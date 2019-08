Lindenfest in Bergham: Zwei Tage Volkstanz

Hunderte Gäste, und sogar ein 92-Jähriger aus England, folgten der Einladung der Wirtsfamilie Weißacher und besuchten das zweitägige Lindenfest in Bergham.

Bergham–Ein Prosit der Gemütlichkeit hieß es am vergangenen Wochenende beim traditionellen Lindenfest in Bergham. Hunderte Gäste waren der Einladung der Wirtsfamilie Weißacher gefolgt und ließen es sich am Samstag und Sonntag unter den schattigen Linden bei einer frischen Mass, Obazdn, Gegrilltem und Schweinswürstln sowie mit Steckerlfisch vom Bezirksfischereiverein Erding gut gehen.

Am Samstagabend wurde auch fleißig getanzt. Der Trachtenverein Edelweiß-Stamm Erding führte Volkstänze vor, und zahlreiche Gäste machten begeistert mit. Vom Walzer über Polka bis zum Dreher – die Besucher hatten ihren Spaß. Tanzmeister Christian Baumann und Melanie Schmeißer führten mit der Oarkarrer Tanzlmusi aus Ampfing durch den Abend.

92-jähriger Besuch aus England

Ältester Besucher des Lindenfestes war mit 92 Jahren Angus Wilson aus England, der eigens wegen des Lindenfestes für drei Tage zu Besuch war. Der ehemalige Kapitän ist eine Segelbekanntschaft von Familie Jocham in Hörlkofen. Er war vor Jahren schon mal beim Lindenfest und wollte die Gaudi noch einmal erleben. „I like this Bavarian atmosphere“, sagte Wilson erfreut.

Jüngste Besucherin beim Lindenfest war die neunmonatige Romy von Florian und Christine Körner, 2. Vorsitzende der Erdinger Trachtler. Das süße Mädel bestaunte den Trubel neugierig. Bis in den späten Abend wurde am hochsommerlichen Sonntag gemütlich gefeiert.

Peter Bauersachs