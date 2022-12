Trauer um Leo Grüner (95): Lehrer, Kirchenmusiker, Bergfex

Von: Gerda Gebel

Leo Grüner (95) hat das Erdinger Kulturleben geprägt wie kaum ein anderer. Bis zu seinem Tod war er hochaktiv.

Klettham – Das Erdinger Kulturleben hat er geprägt wie kaum ein anderer, nun ist Leo Grüner im Alter von 95 Jahren verstorben. Bis ins hohe Alter war der beliebte Lehrer und Kirchenmusiker noch hochaktiv, sein Tod kam trotz kurzer Krankheit für die Familie unerwartet.

Leo Grüner kam 1926 in Wörth zur Welt, der Vater führte dort die Gemeindekanzlei und war als Organist tätig, die Mutter engagierte sich als Mesnerin. Er besuchte die Oberrealschule in Erding und wurde mit nur 16 Jahren als Flakhelfer im Zweiten Weltkrieg eingezogen. Dort erlitt der junge Mann eine schwere Kriegsverletzung, die ihm mehrere Lazarettaufenthalte einbrachte. Nach der Rückkehr aus amerikanischer Gefangenschaft holte Grüner sein Abitur nach und besuchte die Lehrerbildungsanstalt in Freising, wo er seine spätere Frau Rita kennenlernte. Beide starteten ins Berufsleben als Volksschullehrer – er in Fraunberg, sie in Thalheim.

Nach Klettham zog die Familie 1965, wo Leo Grüner seine Laufbahn an der Kletthamer Volksschule begann. „Mein Vater war mit Leib und Seele Pädagoge“, sagt sein Sohn Robert. Eigentlich hätte der Wörther gern Klavier studiert, nun ließ er sich zusätzlich als Musiklehrer ausbilden und konnte schon bald sein musikalisches Talent in der neu gegründeten Pfarrei St. Vinzenz Klettham ausleben. Pfarrer Mooslechner engagierte den vielseitig begabten Lehrer als Kirchenmusiker, wo er bis kurz vor seinem Tod an der Orgel saß.

Doch der umtriebige Musiker bereicherte die junge Pfarrei mit vielen weiteren Ideen: Er gründete den Singkreis St. Vinzenz, den Chor und die Bläsergruppe, dazu komponierte er zahlreiche Werke wie Chorstücke oder auch Messen. Als begeisterter Orff-Anhänger baute er sogar selbst Orff-Instrumente wie ein Xylophon für den Musikunterricht, denn „die Förderung von Kindern und Jugendlichen war ihm sehr wichtig“, betont Robert Grüner, der seit 1996 in St. Vinzenz als Kirchenmusiker tätig ist.

Auch als Klavierlehrer konnte Grüner viele Schüler in ihrer Ausbildung begleiten. Der vielseitige Musiker, der neben Klavier und Orgel auch die Geige, Gitarre und das Akkordeon beherrschte, gilt als Mitbegründer der Erdinger Singschule, aus der die heutige Kreismusikschule hervorging. Er spielte auch im Erdinger Kammerorchester, übernahm später dessen Leitung und realisierte diverse Projekte zusammen mit dem Singkreis. Unvergessen auch sein Beitrag zur Aufführung der Schwedenspiele der Volksspielgruppe Altenerding unter Sepp Beil, für die er die Musik für den Trauerchor komponierte.

„Der Papa war immer auf Achse“, erinnert sich Sohn Robert Grüner, trotzdem sei der Vater immer präsent gewesen in der Familie mit vier Kindern. Gerne nahm er den Nachwuchs mit in die Berge, die neben der Musik seine zweite große Leidenschaft waren. Auch mit seiner Gehbehinderung ließ sich der begeisterte Bergsteiger nicht von seinen Touren abhalten, verbrachte jedes Jahr eine Woche in den Westalpen, wo er mit seinen Bergkameraden mehr als 40 Viertausender bestieg.

Ein Kämpfer sei der Vater gewesen, berichtet der Sohn. Einmal sei die Seilschaft sogar 30 Meter tief in eine Gletscherspalte gefallen. Leo Grüners Krücken, die er in der Spalte verkeilen konnte, retteten der Gruppe das Leben. Diese und viele andere Geschichten hatte der gesellige Familienvater auf Lager und konnte damit eine ganze Runde unterhalten, wie Robert Grüner sich gern erinnert.

Dem Erdinger Alpenkranzl gehörte der Bergfex 70 Jahre lang an und leitete dort die Hochtourengruppe HTG. Mit seiner Frau Rita war Leo Grüner 66 Jahre lang verheiratet und lebte bis zum Schluss im eigenen Haus. Seine vier Kinder hatten ihnen neun Enkel geschenkt, auch an den vier Urenkeln hatten die Großeltern viel Freude.

Aktiv blieb Leo Grüner bis zum letzten Tag, spielte noch die Orgel bei der Seniorenmesse seiner Pfarrei St. Vinzenz, fuhr mit dem Auto zum Einkaufen, lernte Italienisch und tüftelte an seinem Computer an neuen Kompositionen. Drei Tage vor seinem 96. Geburtstag hörte das Herz des Musikers auf zu schlagen. Hinterlassen hat er zahllose Spuren und auch Musikstücke, die in der Familie und im Erdinger Kulturleben an den außergewöhnlichen Menschen erinnern.

Das Requiem ist am Freitag, 23. Dezember, um 14 Uhr in der Kirche St. Vinzenz in Klettham, anschließend Beisetzung im Städtischen Parkfriedhof an der Itzlinger Straße.