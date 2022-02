Gesicht und Stimme der Vertriebenen

Von: Gerda Gebel

Teilen

Maria Mader hat über Jahrzehnte die Erinnerung an die Vertreibung hochgehalten. © privat

Sie war über Jahrzehnte die Frontfrau der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Erding, wo sie vor über 60 Jahren nach der Vertreibung eine neue Heimat gefunden hatte. Nun ist Maria Mader im Alter von 90 Jahren verstorben.

Erding - Zur Welt kam Maria Dörfel im Kreis Aussig im heutigen Tschechien, ihre Kindheit war überschattet von den Kriegsereignissen mit Luftangriffen, Enteignung und schließlich der Ausweisung.



Maria kam mit ihrem Bruder Hermann und den Eltern mit Viehwaggons nach Bayern. Zur Unterstützung der Familie musste die damals 14-Jährige anfangs in einem Kohlengeschäft arbeiten, wo sie mit ihrem „ausgeprägten Gerechtigkeitssinn“ immer wieder den ärmeren Kunden eine zusätzliche Schaufel Kohlen zukommen ließ.



Nach dem Besuch einer Haushaltungsschule in Landshut arbeitete Maria Mader einige Jahre in einer Mantelfabrik und wechselte dann zur Firma Siemens. Dort blieb sie 25 Jahre und war stolz, dass sie bei der Entwicklung des Silizium-Datenträgers mit dabei sein konnte.



1955 heiratete sie Johann Mader, mit dem sie 44 Jahre verbunden war – bis zu seinem Tod im Jahr 1999. Die Ehe blieb kinderlos. Eng verbunden war Maria Mader mit den Kindern ihres Bruders, wie Nichte Karin Dörfel erzählt.



„Auch für meine Kinder war sie wie eine Oma“, meint sie. Ihre Tante habe durchaus ihre Meinung vertreten, der Zeitgeist habe sie nicht interessiert, erklärt Nichte Karin, die ihre Tante als Vorreiter bei der heute so aktuellen Nachhaltigkeit erlebt hat. „Plastikdosen gab es bei ihr nicht, alles wurde wiederverwertet, und bei Lebensmitteln bevorzugte sie eher Bio“.



Auch von gesundheitlichen Einschränkungen im Alter ließ sich die aktive Seniorin nicht aufhalten, engagierte sich als Übungsleiter im Behindertensport und motivierte auch ihre Nichte dazu. Einen echten Ruhestand kannte Maria Mader nicht, war sie doch lange Jahre als Vorsitzende im Orts- und Kreisverband der Sudetendeutschen Landsmannschaft aktiv.



Ihre Erinnerungen an die Kindheit und Vertreibung hat Mader in mehreren Büchern festgehalten. Die Bräuche, Lieder und Rezepte aus der alten Heimat hielt sie hoch und bereicherte damit auch die jährlichen „Tage der Heimat“ der Vertriebenenverbände.



Wichtig war ihr dabei, diese Traditionen aus Böhmen auch den Nachkommen der Familien zu vermitteln und lebendig zu halten. Unvergessen sind für viele die Tänze und Lieder in der alten Tracht, oft begleitet von köstlichen Kuchen und Backwaren nach alten Rezepten.



Immer ein Event waren die Lesungen der Autorin, die ihre Geschichten lieber frei von der Leber weg erzählte als sie vorzulesen. Noch vor zwei Jahren entstand auf ihre Initiative hin im Museum Erding die viel beachtete Ausstellung „Vom Gehen müssen und Ankommen dürfen“, die vom Verlust der Heimat und dem Neubeginn in Bayern berichtete. Der silberne Christbaumständer, den die Familie Mader bei der Vertreibung mitgeschleppt hatte, zierte das Faltblatt zur Ausstellung und verblieb als Schenkung im Museum.



„Menschen wie Maria Mader sind Vorbilder für spätere Generationen, die Geschichte hautnah erzählen können“, würdigte Museumsleiter Harald Krause die engagierte Heimatvertriebene anlässlich einer Lesung im Museum vor einigen Jahren.



Auch Kreisheimatpfleger Hartwig Sattelmair lobte bei einer Buchvorstellung den Wert solcher individuellen Bücher, die der Geschichte ein Gesicht geben.



Obwohl Maria Mader bis zum Schluss noch relativ fit war, hörte ihr Herz kurz nach ihrem 90. Geburtstag einfach auf zu schlagen. „Meine Tante hatte zwar noch Pläne für ein Sommerfest, aber sie hat sich immer ein schnelles Ende gewünscht“, meint ihre Nichte.

Die Trauerfeier mit anschließender Beerdigung ist am Mittwoch, 23. Februar, um 10 Uhr im Parkfriedhof an der Itzlinger Straße in Erding.

ge