Mädchenrealschule spendet 17 000 Euro

Es ist eine atemberaubende Summe: Die Mädchenrealschule Heilig Blut hat bei ihrem Weihnachtsmarkt über 17 000 Euro eingenommen. „Das ist ein Rekordergebnis“, freute sich Schulleiter Josef Grundner am letzten Tag vor den Weihnachtsferien.

Erding – Ein Teil des Geldes geht an Licht in die Herzen, Leserhilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeiger. Den Scheck über stolze 4500 Euro übergaben Vertreter der Schüler und Lehrer an Redaktionsleiter Hans Moritz.

Er bedankte sich für die stolze Summe und berichtete, wofür der Betrag ausgegeben werde. Als Beispiele nannte er Familien mit schwerkranken Kindern beziehungsweise einem verstorbenen Elternteil, Unterstützung für Landkreisbürger, die an der Armutsgrenze leben und sich eine wichtige Anschaffung wie einen neuen Ofen nicht leisten können. Moritz berichtete weiter, dass Licht in die Herzen auch Kindern helfe, wenn deren Eltern zum Beispiel nicht in der Lage seien, ein warmes Mittagessen zu bezahlen.

Darüber hinaus freuen sich fünf weitere Einrichtungen über eine Finanzspritze aus Erding. Die nph Kinderhilfe Deutschland e.V. bekommt für ein Waisenhaus in Haiti 4000 Euro. Der gleiche Betrag geht an die Stiftung der Armen Schulschwestern für eine Mädchenschule in Nigeria. 1500 Euro überweist Heilig Blut an Yes we care e.V., der ein Kinderhaus in Lesotho unterstützt. An Heartlights of Christmas gehen 1500 Euro, die im Deutschen Herzzentrum in München verwendet werden. Und die Elterninitiative Intern 3 der Haunerschen Kinderklinik freut sich über 1500 Euro für krebskranke Kinder.