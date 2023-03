Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Schulze rechnet mit der CSU ab

Von Friedbert Holz schließen

Es wurde eng am Sonntag im Zeltanbau beim Café Zeitlos in Erding.

Erding – Die Spitzenkandidatin der Partei Bündnis 90/Die Grünen, Katharina Schulze, war vom Ortsverband angekündigt, und gut 80 Gäste drängten, um sie zu sehen und zu hören. Auch Landtagskandidatin Laetitia Wegmann aus Taufkirchen sowie Cornelia Ermeier, die für den Bezirkstag kandidiert, stellten sich dabei vor.

„Wir haben bewusst einen Termin am Sonntag gewählt, damit auch Familien kommen können“, erklärte Carola Bock aus Buch am Buchrain, seit kurzem Co-Sprecherin des Grünen-Kreisverbands. Tatsächlich waren auch Kinder unter den Gästen, die vor dem Lokal an der Stadtmauer vom Markt Schwabener Stefan Pillokat alias Clown Pippo bestens unterhalten wurden. Für Stimmung im Zelt sorgte derweil Andreas Begert aus Dorfen mit Begleitmusik, bevor die Politiker ans Mikrofon traten.

In einem wahren Wort-Stakkato brachte Schulze (37), die wohl bekannteste Grüne in Bayern, Argumente dafür vor, weshalb ihre Politik bei der kommenden Landtagswahl angesagt sei. „Wir haben in unserem Bundesland kein Erkenntnis-Problem, sondern handeln zu wenig. Kein Wunder, sind die Oberen der CSU doch schon in der Vergangenheit lieber nach Moskau gepilgert, als nach Altötting – niemand in Deutschland war so abhängig von russischem Öl und Gas wie wir“, wetterte sie.

Doch für das Privileg, in einem schönen Land wohnen zu dürfen, brauche es eben auch den Ausbau erneuerbarer Energien, die letztlich auch das Überleben der heimischen Wirtschaft sichern können. „Hätten wir mit der Umstrukturierung schon vor 30 Jahren angefangen, würde es uns heute deutlich besser gehen, jetzt aber ist höchste Zeit, CO2 auf allen Sektoren einzusparen“. Und sie rückte „die völlig verquere Debatte“ über ein angebliches Verbot von Öl- und Gasheizungen zurecht: „Es geht nicht darum, bisherige Heizungen rauszureißen oder nicht mehr zu reparieren. Aber wenn jemand neu baut oder saniert, macht es Sinn, auf andere Energiequellen zu setzen“, betonte Schulze. „Zudem gibt es dafür Fördermittel – ein Dehnen der Wahrheit aber dient nur Parteien, die wir alle nicht wollen.“

Was Integration und Flüchtlinge angeht, lobte sie die vielen Initiativen im Land. Aber auch die Regierung im Freistaat müsse Geld in die Hand nehmen, um den Kommunen am Limit zu helfen. „Und Flüchtlinge sollten überall arbeiten dürfen, wir haben doch einen riesigen Arbeitskräfte-Mangel zu bewältigen.“ Auch wetterte sie heftig gegen die Ungleichbehandlung von Frauen. „Wir stellen doch die Hälfte der Gesellschaft, müssen aber immer wieder um gleiche Rechte kämpfen, und um das gleiche Geld: Ein Mechatroniker etwa würde nie für Null im ersten Ausbildungsjahr arbeiten, aber eine angehende Pflegekraft sollte es.“

Als junge Mutter setzt sie sich zudem für „die Kleinsten bei uns ein, die seit langem im dunklen Winkel des Interesses stehen“. Es sei für sie und ihre Partei selbstverständlich, dass jedes Kind die Chance auf eine gute Ausbildung bekommt. Sie setze sich für ein kostenloses Bio-Mittagessen ab 2024 an Grundschulen ein, und sie fordert vehement das Wahlrecht für Jugendliche ab 16 Jahren. Ihr Motto laute, die Welt nicht „besser zu meckern, sondern sie besser zu machen, wir brauchen endlich eine Regierung in Bayern, die ermöglicht, nicht behindert“.

Landtagskandidatin Wegmann will sich für die Interessen ihrer Generation stark machen. „Denn wir sind am meisten von falschen Entscheidungen betroffen, werden aber am wenigsten dazu befragt.“ Junge Menschen wollten durchaus Verantwortung tragen, die Leidenschaft dafür würden sie bereits mitbringen.

Ermeier möchte gerne Mitglied des Bezirkstags werden, „weil ich mich aufgrund des demografischen Wandels stark für Soziales und vor allem für mehr Pflegekräfte einsetze“.

In seinem Grußwort betonte OB Max Gotz, dass die Lösung von Problemen in einer Region das Thema aller demokratischen Parteien sei. Er freue sich darüber, dass Schulze nach vielen Jahren wieder nach Erding gekommen sei und auch über weitere Besuche, „ganz egal, in welcher Funktion sie dann zu uns kommen“. Bei einer Einladung zu Kaffee und Kuchen durch den Grünen-Ortsverband konnten die Gäste schließlich noch bei weiterem Gedankenaustausch im Zelt verweilen.