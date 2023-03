Links-Partei: Parteichefin Wissler in Erding

Von: Hans Moritz

Zur Spitzenkandidatin der Linken bei der Landtagswahl wurde am Samstag in der Erdinger Stadthalle Adelheid Rupp gekürt – im Beisein von Bundesvorsitzender Janine Wissler, vor den Erdinger Delegierten Walter Koppe und Florian Baum (v. l.). © Peter Bauersachs

In der Stadthalle Erding hat sich die Partei Die Linke für die Landtagswahl am 8. Oktober aufgestellt. Die Delegierten wählten mit 70,3 Prozent Adelheid Rupp zur Spitzenkandidatin.

Erding - Unter den Gästen war auch Bundesvorsitzende Janine Wissler. Der Stimmkreis Erding war durch Kreisrat Florian Baum und den Stadtrat Walter Koppe vertreten.



Regierungsansprüche formulierte Rupp nicht. Derzeit gehört die Linke nicht dem Landtag an, nach den Umfragen wird sie es auch diesmal nicht schaffen. Die 64-jährige Rechtsanwältin aus Tuntenhausen erklärte laut einer Mitteilung der Partei: „Wir werden jetzt in einem engagierten Wahlkampf gemeinsam dafür kämpfen, dass die Linke als die bayerische Oppositionspartei ins Maximilianeum einzieht. Wir wollen Bayern sozialer und klimagerechter gestalten. Wir sind die Partei, die im Landtag den Finger in die Wunde legen wird.“



Zugleich wurde in Erding das Wahlprogramm beschlossen. Im Mittelpunkt stehen die Themen Soziale Gerechtigkeit & Arbeit, Mieten & Wohnen sowie Bildung & Klimagerechtigkeit. Landesvorsitzende Kathrin Flach Gomez betonte, man stehe für mehr bezahlbaren Wohnraum, höhere Löhne, mehr Kita-Personal und einen ÖPNV-Ausbau. ham