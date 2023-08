Frauentag im Erdinger Land: Segen und Heilkraft als doppelter Schutz

Interview mit Kreisheimatpflegerin Sandra Angermaier zu Mariä Himmelfahrt

Von Gabi Zierz

Am Dienstag, 15. August, wird auch im Landkreis Erding Mariä Himmelfahrt gefeiert. Warum zum Frauentag vielerorts Kräuterbuschen gebunden werden, erklärt Kreisheimatpflegerin Sandra Angermaier.

Erding – Vielerorts wird am Dienstag Mariä Himmelfahrt gefeiert. Dazu gehören traditionell auch Kräuterbuschen. Sie werden von fleißigen Frauen gebunden, gegen eine Spende abgegeben und im Gottesdienst gesegnet. Was dieser Brauch mit dem kirchlichen Hochfest zu tun hat, weiß Sandra Angermaier. Sie ist seit Oktober 2022 Kreisheimatpflegerin und kennt sich aus mit Traditionen. Wir haben mit ihr gesprochen.

Was versteht man eigentlich unter Mariä Himmelfahrt?

Die Katholiken feiern die Aufnahme Marias in den Himmel (Maria Assunta). Es handelt sich um das älteste Marienfest der Christenheit. Die Himmelfahrt Mariens soll ein Symbol für die völlige Spiritualisierung ihres Körpers und ihrer Seele nach ihrem Tode sein. Im neuen Testament finden wir keinen direkten Anhaltspunkt. Bereits im 5. Jahrhundert fand die Himmelfahrt in den Marienlegenden aber ihren festen und wichtigsten Bestandteil. So wie Jesus zum Vater in den Himmel aufgefahren ist, ist es auch die Gottesmutter. Maria wird in Gemälden und Bildnissen meist auf einer Wolke von Engeln in den Himmel emporgetragen dargestellt, in welchem Gottvater und Jesus Christus auf sie warten.

Warum gibt es an diesem Feiertag Kräuterbuschen?

Der Legende nach fanden die Jünger Jesu bei der Graböffnung Marias keinen Leichnam, sondern Rosenblüten, Lilien und Heilkräuter. Und in altchristlichen Gebeten wurde Maria angerufen mit dem Namen „Blume des Feldes“ oder „Lilie der Täler“. Da an Maria Himmelfahrt mitten im Hochsommer die Pflanzen die größte Heilwirkung haben, erhoffte man sich mit dem Segen der Gottesmutter und der Heilkraft der Kräuter doppelten Schutz gegen Krankheiten, Blitzschläge und anderes Unheil.

Was passiert mit den Kräuterbuschen?

In Altbayern – so auch im Erdinger Land – werden die verschiedenen Kräuter zu einem farbenprächtigen und würzigen Strauch zusammengebunden, der nach der Weihe getrocknet in den Herrgottswinkel gesteckt oder an einem dunklen Ort aufbewahrt wird, damit Farben und Heilwirkung erhalten bleiben. Der Kräuterbusch zählt zur traditionellen Haus- und Hofapotheke. Daraus wurde Tee bei Krankheiten verabreicht, Kräuter wurden unters Tierfutter gemischt oder die Menschen gaben Pflanzenteile des Straußes bei drohendem Unwetter gegen Hagelschlag ins offene Feuer.

Wie viele Kräuter gehören in diese Buschen?

Wie viele Pflanzen in einen Buschen gehören, ist von Region zu Region unterschiedlich. Sieben oder neun bis zu 77 oder gar 99 sind möglich. Meist handelt es sich um eine symbolische Zahl: Sieben Kräuter stehen für die sieben Schmerzen, die Maria mit ihrem Sohn während seines Martyriums miterleiden musste und an die zum Beispiel beim schmerzhaften Rosenkranz gedacht wird. Wird das ganze Mal elf gerechnet (elf für die zehn Jünger, die nach christlichen Bildwerken Maria am Sterbebett zur Seite standen), erhöht man die Heil- und Schutzwirkung des Buschens. Neun steht für dreimal drei – und die Drei steht für Maria, Gott-Vater und Gott-Sohn.

Welche Kräuter werden verwendet?

Unabhängig von der Vielzahl der Kräuter im Strauß ist eines in allen Regionen gleich: Im Zentrum als Zeichen der Gottesmutter steht die gelbe Königskerze. Als Alternative symbolisiert auch eine Rose die Mutter Maria. Welche Kräuter Verwendung finden, ist unterschiedlich und nicht vorgeschrieben. Zu den Frauenheilpflanzen zählen beispielsweise Ringelblume, Schafgarbe, Kamille und der Frauenmantel. Beifuß und Lavendel sollen Ungeziefer abwehren, Rosmarin zu gutem Schlaf verhelfen, Getreide symbolisiert das tägliche Brot. Alant, Johanniskraut, Thymian, Arnika, Spitzwegerich, Salbei, Wermut, Goldrute, Baldrian, Eisenkraut und unzählige andere Pflanzen finden Platz im Würzbuschen.

Im Landkreis feiern die beiden Wallfahrtskirchen Tading und Maria Thalheim am 15. August ihr Patrozinium. Sie sind nach Mariä Himmelfahrt benannt. Gibt es weitere Beispiele?

Im Landkreis gibt es neben der Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt, die 1413 erstmals urkundlich erwähnt wurde und somit die älteste Marienwallfahrt ins Erdinger Land ist, und neben Mariä Himmelfahrt Tading, zu deren Hauptblüte zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert nachweislich Wallfahrer aus 52 Pfarreien pilgerten, noch mindestens zwei weitere Kirchen, die ihr Patrozinium feiern: Mariä Himmelfahrt in Eicherloh und die Wallfahrtskirche Mariae Himmelfahrt – hier wird die alte Schreibweise verwendet – in Dorfen. Die seit dem späten Mittelalter bestehende Wallfahrt nach Dorfen entwickelte sich in der Barockzeit zu einer der größten in Süddeutschland. Viele Kirchen im Erdinger Land zeigen unabhängig vom Patrozinium im Hochaltarbild eine Mariendarstellung. So wird Maria Himmelfahrt in allen Kirchen besonders feierlich zelebriert.

Warum heißt Mariä Himmelfahrt auch Frauentag, der etwa in Tading groß gefeiert wird?

Seit jeher wird Maria in ihr geweihten Kirchen als „Unsere Liebe Frau“ angerufen. Der 15. August ist ihr wichtigster Tag und somit der Frauentag. Ihr zu Ehren beginnt zudem eine ihr zugeordnete Zeitspanne, der so genannte Frauendreißiger, der mit Maria Namen am 12. September endet.

Was bedeutet das?

In diesen 30 Tagen soll die Gottesmutter besonders verehrt werden. Kundige Frauen sammeln besonders heilkräftige Kräuter als großen Vorrat für den Winter, für Tees und Tinkturen. Allgemein wird Mariä Himmelfahrt nicht nur in Tading, im Landkreis und im deutschsprachigen Raum besonders gefeiert, sondern auch in Italien. Dort ist Maria Himmelfahrt sogar der wichtigste und höchste Feiertag des Landes – Ferragosto assunta.

Gibt es da eine Verbindung?

Das barocke Bayern hat seit jeher eine enge Beziehung zum italienischen Lebensgefühl und somit auch zum Feiern der Gottesmutter. Die Verehrung Marias auch als Patrona Bavariae – Schutzpatronin Bayerns – war dem sehr religiösen Kurfürst Maximilian I. ein Hauptanliegen. Er betrachtete sich nur als Münchner Statthalter Marias. Alle marianischen Gnadenorte, so auch Tading, waren Frauenorte, die Gottesmutter wird als „die“ Frau angesehen. Die Wittelsbacher hatten seit jeher einen festen Bezug zum Marienort Tading und besuchten diesen oft. So wurde in Tading seit jeher der Frauentag ganz besonders gefeiert – auch dieses Jahr.