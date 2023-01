Eine Karriere vor und hinter der Kamera

Synchronsprecher: Der Erdinger ist seit vorigem Jahr auch als Synchronsprecher aktiv und wird unter anderem für Netflix-Produktionen gebucht. © privat

Neun Jahre ist es her, dass Marcel Kowalewski seine Ausbildung zum Schauspieler begonnen hat. Im Sommer 2016 hat der Erdinger diese erfolgreich abgeschlossen und den Schritt in die schwierige Branche gewagt. Seit Anfang 2020 lebt der 28-Jährige in Berlin. Der Umzug in die Hauptstadt hat ihm viele neue Türen geöffnet.

Erding/Berlin - Kowalewski steht nicht nur selbst vor der Kamera, sondern arbeitet inzwischen auch als Schauspielcoach und Synchronsprecher. Glücklich daran macht ihn auch: „Ich kann jetzt davon leben.“ Dass Berlin ein beliebter Ort für Künstler und Kreative ist, kann Kowalewski nur bestätigen. Sein Herz hänge zwar noch an Erding, dennoch ist er froh, seit bald drei Jahren in der Großstadt zu wohnen.



„Die Stadt selbst gibt mir viel Input. Die Entscheidung, hierher zu kommen, war richtig, es geht mir sehr gut.“ Fast die komplette Zeit über war sein Aufenthalt in Berlin aber von der Pandemie geprägt. Für viele Schauspieler waren diese Einschränkungen nicht leicht.



Wie gut sich letztendlich alles für Kowalewski entwickelt hat, berichtet er im virtuellen Gespräch mit der Heimatzeitung. Mittlerweile hat der 28-Jährige nämlich die Seiten gewechselt und unterrichtet selbst Schauspiel. Neun Monate dauerte die Grundausbildung zum Coach, die der Erdinger voriges Jahr bei Trainer-Expertin Sigrid Andersson erhalten hat. Schon im Sommer 2021 durfte Kowalewski die ersten Leute selbst coachen und fand Freude daran.



Mittlerweile arbeitet er als freiberuflicher Coach und sagt: „Das hat mein Leben verändert.“ Seine Kunden sind deutschlandweit verteilt. Kowalewskis jüngster Gast war 13 Jahre, der Älteste um die 60. Dazu gehören Profis und Neueinsteiger. Meist kommen sie zu dem Erdinger, wenn sie die Zusage für eine Rolle erhalten haben. Die Aufgabe des 28-Jährigen ist es dann, sie bei der Vorbereitung auf den Dreh zu unterstützen.



Kowalewski kennt die Herausforderungen als Darsteller und gibt Tipps sowie seine Erfahrungen weiter. Die Ausführung der Rolle wird dann gemeinsam mit dem Akteur besprochen. Zur Arbeit als Couch gehört aber auch, dass er sich selbst intensiv mit dem Drehbuch beschäftigen muss. Zum Zeitpunkt unseres Interviews arbeitet der Erdinger gerade an acht Skripten. Kowalewski liebt diese Vielfalt und lernt dabei selbst viel, „weil ich bereite auch Rollen vor, die ich selbst nie spielen würde, wie 13-jährige Jungs oder ältere Damen“. Vor allem bei jüngeren Darstellern ist der Coach am Set dabei, um sie während der Dreharbeiten zu unterstützen.



Sein Wissen weitergeben darf der 28-Jährige aktuell auch an einer privaten Schauspielschule in Berlin. Bereits das zweite Semester in Folge bereitet Kowalewski dort Schüler in einem Fach namens „Kamera Acting“ auf digitale Castings vor. Sechs Stunden pro Woche ist der Erdinger dort.



Damit nicht genug: 2022 hat Kowalewski auch eine zehnwöchige Weiterbildung zum Synchronsprecher absolviert. Das Interesse daran wurde während einer Corona-Infektion geweckt. Aus Langeweile fing er in der Quarantäne an, zum Spaß zu synchronisieren, fand Gefallen daran und absolvierte die Aufnahmeprüfung.



Die ersten Jobs ließen nach der Ausbildung nicht lange auf sich warten, es wurden immer mehr, was Kowalewski selbst überraschte. Denn: „Als Schauspieler muss man sonst immer richtig darum kämpfen, Rollen zu kriegen.“ Mittlerweile hat sich der 28-Jährige in seiner Wohnung einen eigenen Aufnahme-Raum eingerichtet und spricht dort mehrmals wöchentlich deutsche Text ein. Dazu gehören viele Anime-Produktionen, Dokus sowie viel für die Streamingdienste Disney+ und Netflix. Häufig sind es dann direkt mehrere kleinere Rollen für dieselbe Serie, erläutert Kowalewski.



Trotz der neuen Tätigkeiten zieht es den Erdinger aber auch noch weiterhin vor die Kamera. 2021 hat er sein erstes internationales Stück – eine düstere, englischsprachige Komödie – gedreht. Voriges Jahr standen die Dreharbeiten für den ARD-Science Fiction-Film „Morin“ an sowie für die Folge „Der kleine Ritter“ in der ARD-TV-Reihe „Käthe und ich“. Beides soll heuer ausgestrahlt werden. Bereits am Jahresanfang 2022 gesendet wurde die SOKO Wismar-Folge „Tot Ahoi“. Dies war Kowalewskis erste Rolle mit roten Haaren, die er zuvor aus privatem Interesse gefärbt hatte.



Im Februar wird der Schauspieler wieder auf einer Berliner Bühne stehen. Derzeit laufen die Vorbereitungen für „A MAP‘s Tale“, eine deutschsprachige Theaterproduktion von Monstress Mess zur Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch. Zur Finanzierung des aufwendig recherchierten Theaterprojektes (35 000 Euro) werden aktuell noch finanzielle Unterstützer über eine öffentliche Crowdfunding-Aktion gesucht.



Nur mit einer Tätigkeit pausiert der 28-Jährige vorerst: mit seinem Nebenjob als Sporttrainer. „Dafür war zuletzt nicht mehr genug Zeit“, und Kowalewski kann sich den Verzicht mittlerweile finanziell leisten. „Wenn man Schauspieler wird, muss einem klar sein, dass man erst einmal mit wenig Geld klarkommen muss. Man hat deshalb besser immer einen sicheren Nebenjob. Dass ich jetzt ohne Fitnessstunden nur von meiner Arbeit leben kann, ist ein Riesending für mich. Das habe ich mir immer gewünscht“, so das ehrliche Statement des Erdingers.



Sein bislang größtes, berufliches Ziel hat Kowalewski somit jetzt erreicht. Nun möchte er in allen Tätigkeiten sein Können ausbauen und weitere Erfahrungen sammeln. Welcher seiner unterschiedlichen Jobs ihm am meisten Spaß macht, kann der 28-Jährige gar nicht sagen. „Die Mischung finde ich so schön, und ich will nichts mehr davon missen.“ mot