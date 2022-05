„Ja, ich bin ein emotionaler Mensch“

Im Gespräch: Über seine Zeit als Landrat sprach Martin Bayerstorfer mit Redaktionsleiter Hans Moritz (r.). © Bauersachs Peter

Seit 1. Mai 2002 ist Martin Bayerstorfer Landrat des Landkreises Erding. Der 55-Jährige folgte auf Xaver Bauer (beide CSU). Im großen Interview mit dem Erdinger/Dorfener Anzeiger geht es weniger um Meilensteine, sondern vor allem um Persönliches.

Herr Bayerstorfer, die Politik wurde Ihnen ja quasi in die Wiege gelegt.



Das stimmt. Mein Großvater Korbinian Bayerstorfer war Bürgermeister und zugleich Gemeindeschreiber der Gemeinde Sulding, und wir hatten die Gemeindekanzlei auf dem Hof. Da durfte ich den Opa öfter besuchen. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Es hieß, wenn ich brav bin, dürfte ich öfter in die Kanzlei. Das hat so manches Mal dazu geführt, dass ich besonders brav war. Ich durfte auch mit seinem Füller auf die Rückseite nicht mehr benötigter Unterlagen schreiben. Es war spannend, denn jeden Tag kamen Leute zu uns auf den Hof.



Wie sind Sie dann 1990 jüngster Bürgermeister Deutschlands in Hohenpolding geworden?



Ich bin ein paar Monate vorher in die CSU eingetreten, weil ich wollte, dass die Leute wissen, welche politische Grundüberzeugung ich habe. An sich war der damalige Zweite Bürgermeister Anton Bauer vorgesehen, der konnte es jedoch aus beruflichen Gründen nicht machen. Er hat dann mich vorgeschlagen, obwohl ich nicht im Gemeinderat war. Es gab einen Gegenkandidaten. Bei der Amtsübergabe hat mir dann mein Vorgänger Hermann Oberwallner, Nachfolger meines Großvaters, als eine Ironie des Schicksals gesagt: „Ich habe Sulding damals von Deinem Großvater übernommen, und nun übergebe ich Dir die Gemeinde Hohenpolding.“



Sie waren ja damals erst 23 Jahre – und damit jüngster Rathauschef in Deutschland. Das hat sicher für Aufsehen gesorgt?



Ja, hat es. Ich war in mehreren Fernsehsendungen, unter anderem bei Werner Schmidbauer bei Live aus dem Schlachthof, aber auch bei Mensch Meier mit Alfred Biolek.



Wann hat sich abgezeichnet, dass die Landratskandidatur auf Sie zuläuft?



Das kam für mich überraschend. Von 1996 bis 1998 gehörte ich ja dem Landtag als Nachrücker an. 1998 habe ich wieder kandidiert, bin aber nicht über die Liste wieder reingekommen. Vorgeschlagen hatte mich Hans Zehetmair, der mich damals sehr gefördert hat. Ich zog damals in den CSU-Kreisvorstand ein. Das hat meine Stellung in der Partei gefestigt, ich durfte viele Ortsverbände kennenlernen. Im März 2001 bin ich dann Kreisvorsitzender geworden. Im Mai, ein Jahr vor der Wahl, hat mir Xaver Bauer mitgeteilt, dass er nicht mehr antritt, auch wenn er noch einmal hätte kandidieren können. Er hat damals gesagt: „Es soll auch ein Leben nach der Politik und vor dem Tod geben.“ Er hat mich selbst als seinen Wunschnachfolger vorgeschlagen. Er hat mich immer sehr unterstützt. Es ist bis heute eine unglaublich tolle Zusammenarbeit, ich habe ihn oft nach seiner Meinung gefragt.



Haben Sie sofort zugesagt?



Ich habe mich zunächst beraten, denn erst konnte ich es mir nicht vorstellen. Natürlich habe ich mich mit meiner Frau besprochen. Sie hat mir gesagt: „Wenn Du es machen willst, musst Du es jetzt machen, denn Du weißt nicht, ob Du eine zweite Chance bekommst.“ Sie war ja einiges von mir gewohnt in der Doppelrolle Bürgermeister/Landtagsabgeordneter sowie als CSU-Kreisvorsitzender. Wir wussten aber, dass dieses Amt dann noch mehr Zeit in Anspruch nehmen würde. Sie hat „Ja“ gesagt, aber nicht mit Begeisterung. Sie meinte: „Das ist wohl das Richtige für Dich.“



Welche Erinnerung haben Sie an den Wahlkampf?



Es gab nur eine einzige Podiumsdiskussion, zu der aber nicht mal 20 Leute gekommen sind. Schon damals war der ÖPNV Thema. Aber es ging auch um die Kliniken. Vor 20 Jahren wurde der Standort Dorfen politisch kontrovers diskutiert. Für mich stand und steht jedoch immer fest: Dieser Standort hatte Bestand und wird Bestand haben. Wir wollen ihn sogar ausbauen. Das habe ich damals schon klipp und klar formuliert. Die Klinik Dorfen habe ich ins Herz geschlossen, als Kind war ich da auch mal als Patient. Bei der Wahl hatte ich dann 67,9 Prozent, und das bei vier Gegenkandidaten.



Was waren die ersten eigenen Projekte als Landrat?



Der Beschluss, ein zweites Gymnasium in Erding zu bauen, stand schon fest. Das erste große Projekt war die Entscheidung zur Neugründung einer Gastronomie-Berufsschule und die Etablierung einer Fachober- und Berufsoberschule sowie die Bereiche ÖPNV, Gesundheit und Bildung.



Sie waren Bürgermeister, Landtagsabgeordneter und sind Landrat. In welchem Amt kann man am meisten gestalten?



Der Unmittelbarste ist sicher der Bürgermeister. Da kann ich mit dem Gemeinderat entscheiden, ob eine Ortsstraße, ein Kindergarten oder eine Schule gebaut wird. Im Landtag muss man viel Überzeugungsarbeit leisten, auch in der eigenen Fraktion. Man muss Mehrheiten organisieren und viel Lobbyarbeit machen – aber auch Kompromisse. Als Landrat ist es eher wie als Bürgermeister. Ich bin unmittelbar zuständig. Man kriegt aber auch alles ab, ob man zuständig ist oder nicht. Auch für die Bürgerinnen und Bürger ist man unmittelbar Ansprechpartner. Als Landrat habe ich aber auch den staatlichen Teil des Landratsamtes. Meine Rolle sehe ich hier darin, dass ich die Härte des Gesetzes durch einen menschlichen Vollzug für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises abmildern kann, und das gefällt mir sehr gut.



Als Landrat müssen Sie auf viele Geburtstage und Ehejubiläen. Ist das nicht enorm zeitraubend?



Dass der Landrat kommt, ist nicht in allen Landkreisen so. Das hat in Erding Simon Weinhuber eingeführt. Die Zeit nehme ich mir gerne. Denn die Leute freuen sich oder sind überrascht, wenn der Landrat kommt. Für mich ist das trotz aller Terminfülle wohltuend, weil man so viel erfährt. Wann hat man als Landrat schon die Gelegenheit, die Sorgen und Anliegen der Menschen unmittelbar mitzubekommen? Die Bürger haben das Gefühl: Ich werde ernst genommen, und das ist mir ein großes Anliegen. Die Gefahr ist groß, dass die Politik die Bindung verliert. Deswegen schätze ich auch die Seniorennachmittage so.



Was sehen Sie als Ihren größten Erfolg?



In jüngster Zeit habe ich mich gefreut, dass es gelungen ist, die Bahnstrecke bis Dorfen ins MVV-Gebiet zu holen. Da habe ich seit Beginn meiner Amtszeit drum gekämpft. Und zu Jahresbeginn habe ich mich gefreut, dass es erstmals seit Jahren wieder gelungen ist, einen Haushalt einstimmig zu verabschieden. Das sehe ich als Zusammenwirken. Auch ich lerne dazu. Diesmal habe ich darum gekämpft, dass wir eine gemeinsame Basis finden, dass sich jeder wiederfindet.



Und was war Ihre größte Niederlage?



Ich habe gelernt, dass man an Rückschlägen nicht verzweifeln darf. Dafür nenne ich auch die Ausdehnung des MVV-Gebietes auf den gesamten Landkreis. Was ich bis heute als Enttäuschung sehe, ist, dass wir es nicht geschafft haben, 2013/14 den Teilflächennutzungsplan Windkraft durchzubringen. Heute bin ich überzeugt: Wenn wir weitergemacht hätten, hätten wir es geschafft. Aber auch das ist keine ewige Niederlage. Denn gerade dreht sich ja die Haltung zur Windkraft.



Ich habe bei Ihnen die Feststellung gemacht, dass Sie die Wahl 2020 mit der Stichwahl verändert hat. Habe ich das richtig beobachtet?



Das ist schon vorher passiert. Es gab einen Moment, bei dem ich lange nachdenken konnte: 2019 war ich auf einer Pilgerreise nach Santiago de Compostela. Das hat viel in mir ausgelöst. Ich habe erkannt, dass es mehr um das Gemeinsame gehen muss. Früher stand vor allem die politische Mehrheit im Vordergrund, und dann ist man durchmarschiert. Manchmal geht es nicht anders, aber das Zusammenwirken eines Gremiums ist von unschätzbarem Vorteil. Aber das Miteinander weitet den Horizont, man ist nicht so reduziert. Wenn Fraktionen mehrfach den gleichen Antrag stellen, dann sollte man ihn nicht infrage stellen und einfach vom Tisch wischen, sondern prüfen, was wir zusätzlich erreichen können.



Hat Sie auch die Stichwahl verändert?



Ja, man denkt darüber nach, was passiert, wenn man ein Amt plötzlich nicht mehr hat. Stichwahlen sind noch schwieriger einzuschätzen und zu kalkulieren. Die Situation war 2020 ja eine besondere, weil es mit Hans Schreiner einen Gegenkandidaten gab, der von drei Parteien getragen wurde.



Es gibt zwei Ereignisse, die Ihnen negativ nachhängen: Der drohende Prozess gegen Grünen-Kreisrat Stephan Glaubitz wegen dessen Falschbehauptung über den Umgang Ihres Ausländeramtes mit Flüchtlingen und die Verfolgung des Einzeldemonstranten Heiner Müller-Ermann in Dorfen. Würden Sie heute wieder so entscheiden?



Bei Stephan Glaubitz würde ich anders entscheiden. Ich glaube, ich würde gar nicht mehr reagieren, auch wenn Glaubitz keinen konkreten Fall nennen konnte. Wir hätten den Prozess vermutlich gewonnen. Heute sage ich aber auch: Ärger muss sich lohnen. Im Fall Müller-Ermann habe nicht ich entschieden. Der Fall wurde von der Polizei an uns herangetragen – mit der Bitte, das zu verfolgen. Im Prozess waren dann die Beamten verhindert. Über die Strafverfolgung hat unser Jurist entschieden, ich war da leider nicht eingebunden. Hätte ich es gewusst, hätte ich gesagt: Lassen Sie es bleiben!



In der Flüchtlingskrise haben Sie sich den Ruf des Hardliners erworben. Stehen Sie zu der Entscheidung: Kommunalpass statt Bargeld?



Ja! Denn zum einen bin ich nach wie vor dagegen, dass Sozialleistungen für Asylbewerber in deren Heimatländer geschickt werden. Und zum anderen können wir so sicherstellen, dass Ehefrauen und Kinder ihr Geld haben und darüber verfügen können und nicht alles bei den Männern landet.



Gab es gerade zu Beginn der Corona-Pandemie auch Zeiten, in denen Sie am Verzweifeln waren?



Ja, es gab schon schlimme Momente, etwa wenn die Hilfskräfte kommen und sagen: Wir haben keine Schutzausrüstung mehr. Was mich auf der anderen Seite unglaublich positiv gestimmt hat, war der Zusammenhalt und der Erfindungsreichtum – etwa das Maskennähen oder die Destillation von Desinfektionsmittel in der stillgelegten Brennerei in Oberding. Es war schon eine extrem herausfordernde Zeit.



Sie waren stets für die Öffnung der Schulen im Lockdown. Tragen Sie Markus Söder seine unnachgiebige Haltung nach?



Nein, auf keinen Fall. Ich schätze an Markus Söder sehr, dass er Bayern gut durch diese Krise geführt hat. Ich habe mich immer wieder an ihn gewandt und konnte auch den einen oder anderen Impuls setzen. Aber grundsätzlich bleibe ich dabei: Die Schulen waren zu lange zu. Auch die Maskendebatte hat mich geärgert, man wusste doch, dass von den Kindern kein erhöhtes Risiko ausgeht. Das Gute an der Pandemie ist: Bei der Digitalisierung haben wir einen enormen Schritt gemacht, auch wenn Präsenzunterricht durch nichts zu ersetzen ist.



Warum wollten Sie 2019 das Klinikum unbedingt wieder in eigenen Händen halten?



Der ausschlaggebende Punkt war, dass der Klinikvorstand kurzfristig und ohne Rücksprache mit dem Landkreis beschlossen hatte, wegen Hebammenmangels die Geburtsabteilung zu schließen. Das kam für mich nicht in Frage. Insgesamt hat das zu einer Rückbesinnung geführt, für was wir als Landkreis wirklich zuständig sind – eine möglichst gute Versorgung der Bürger. Deswegen bin ich weiter dafür, dass wir Schwerpunktversorger werden – mit Kinderabteilung.



Wie sehr haben Sie sich in 20 Jahren als Landrat als Mensch verändert?



(überlegt) Ich bin sicherlich gelassener und nachdenklicher geworden. Ich habe den Anspruch, mehr Menschen und Meinungen mit einzubeziehen. Vor allem liegt mir das Soziale noch mehr am Herzen als früher.



Sehen Sie sich als Machtmensch? Viele betrachten Sie als einen solchen.



Demokratie heißt auch Macht auf Zeit. Ich sehe mich nicht als ausgeprägten Machtmenschen.



Sind Sie ein emotionaler Mensch?



Auch wenn das nicht immer so wahrgenommen wird: Ja, ich bin ein emotionaler Mensch, vor allem, wenn es um soziale Themen geht, jüngste Beispiele als Herzensangelegenheiten unser Pflegestützpunkt, Pflegekrisendienst und der soziale Wohnungsbau. Zusätzlich haben mich Flüchtlings- und Corona-Krise, aber auch der Ukraine-Krieg sehr bewegt.



Treten Sie 2026 wieder an?



(lacht) Diese Frage kann ich Ihnen heute nicht beantworten. Vor allem wird diese Frage meine Familie beantworten, mit mir gemeinsam. Im Wahlkampf 2020 habe ich meiner Frau das versprochen.



