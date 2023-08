LichtBlick Seniorenhilfe: „Es ist keine Schande, um Hilfe zu bitten“

Von: Friedbert Holz

Hilde Falter Die 71-Jährige versucht, bedürftigen Senioren zu helfen. © Friedbert Holz

Hilde Falter (71) engagiert sich ehrenamtlich beim LichtBlick Seniorenhilfe e.V.

Erding – Seit 20 Jahren schon kümmert sich die Seniorenhilfe LichtBlick, maßgeblich unterstützt auch vom Münchner Merkur, um ältere Menschen in Not. Im Landkreis Erding ist diese karitative Organisation persönlich vertreten durch Hilde Falter (71). Sie schaut seit acht Jahren, mit Beginn ihrer Lebensphase als Rentnerin, nach bedürftigen Senioren und versucht, deren Not mit Spendengeldern von Firmen und Privatpersonen an LichtBlick zu helfen.

„Als ich durch den Münchner Merkur 2012 erstmals auf diese Organisation aufmerksam wurde – damals war ich Assistentin in der Geschäftsführung der Berufsbildung bei der Industrie- und Handelskammer München –, hatte ich sofort eine Idee, wie ich helfen könnte. Ich fragte meinen damaligen Chef, ob wir nicht bedürftige ältere Menschen zu den Testessen einladen könnten, die bei den Kochprüfungen für Hauswirtschaftsberufe veranstaltet werden. Er sagte zu, und so konnten wir einigen Senioren und Seniorinnen zu einer warmen Mahlzeit verhelfen“, erzählt Falter. Drei Jahre später bewarb sie sich offiziell bei LichtBlick als Seniorenbeauftragte. Ihr gefiel die Idee dieser Organisation sehr gut, die mittlerweile rund 27 000 ältere Bedürftige in ganz Deutschland unterstützt.

Lydia Stalter, heute noch Vorsitzende dieses Vereins, hatte ihn 2003 gegründet, aus einem ganz einfachen Grund heraus: „Ihr war eine ältere Frau in der Nachbarschaft aufgefallen, die Sommer wie Winter die gleiche Jacke trug, weil sie offensichtlich nichts anderes zum Anziehen hatte.“

Mittlerweile kennt Falter, die seit 2018 in Erding lebt, selbst viele solcher Bedürftigen im Landkreis. „Am Anfang hatte ich Kontakt zu drei Personen, inzwischen ist diese Zahl aber auf rund 45 angewachsen“, erzählt Falter. Sie veranstalte einmal im Monat ein geselliges Beisammensein in einem lokalen Gasthaus. „Dorthin können diese Menschen dann kommen, erhalten einen Gutschein über eine bestimmte Summe und können sich so einen Essenswunsch erfüllen. Wir treffen uns aber auch mal zum Eis-Essen, schaffen Möglichkeiten, sich gegenseitig zu treffen. Und so sind bereits einige Freundschaften zwischen den älteren Menschen entstanden.“ Oder sie geht mit Bedürftigen wandern, zum Beispiel in München: Dort treffen sie sich zwei Mal im Monat, bewältigen je nach persönlicher Kondition eine kürzere oder längere Strecke.

Hier im Landkreis aber hilft sie ganz unbürokratisch auch mit Sachspenden, wenn etwa jemand einen neuen Kühlschrank braucht oder einen Jogging-Anzug, weil er in eine Reha-Klinik soll. Bei Bedarf und gegen Nachweis der Bedürftigkeit, in der Regel geht es um Personen mit sehr kleinen Renten, kann Falter auch mal mit einem Lebensmittel-Gutschein helfen.

Sie selbst wuchs mit zwei Geschwistern in Neuötting auf, ihr Vater starb früh. „Aber meine Mutter hat für uns Kinder immer gut gesorgt, auch wenn sie dabei selbst auf manches verzichten musste“, erzählt Falter – sie weiß, was Entbehrung bedeutet. Nach einer Lehre als Bürokauffrau kam sie bald nach München, arbeitete hier in der Verwaltung der Zahnärzteschaft und später bei der IHK. Sie geht auch privat gerne wandern und auf Reisen, freut sich aber vor allem über ihre Tätigkeit bei LichtBlick, „denn zuhause sitzen und nichts zu tun wäre nicht mein Ding“. Schließlich bekäme sie bei dieser ehrenamtlichen Tätigkeit auch vieles zurück, vor allem Dankbarkeit.

Und doch hat sie einen Herzenswunsch: „Es wäre schön, wenn sich noch mehr ältere Menschen, die bedürftig sind, aus ihrer Scham-Isolation lösen könnten und mich kontaktieren. Wir können in vielen Dingen helfen, und es ist keine Schande, um Hilfe zu bitten. Dafür sind wir letztlich da und leisten diesen Dienst gerne.“

Kontakt: LichtBlick Seniorenhilfe e.V., Tel. (0 89) 67 97 10 10 oder E-Mail an info@seniorenhilfe-lichtblick.de.