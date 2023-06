Sparen auf Kosten der Verkehrssicherheit?

Von: Birgit Lang

Raspelkurz: So sehen jetzt immer mehr Straßenränder im Erdinger Land aus. Die Mähphase hat heuer länger gedauert als sonst. Am Ende waren die Straßenmeistereien im Schichtdienst tags und nachts unterwegs. © Birgit Lang

Sind es Grünstreifen für den Naturschutz, oder hat das Straßenbauamt einfach nur das Mähen verschlafen? Die Meinungen darüber gehen auseinander.

Erding/Taufkirchen - Doch es gibt immer mehr Verkehrsteilnehmer, die durch das bis zu 1,50 Meter hohe Gras am Straßenrand und den oft zugewachsenen Leitpfosten ihre Sicherheit gefährdet sehen. Wir haben mal nachgefragt.



Ein Sprinterfahrer aus Taufkirchen echauffiert sich: „Wenn mir in der Rechtskurve auf der Straße nach Gebensbach ein Kind auf dem Fahrrad entgegenkommt, sehe sich es nicht, nicht mal aus dem hohen Transporter“.



Dass das Gras heuer ungewöhnlich hoch steht, hat mehrere Gründe. „Früher hatten wir vier Mähfahrzeuge, vor einigen Jahren hat die Politik beschlossen, dass jede Straßenmeisterei nur noch eines haben soll“, erklärt Manfred Zißelsberger, Chef der Straßenmeisterei Erding. Dieses Jahr seien zudem einige „unglückliche Umstände“ zusammengekommen: „Im Frühjahr hat es unglaublich viel geregnet, dann ist es warm geworden – das Gras ist gewachsen wie verrückt.“ In den vergangenen Jahren habe man mehr Zeit gehabt.



In Erding habe man noch Glück gehabt, weil man in zwei Schichten gefahren sei. Das Fahrzeug sei 16 Stunden am Tag gelaufen, um durchzukommen. Die Taufkirchener hingegen hatten das Pech, dass ihr Mähfahrzeug kaputt gegangen sei und sie auf die Ersatzteile warten mussten. Deshalb sei das Gras dort stellenweise höher gestanden, was sicherlich eine Beeinträchtigung für die Verkehrsteilnehmer sei, räumt Zißelsberger ein.



Den Vorwurf, dass zu spät mit dem Mähen begonnen worden sei, könne er für die Straßenmeisterei Erding nicht stehen lassen. „Wir haben Anfang Mai begonnen. Vergangenen Dienstag hatten wir nur noch Restarbeiten. Also sind wir jetzt dann irgendwann durch.“



Wann die Taufkirchener Kollegen angefangen haben, wisse er nicht. Beide Straßenmeistereien betreuen jeweils 250 Kilometer und mähen die Kreis- und Staatsstraßen. Anzufangen, wenn das Gras zehn Zentimeter hoch sei, bringe nichts, erklärt Zißelsberger. 20 bis 25 Zentimeter sollten es schon sein, damit es Sinn habe zu mähen. Zusätzlich schneide man die Eckausrundungen, viele Ausfahrten und Sichtdreiecke schnell mal mit dem Handmäher aus, weil es für ein Großfahrzeug ein zu großer Aufwand sei, ewig rangieren zu müssen. Zudem würde man den Verkehr über Gebühr blockieren.



„Die Taufkirchener haben als Erstes die Sichtdreiecke und Ausfahrten gemäht, damit die Sichtachsen und damit die Verkehrssicherheit wieder gegeben sind“, weiß ein Mitarbeiter der dortigen Straßenmeisterei.



Zißelsberger erklärt weiter, dass für das Mähen der Bundesstraßen B15 und B388 im Landkreis bereits vor zwei Jahren eine Fremdfirma beauftragt worden sei. Doch ihr Schlegelmulcher sei dieses Jahr ebenfalls mit einem technischen Defekt vorübergehend ausgefallen. Mittlerweile sei die Firma aber mit den Arbeiten durch.



Generell könne ein solches Fahrzeug nur in Schrittgeschwindigkeit fahren, denn es sei zwar wuchtig, aber sehr empfindlich, weil sehr viel Technik drinstecke, erläutert Zißelsberger. Die Maschine habe einen Taster, der Hindernisse wie Verkehrszeichen und Schutzplanken spüre und dann automatisch ein- und wieder ausklappe. Im Bereich von Schutzplanken müsse es noch langsamer fahren, weil sonst die Qualität des Mulchens leide und das Mähgerät extrem beansprucht werde.



Dass die Fahrzeuge im Straßenunterhaltungsdienst runtergefahren worden sind, liege an den hohen Kosten, sagt Zißelsberger. 65 Straßenmeistereien gebe es in Bayern. 300 000 Euro koste ein Fahrzeug, das auch gewartet und instandgesetzt werden müsse.



Was das lange Gras anbelangt, meint er: „Es war ungewohnt. Man muss halt umsichtiger fahren und sich aus den Ausfahrten vortasten.“ Dass man sich den Sichtverhältnissen im Straßenverkehr anpassen muss, lerne man schon in der Fahrschule. „Wenn man sich daran hält, dann funktioniert es auch.“ Aber Rücksichtnahme nehme offensichtlich nicht zu. Viele seien flott unterwegs, ihnen pressiere es immer. „Dass man vom Gas geht, ist selten der Fall“, weiß Zißelsberger. Auch das macht die Arbeit für seine Kollegen nicht einfacher.



Auch die Taufkirchener haben sich mittlerweile durch das lange Gras durchgekämpft und sind zuletzt in zwei Schichten von 4.30 bis 21 Uhr gefahren, um das Problem in den Griff zu kriegen. „Diese Woche wollen wir fertig sein, wenn alles gut läuft“, gibt sich ein Mitarbeiter optimistisch. mel