Magen voller Plastik: Junger Storch fällt aus Nest

Von: Friedbert Holz

Auf dem Weg der Besserung: Der junge Storch erholt sich beim Landesbund für Vogelschutz. © lbv

Ein junger Storch aus Langengeisling ist in der Vogelklinik Oberschleißheim operiert worden. Auf offenen Biomüll-Kippen fressen die Vögel oft nicht korrekt sortierten Plastikmüll, sagt der Landesbund für Vogelschutz.

Langengeisling/Isen – Offensichtlich völlig entkräftet ist vor kurzem ein junger Storch, gerade zwei Monate alt, aus dem Nest seiner Eltern vom Dach des Gasthauses Pfanzelt gestürzt. Er hatte wohl versucht zu fliegen. Doch das misslang, plötzlich stand er, mit wackligen Beinen, auf dem Parkplatz hinter dem Haus. Der Grund für seinen Absturz: In seinem Magen fanden sich jede Menge Plastikschnüre, deshalb hatte er keine Nahrung mehr aufnehmen können. Zu dieser Erkenntnis kamen Experten in der Vogelklinik Oberschleißheim.

Dorthin hatte ein Mann, der den Storch fand und sich auskennt, diesen Vogel gebracht. Er informierte auch gleich Ursula Schmidt-Hoensdorf aus Isen, die Vorsitzende der Kreisgruppe Erding im Landesbund für Vogelschutz (LBV). „Die Ärzte haben diesen Storch sofort operiert und entnahmen seinem Magen eineinhalb so genannter Nierenschalen voller Plastik. Deshalb hatte er nicht mehr fressen können. Zudem mussten vier seiner Schwung-Federn gezogen werden, die jetzt langsam nachwachsen“, so Schmidt-Hoensdorf.

Nach drei Tagen Klinikaufenthalt nahm sie den Jungstorch zu sich mit nach Isen, wo er in ihrer Wildvogel-Auffangstation eine dreitägige Zwischen-Pension fand. Er wurde von ihr versorgt, ging mit der Vogel-Spezialistin sogar spazieren. Nun ist er untergebracht in der Großvoliére des LBV in Regenstauf, „als ein Vogel, der Gemeinschaft gewohnt ist und braucht“, wie die Expertin erklärt. So bald er wieder gesund ist, soll er ausgewildert werden.

Dass in Mägen von Störchen auch Plastik-Müll gefunden werden kann, wundert Ursula Schmidt-Hoensdorf keinesfalls. „Dieses unschöne Phänomen ist uns schon lange bekannt. Denn schon beim Trennen von Bio- und Restmüll gehen viele Menschen nicht sorgfältig um, sie vermischen das meist in einer einzigen Tonne. So kommt dieser gesamte Abfall dann, trotz Trennung dort, auch auf eine Müllkippe und liegt hier, meist frei zugänglich für Vögel aller Art.“

Auch Störche würden sich an diesem reichlichen Reste-Angebot bedienen, denn auf Feuchtwiesen, ihrem eigentlichen Habitat, finden sie kaum mehr natürliches Futter. „Und so kommt es, dass sie zwischen vergammelten Lebensmitteln auch Plastik mit aufnehmen – etwa Tütenteile oder Schnüre.“ Diese verfüttern die Storch-Eltern dann auch an ihre Jungen, und so kann es zu Vorfällen kommen, wie jüngst in Langengeisling beobachtet.

„Eigentlich müssten diese großen Biomüll-Kippen mit Netzen abgedeckt oder in Hallen deponiert werden“, meint die LBV-Kreisgruppenvorsitzende. Ihr Verband habe deswegen bei der Stadt Erding und der Landesregierung interveniert, ein Ergebnis gebe es bisher noch nicht.