Maskenpflicht sorgt für dicke Luft - trotz Attest hat Erdingerin Ärger

Susanne Schadow kann keinen Mundschutz tragen. Deswegen hat sie Ärger in Geschäften und mit der Polizei.

Erding – Susanne Schadow leidet unter einer schweren, chronischen Atemwegserkrankung. Luftnot kann für die 48-Jährige lebensbedrohlich sein. Deswegen ist sie in der Corona-Pandemie auch von der Maskenpflicht befreit. Das hat ihr ein Erdinger Lungenfacharzt per Attest bestätigt. Immer wieder bekommt die Erdingerin beim Einkaufen deswegen Probleme. Im Edeka im Semptpark in Aufhausen ist die Situation kürzlich eskaliert. Die Polizei musste einschreiten. Ob Schadow zur Zahlung von 250 Euro wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetzes verpflichtet wird, entscheidet nun das Landratsamt.

Schadow, die bei der Lufthansa am Münchner Flughafen arbeitet, berichtet, „dass ich in vielen Geschäften keine Probleme habe, ohne Maske einzukaufen“. Doch immer wieder gebe es Ärger. So auch vor einigen Tagen beim Edeka. „Ich bin gleich in der Früh gegangen, weil dann weniger los ist“, erzählt sie. Doch prompt sei sie von den wenigen Kunden im Supermarkt schräg angeschaut worden. Mehrere Mitarbeiter hätten sie aufgefordert, eine Maske aufzusetzen. Schließlich sei die Filialleitung eingeschritten – in laut Schadow rüdem Ton. „Man hat auf der Maske gepocht, oder ich hätte mein Attest vorlegen müssen“, berichtet die Mutter, deren Kind ebenfalls wegen gesundheitlicher Probleme von der Maskenpflicht befreit ist.

Doch eben dieses Attest weigert sich die 48-Jährige herzuzeigen. „Denn es enthält meine gesamte Krankengeschichte. Die geht niemanden etwas an.“ Ihr Arzt habe gesagt, nur eine Bescheinigung mit dem Hinweis der Unverträglichkeit des Mund-Nasen-Schutzes sei nicht möglich. Schadow versichert, bei der Polizei habe man ihr gesagt, dass sie das Attest nicht vorlegen müsse. Man müsse ihr das glauben.

Beim Edeka wurde sie schließlich des Geschäfts verwiesen, unter anderem mit dem Hinweis auf Attest-Fälschungen aus dem Internet. Der Streit eskalierte, die Polizei rückte an – und leitete ein Verfahren gegen Schadow ein.

Die Südbayern-Zentrale von Edeka stellt sich hinter die Aufhausener Filialleitung. Pressesprecher Christian Strauß beruft sich auf das Hygienekonzept der Kette, das eine Maskenpflicht vorsehe. „Nur so können wir in der Pandemie unsere Läden offen halten.“ Wer ohne Maske und Attest Einlass begehrt, werde zum Schutz anderer Kunden und des Personals abgewiesen – eine Praxis, die laut Strauß vom Handelsverband Bayern und der Antidiskriminierungsstelle des Bundes bestätigt werde.

Natürlich wolle man auch Kunden bedienen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können. Strauß stellt aber klar, dass sich das Personal das ärztliche Attest zeigen lassen müsse. „Eine Vorlage des Krankheitsbildes ist dabei nicht notwendig“, betont der Unternehmenssprecher.

Unserer Zeitung ist ein weiterer Fall bekannt, aus dem Media Markt im West Erding Park. Die Kundin berichtet, sie habe sogar Hausverbot erhalten, weil sie keine Maske getragen habe. Allerdings habe der Mitarbeiter erklärt, wenn sie ein Attest vorlege, werde sie eingelassen.

Der Erdinger Polizei sind solche Vorgänge bekannt. Der stellvertretende Inspektionsleiter Harald Pataschitsch berichtet, „dass es vermehrt Anrufe von Personen gibt, die nicht ins Geschäft gelassen wurden, aber auch von Händlern, die auf ihr Hausrecht pochen“. Eben dieses erlaube es ihnen, zu entscheiden, wen sie in ihre Verkaufsräume lassen. Der Hauptkommissar bestätigt, dass auch falsche Atteste im Umlauf seien und Geschäftsleute hohe Strafen riskierten.

„Auf der anderen Seite muss auch Menschen, die keine Maske tragen können, die Teilhabe am öffentlichen Leben ermöglicht werden. Sie müssen sich ja auch versorgen“, weist Pataschitsch auf den Grundkonflikt hin. Grundsätzlich müssten von der Pflicht Befreite ein Attest vorlegen. Theoretisch könnte der Händler dann immer noch sagen, dass er Kunden nicht ins Geschäft lässt.

Deshalb plädiert er für eine Konsenslösung. „Man kann sich auf einige Geschäfte beschränken und die Geschäftsleitung über seine Erkrankung informieren. Die kann dann das Personal in Kenntnis setzen“, so Pataschitsch. Er rät, dann einzukaufen, wenn nicht viele andere Kunden unterwegs seien, zum Beispiel in den Morgenstunden oder kurz vor Geschäftsschluss. Denn die Angst vor Ansteckung sei verbreitet.