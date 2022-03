Stadt Erding mit Gemeinden solidarisch

Von: Hans Moritz

Erding soll nach dem neuen LEP alle Entwicklungsmöglichkeiten haben. Doch die Stadt lässt sich nicht gegen die Gemeinden ausspielen. © Hans Seeholzer

Im Landkreis soll sich nach Vorstellung des Wirtschaftsministeriums eigentlich nur noch Erding so richtig weiterentwickeln sollen. Doch die Stadt lehnt sich keineswegs entspannt zurück - sondern springt den kleineren Orten zur Seite.

Erding - Die Staatsregierung will das Landesentwicklungsprogramm (LEP) fortschreiben, und damit neu steuern, wie sich der Freistaat entwickelt. Der Entwurf des hier federführenden Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger (FW) sieht vor, vor allem die Mittel- und Oberzentren zu stärken, während die – kleineren – Landgemeinden nicht weiter be- und zersiedelt werden sollen.



Deswegen regt sich auch in den Gemeinden im Landkreis Erding heftiger Unmut. Sie fühlen sich nicht nur in ihrer Planungshoheit beschnitten. Schlimmer noch: Sie müssen fürchten, sich künftig gar nicht mehr entwickeln zu können, etwa Wohnbau- und Gewerbegebiete auszuweisen, die Grundlage für ihre Steuereinnahmen.



Vor diesem Hintergrund könnte sich die Stadt Erding nun entspannt zurücklehnen. Denn Entwicklung soll vor allem hier stattfinden, darüber hinaus noch ein wenig im Mittelzentrum Taufkirchen-Dorfen. Doch auch aus der Herzogstadt kommt scharfe Kritik an der Regierung. Der Zorn entlud sich am Dienstag im Stadtentwicklungsausschuss. OB Max Gotz (CSU) stellte ein dreiseitiges Schreiben an Aiwanger vor – eine geharnischte Abrechnung mit dessen Plänen.



Das LEP solle das Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und Land erreichen. Der Entwurf werde aber genau zum Gegenteil führen, heißt es in dem unserer Zeitung vorliegenden Papier. Denn es sei ein „Entwicklungsstopp für die zahlreichen Orte niedriger Zentralität zu erwarten“. Die zentralen Orte würden weiter belastet, sie könnten nicht alle Aufgaben übernehmen. Dabei verfügten sie bereits über ein „hohes Maß an Infrastrukturen“. Die Balance zwischen Stadt und Land sei in Gefahr.



Auch die Entwicklung am Flughafen sieht die Stadt kritisch. Neue Ansiedlungen dort, vor allem im Nicht-Flugverkehr-Segment, würden zu einer „bisher nicht da gewesenen Konkurrenz“ zwischen Flughafen und Umland führen. Der Flächenverbrauch etwa für die dritte Startbahn verschärfe die Versiegelungs- und Ausgleichsflächenproblematik. Auf Wunsch von Helga Stieglmeier (Grüne) wird der Brief um den Passus ergänzt, dass auch die Stadt Erding die Herausnahme der dritten Startbahn aus dem LEP als Entwicklungsziel fordert.



In der Debatte sagte Gotz: „Wir müssen uns mit unseren Nachbarn solidarisch zeigen und die kommunale Einheit beschwören.“ Das Ministerium agiere mit einer „lange nicht erlebten Grobheit“. Es sei inakzeptabel, dass sich kleinere Gemeinden faktisch nicht mehr entwickeln können. Janine Krzizok (CSU) erklärte: „So wird es sicher keine gleichwertigen Lebensverhältnisse geben.“ Stieglmeier warnte davor, dass sich die Gemeinden aufgrund des neuen LEP nicht mehr finanzieren könnten. ham