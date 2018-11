25 Jahre Lieselotten: „Den Can Can könnte ich heute noch“

Kaum mehr vorstellbar ist in Erding ein Narrhalla-Ball ohne einen Auftritt der Lieselotten. Als einmaliger Gag gedacht, kam die Männer-Tanzgruppe bei ihrer Premiere im Fasching 1994 so gut beim Publikum an, dass sie heuer ihr 25. Jubiläum feiern kann.

Erding - Im November 1993 beschlossen einige Narrhallesen, für die Faschingssaison 1994 ein Männerballett auf die Beine zu stellen. Angeblich war eine Wette zwischen dem damaligen Narrhalla-Präsidenten Hanno Stanzel-Deffner und Pierre Pfeiffer der Auslöser dafür. Die Can Can tanzende Truppe wurde so begeistert aufgenommen, dass eine Fortführung unausweichlich war. So gründete sich im März 1994 die Tanz-SportAkrobatik-Gruppe Lieselotten.

Josef „Joe“ Gotz (50), einer der Tänzer der ersten Stunde, erinnert sich: „Wir hatten einen Riesenspaß beim Training und auch bei den Auftritten, aber keiner hatte daran gedacht, dass das länger geht.“ Benannt sind die Lieselotten übrigens nach der ersten Trainerin Elisabeth „Liese“ Bart (heute verheiratete Pfeiffer), die zwei Jahre lang für Musikauswahl und Choreografhie zuständig war.

Seither gab es einige Wechsel an der Spitze und bei den Trainerinnen. Das Repertoire wurde laufend erweitert – und natürlich wechselten auch die Tänzer. „Das Training und die vielen Auftritte in der fünften Jahreszeit sind doch sehr zeitaufwendig, und auch die Beweglichkeit lässt mit der Zeit nach“, erklärt Gotz lachend. „Doch den Can Can könnte ich wahrscheinlich heute noch“, sagt Gotz. Immerhin zehn Jahre war er als aktiver Tänzer dabei. Der Verein hat auch viele Fördermitglieder, die mit ihren Beiträgen die Auftritte ermöglichen. Wie Josef Gotz ist auch Steffen Schadt (40), seit heuer Präsident der Lieselotten, begeistert vom Engagement der Mitglieder nach der aktiven Tanzphase: „Wir veranstalten regelmäßig einen Ausflug mit Minigolfturnier, ein Königsschießen, Schafkopfturniere und gehen gemeinsam aufs Volksfest. Da sind schon viele Freundschaften entstanden in den Jahren.“

Positiv sieht Schadt den altersbedingten Umbruch bei Narrhalla und Lieselotten, der seit einigen Jahren stattfindet. Es seien viele junge Leute dazugekommen – und gut aufgenommen worden.

Wer die Lieselotten live erleben will, kann sie bei den Faschingsbällen der Narrhalla Erding sehen, aber auch für Feiern oder Events buchen. Auftrittstermine sind der Galaball (12. Januar), der CSU-Ball (26. Januar), die Reiher-Orden-Sitzung (9. Februar), der Prinzenball (23. Februar/alle in der Stadthalle) und die Narrenschranne am 3. März auf dem Schrannenplatz.

Seit 2017 trainiert Vera Krinner (26) die Lieselotten. Als gelernte Erzieherin und bekennender Faschingsfan ist sie bestens vorbereitet auf ihre nicht immer einfache Aufgabe. Wir haben mit ihr gesprochen.

Wie bist du zu dem Trainerjob bei den Lieselotten gekommen?

Ich habe drei Jahre in der Prinzengarde getanzt. Das hat mir viel Spaß gemacht. Danach übernahm ich vor zwei Jahren den Job als Co-Trainerin der Lieselotten zusammen mit Michi Zeiser. Als sie letztes Jahr aufgehört hat, habe ich die Stelle übernommen. Als Unterstützung habe ich Christine Hagn an meiner Seite.

Was gefällt dir daran besonders?

Ich habe es schon bei der Garde genossen, mich zu verkleiden und in der Gruppe mit den Mädels bei den Bällen im Gefolge des Prinzenpaars dabei zu sein. Jetzt kann ich auch noch die Männer herumkommandieren und von der Musik über Kleidung und Tanz alles entscheiden. Mein Limit ist nur das Budget.

Was ist deine Aufgabe?

Zusammen mit meiner Co-Trainerin suche ich fünf Songs aus, die zu einem Thema passen. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel Rock’n’Roll. Dazu überlegen wir uns die passenden Tanzschritte und natürlich auch die Kleidung für die Tanzgruppe.

Nach welchen Kriterien suchst du die Musik aus?

Die Musik soll sich abheben von den Vorjahren und muss uns beiden gefallen. Unser Musikmann Andi Jäckel schneidet dann aus den Songs ein Gesamtlied zusammen, das sechs bis acht Minuten lang sein soll.

Wie läuft das mit der Choreografie?

Festgelegt ist die Grundstruktur. Wir brauchen Einmarsch, Hauptteil und Ausmarsch mit Zugabe. Dabei sein müssen auch Hebefiguren und ein Auszieh-Part. Das kommt besonders gut an beim Publikum. Wir probieren die Schrittfolgen nach eigenen Ideen, manchmal auch aus Internetvideos, tanzen sie selber zur Probe und nehmen dann den Tanz auf.

Wie lange brauchen die Männer, bis sie die Schritte drauf haben?

Wir haben ungefähr fünf bis sechs Proben, bis der Tanz sitzt. Parallel dazu suchen wir die Kostüme aus, die zwar authentisch sein sollen, aber natürlich auch witzig. Das klappt meist mit den Damenrollen.

Hast du Vorbilder, an denen du dich orientieren kannst?

Christine und ich sind beide große Musical-Fans. Da holen wir uns gerne Ideen.

Wie oft trainiert ihr?

Traditionell starten wir am Donnerstag vor dem 11.11., also der Proklamation des Prinzenpaares. Da erfahren die Lieselotten das neue Thema und den geplanten Tanz. Von da an üben wir jeden Donnerstag von 19 bis 20.30 Uhr im Vereinsheim von Rot-Weiß Klettham. Falls erforderlich, gibt es noch ein oder zwei Termine für ein Zusatztraining. Das muss reichen.

Wann muss das

Programm sitzen?

Unser erster Auftritt ist immer beim Galaball. Das ist der Stichtag, bis zu dem der Tanz perfekt sitzen sollte. Der nächste Galaball findet am 12. Januar statt.

Wie verschaffst du dir

Respekt in der Männer-Truppe?

Wenn das neue Lied vorgestellt wird, gibt es manchmal ein bisschen Gemotze und Diskussionen, aber letztlich spreche ich als Trainerin dann schon ein Machtwort und bestimme: „Jetzt geht’s los!“. Unsere Männer wissen ja, auf was sie sich einlassen, dass sie also auch mal in Damenkleidung auftreten müssen und sich ein bisschen „zum Affen machen“.

Nehmen die Lieselotten noch Männer auf?

Wir haben meist acht bis zwölf Männer im Alter von 18 bis 50 Jahren in der Truppe. Darunter sind vom Topsportler bis zum Couch Potato alle Stufen vertreten. Aber schaffen kann es jeder. Neue Kandidaten nehmen wir zu Beginn der Saison auf. Wer mitmachen will, kann uns gerne bei Veranstaltungen ansprechen oder über die Homepage Kontakt aufnehmen.

Von Gerda und Peter Gebel