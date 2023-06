Mayr-Wirt-Areal in Erding: Wer weckt die Haager Vorstadt?

Von: Hans Moritz

Teilen

Seit Jahresbeginn Brachland ist das 2600 Quadratmeter große Mayr-Wirt-Areal in der Haager Vorstadt. Ein städtebaulicher Wettbewerb soll nun Ideen liefern, wie das Filetstück wieder bebaut und genutzt werden kann. © Hans Seeholzer

Ein Ort der Begegnung soll das ehemalige Mayr-Wirt-Areal an der Haager Straße werden. Und den Bereich beleben. Jetzt läuft der Ideenwettbewerb an.

Erding – Im Moment sind Bagger dabei, aus der Brachfläche des einstigen Mayr-Wirts einen Parkplatz auf Zeit zu bauen. Im Stadtrat macht man sich bereits Gedanken über die Jahrzehnte danach. Erneut wurde der Städtebauliche Ideenwettbewerb für die 2600 Quadratmeter große Fläche diskutiert. Nun beginnt der Wettlauf um die besten Ideen.

Erst in der Mai-Sitzung hatte sich der Stadtrat zuletzt mit dem Mayr-Wirt beschäftigt und sich damals für einen Städtebaulichen und Investoren-Ideenwettbewerb ausgesprochen. Damit wollte das Gremium auf Nummer sicher gehen: Die Wettbewerbsteilnehmer hätten einen Investor mitbringen müssen, der den Wettbewerbssieg dann auch baulich umsetzt. So wollte die Stadt vermeiden, auf einer tollen Planung zu sitzen, die dann aber keiner realisiert.

Umso größer war das Erstaunen bei einigen Stadträten, als in der Juni-Sitzung am Dienstag auf einmal nur noch von einem städtebaulichen Ideenwettbewerb die Rede war – ohne verpflichtenden Investorenbeistand. Was war geschehen?

OB Max Gotz (CSU) und Stadtbaumeister Sebastian Henrich erklärten, dass die Fachpreisrichter – unter anderem Experten der Architektenkammer – darauf hingewiesen hätten, dass eine solche Verbindung nicht zulässig sei. Jetzt wird von den Wettbewerbsteilnehmern nur noch gewünscht, einen Investor beizuziehen.

Und was erwartet die Stadt von dem Wettbewerb grundsätzlich? In der unserer Zeitung vorliegenden Auslobung wird eine „Belebung der zentrumsnahen Bereiche“ gewünscht. Weiteres Ziel sei „die Stärkung der Haager Straße als Standort für die Nahversorgung“. Sprich: Ein Lebensmittelgeschäft oder Nahrungsmittelbetriebe sind ausdrücklich erwünscht. Nicht zuletzt will die Stadt hier wieder eine Gaststätte sehen. Von einem Hotel ist in den Unterlagen jedoch nichts vermerkt. Die Stadt kann sich vorstellen, das 2009 von der Wirtsfamilie Mayr erworbene Grundstück – auch in Teilen – zu verkaufen, oder es auf Basis eines Erbbaurechts zu vergeben.

Grundsätzlich, heißt es in der Auslobung weiter, eigne sich die Fläche „für vielfältige Nutzungen, auch Wohnen“. Nicht zuletzt die Umgebung solle von der künftigen Nutzung profitieren. Einen – weiteren – Wochenmarkt – lehnt die Stadt ab, die Integration von Einzelhandel sei aber möglich. Einen Bedarf nach öffentlichen Einrichtungen oder sozialer Infrastruktur, etwa Kindergarten oder Schule, sieht sie nicht.

Aber: Die Stadt verlangt, „dass die neue Bebauung die belebende Treffpunktfunktion der früheren Nutzung in sinnvoller Weise in die Zukunft transportiert“. Sprich: Hauptanliegen ist eine Revitalisierung der südlichen Altstadt, eine Magnetwirkung.

Entgegen ursprünglicher Planungen wird nur noch eine eingeschossige Tiefgarage verlangt. „Wir wollen nicht in den Grundwasserstrom eingreifen“, erklärte Gotz dazu. Auch auf die Möglichkeit, Stellplätze abzulösen, weist die Ausschreibung hin. Das würde allerdings den Parkdruck im Zentrum verschärfen. Und: Die Stadt wünscht sich im Falle einer Wohnbebauung einen Kinderspielplatz. Abgelehnt werden indes Spielhallen, Wettbüros und Gewerbeflächen für Lieferdienste.

Und so sieht der weitere Zeitplan aus: Das Kolloquium, bei dem Teilnehmer noch Fragen zum Wettbewerb stellen können, ist für den 17. Juli terminiert. Sämtliche Pläne und Unterlagen müssen bis 6. Oktober vorliegen. Für das Modell haben die Architekten bis 13. Oktober Zeit. Das Preisgericht tagt dann am 23. November. Das heißt: Noch heuer wird feststehen, wie das Mayr-Wirt-Areal künftig aussehen könnte. Wann dann wirklich gebaut wird, lässt sich indes noch gar nicht absehen.