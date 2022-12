Max Pfaff und seine spontan gegründete Band gewinnen Sinnflut-Musikförderpreis

Von: Lea Warmedinger

Freuen sich über den Förderpreis (vorne, v. l.): Tom Mayr, Bonifaz Prexl, Florian Hecht und Solo-Künstler Maximilian Pfaff. Ihnen gratulierten (hinten, v. l.) Weißbräu-Vertriebsleiter Andreas Brenninger und Sinnflut-Veranstalter Börnie Sparakowski. © lea

Spontanität zahlt sich aus: Der Sinnflut-Musikförderpreis im Wert von 1500 Euro geht in diesem Jahr an Multiinstrumentalist und Sänger Maximilian Pfaff aus Moosinning.

Erding – Bereits zum 27. Mal spendierte der Erdinger Weißbräu den Förderpreis, der mit 1500 Euro dotiert ist. Pfaff erhielt in diesem Jahr die meisten Stimmen des Publikums beim Sinnflut-Festival. Dabei war der Auftritt im vergangenen Sommer das Debüt einer sehr kurzfristig gegründeten Band.

„Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, den Preis zu gewinnen“, gab Pfaff bei der Preisverleihung durch Weißbräu-Vertriebsleiter Andreas Brenninger zu. „Das war unser erster Gig, und wir wollten einfach Spaß haben.“ Der 24-Jährige sei sicher gewesen, dass ein anderer Künstler mit vielen Fans den Preis gewinnen würde. „Scheinbar ist aber hinter den Kulissen viel abgegangen“, freute er sich.

Die positive Resonanz des Auftritts auf dem Erdinger Festival zeigte sich an den darauffolgenden Gigs der Band: „Wir durften im Oktober im 10er in Erding spielen und dann bei der Nacht der Blauen Wunder in Dorfen.“ Der Moosinninger ist begeistert von Kneipen-Auftritten: „Da herrscht eine coole und intime Atmosphäre.“ Am 5. Januar wird Pfaff mit der Band im Erdinger Irish Pub „The Dubliner“ auftreten.

Die Musik zum Beruf zu machen, das sei schon immer der Plan des 24-Jährigen gewesen. 15 Jahre lang hatte er Gitarrenunterricht, von 2017 bis heuer studierte er in Nürnberg Jazz-Gitarre. Noch vor seinem Abschluss begann er, dort selbst an mehreren Tagen in der Woche Gitarrenunterricht an privaten Musikschulen zu geben. „Dadurch lernt man sein Instrument nochmal ganz neu kennen. Das Lehren hat mich auch zu einem besseren Musiker gemacht“, ist er sich sicher.

Pfaff beherrscht neben der Gitarre auch Schlagzeug, Bass und Klavier. Zudem spielt er seit 2015 in der Metal-Band „Don’t drop the Sword“. Mit dieser Band komme er in ganz Deutschland herum und habe auch bereits auf dem Sinnflut gespielt. „Ich habe aber schon immer Songs geschrieben, die ich nicht in dieser Band verwurschteln konnte.“

Denn neben Rock und Metal interessiert sich der Sänger auch für Pop, Country und Blues. „Ich wollte keine Kompromisse eingehen und auch Solo-Sachen aufnehmen“, erklärte Pfaff. Er wolle neben den Fantasy-Texten der Metal-Band auch autobiografische Texte singen.

Deshalb ist der 24-Jährige als Solomusiker tätig – unter dem Namen Pfaff. „Wie die Nähmaschine“, erklärte er lachend. Und das mit Erfolg. Bereits zwei Platten gibt es von ihm, die erste namens „Home“ erschien im Dezember vorigen Jahres. „Das ist meine Wohlfühl-Platte mit Country-Sound“, beschreibt er den Stil. Kurz darauf habe der Berufsmusiker eine Trennung verarbeiten müssen und dazu spontan die LP „Poppourrii“ herausgebracht. „Darin habe ich versucht, alle Facetten der Pop-Musik abzudecken.“ Sie beinhalte ein bisschen, Funk, Reggae, Latin und mehr.

Im Frühjahr machte sich Pfaff dann auf die Suche nach einer Formation für Live-Auftritte. Bonifaz Prexl alias „Bones“, der Bruder des Schlagzeugers aus der Metal-Band, war dafür der erste Mann. In dem seit 15 Jahren in Prexls Elternhaus in Niederding eingerichteten Studio produzieren die beiden gemeinsam Pfaffs Songs. „Bei uns ist es sehr familiär, und Bones kennt meine Songs gut“, erklärte er. Darum übernimmt Prexl für die Live-Auftritte des Moosinningers Drums und Percussion. Tom Mayr ist am Bass, und Florian Hecht sei der Formation mit Gitarre und Gesang sehr spontan beigetreten. „Wir haben in der siebten Klasse am Gymnasium schon gemeinsam in einer Schülerband gespielt“, erzählte Pfaff.

In dieser Konstellation sind die Musiker auf dem diesjährigen Sinnflut-Festival zum ersten Mal in Erscheinung getreten – und haben direkt den Musikförderpreis abgestaubt. Auch Börnie Sparakowski zeigte sich begeistert von dem jungen Musiker. „Er hat eine richtige Vision“, schwärmte der Sinnflut-Veranstalter.

Mit dem Preisgeld will der Moosinninger neue Songs veröffentlichen und bewerben. „Musik machen ist immer Finanzierung und Refinanzierung, bis man den Durchbruch schafft“, erklärte er. Zudem suche die Band einen Proberaum in Erding.