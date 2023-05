Mit der E-Rikscha durch Erding

Von: Hans Moritz

Eine Fahrt mit der neuen E-Rikscha der Malteser Erding bringt Senioren und Ehrenamtlichen Freude. © Malteser

Auch das ist Mobilität und Barrierefreiheit. So wollen die Malteser Senioren am öffentlichen Leben teilhaben lassen.

Erding – Wieder einmal mit dem Rad zum Eisessen in die Innenstadt fahren oder im Stadtpark radeln: Für viele Senioren ist das allein nicht mehr möglich. Die Malteser in Erding haben deshalb eine Rikscha mit Elektro-Antrieb angeschafft, die von ehrenamtlichen Fahrern gesteuert werden soll. Das Angebot soll älteren, vor allem in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen die Möglichkeit geben, wieder etwas raus- und rumzukommen.



Die Rikscha bietet Platz für bis zu zwei Fahrgäste. Für sie wird das Angebot kostenlos sein. Am Montag, 22. Mai, um 18 Uhr werden die Malteser die Rikscha gemeinsam mit Erdings Oberbürgermeister Max Gotz, der die Schirmherrschaft übernimmt, auf dem Schrannenplatz vorstellen. Stadtpfarrer Martin Garmaier wird die Rikscha segnen.



Interessierte Bürger sind eingeladen, sich über das Projekt zu informieren, das neu aufgebaut wird. Dazu suchen die Malteser noch Ehrenamtliche, die ein paar Stunden ihrer Freizeit in Fahrten mit Senioren investieren möchten. Weitere Infos gibt es bei der Vorstellung am Montag. Wer sich als Ehrenamtlicher oder Fahrgast für die Rikscha-Fahrten interessiert, erreicht die Malteser-Dienststelle unter Tel. (0 81 22) 99 55 16. red