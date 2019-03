Alles im Zeichen des 175. Jubiläums

Von erfolgreichen Auftritten war das vergangene Jahr der Liedertafel Erding geprägt, das der Vorstand um Vorsitzenden Emil Herrmann in der Jahreshauptversammlung im Empl-Keller Revue passieren ließ.

Erding– Zu hören war der Chor unter anderem beim Adventssingen im Frauenkircherl, am Volkstrauertag am Kriegerdenkmal auf dem Grünen Markt sowie in der Kreismusikschule beim Konzert „Bayrisch durchs Jahr.“

Zwei besonders treue Mitglieder wurden mit der Silbernen beziehungsweise Goldenen Anstecknadel geehrt: Christa Grassl für 20 Jahre und Anton Dichtl für 30 Jahre aktives Singen.

Der älteste Gesangsverein Bayerns – er besteht heuer seit 175 Jahren – steckt nun in den Vorbereitungen für die Jubiläumskonzerte, die im Sommer und im Herbst in Erding stattfinden. Die Chiemseemesse von Michael Haydn wird am 21. Juli um 10.30 Uhr in St. Johannes aufgeführt. Am 26. Oktober folgt das Alexanderfest in der Stadthalle, zusammen mit der Chorvereinigung Haar und dem Kammerorchester Erding, das ebenfalls ein Jubiläum feiert. Es wurde vor 60 Jahren gegründet.

Nach dem Geburtstagsjahr wird es die Liedertafel, die etwa 40 aktive Mitglieder zählt, vorerst ruhiger angehen lassen. Zum Ende der Wahlperiode 2021 wird sich der Vorstand in den Ruhestand verabschieden und nicht mehr zur Verfügung stehen. Dann muss sich der Verein neu aufstellen. Für Emil Herrmann wäre damit das 49. Jahr als Funktionär komplett. Er war 29 Jahre lang Vorsitzender und 20 Jahre Tafelmeister. Für seine letzte Amtszeit wünscht er sich ein „weiterhin aktives Vereinsleben, ein buntes, sich langsam steigerndes Gesangsrepertoire sowie natürlich zahlreiche Anwesenheit bei den Chorproben“.

Der Gesangsverein sucht Verstärkung: Wer mitsingen möchte, kann zu den Proben, die mittwochs ab 19.45 Uhr in der Schule am Grünen Markt stattfindet, kommen.

