Mayr-Wirt wird noch heuer abgerissen

Von: Hans Moritz

Wieder stirbt ein Stück Erdinger Tradition: Ab Oktober will die Stadt auch den zweiten Teil des Mayr-Wirt (rechts neben dem Parkplatz) abreißen. Später soll hier aber wieder eine Gaststätte entstehen – möglichst mit Hotel. © Hans Seeholzer

Es tut sich was beim Mayr-Wirt in Erding. Und das fast fünf Jahre nach der Schließung der Traditionsgaststätte.

Erding - 2008 hat die Stadt Erding Hotel und Gasthaus Mayr-Wirt an der Haager Straße in der Altstadt gekauft, Ende 2017 wurde der Traditionsbetrieb geschlossen. Die Metzgerei wurde bereits vor zehn Jahren dem Erdboden gleichgemacht und dafür ein Parkplatz geschaffen. Nun soll der letzte Rest des Mayr-Wirt der Abrissbirne zum Opfer fallen. Anfang Oktober könnte es losgehen, dann wäre das Gebäude noch vor Weihnachten 2022 Geschichte. Diesen Zeitstrahl nannte Florian Biersack vom gleichnamigen Erdinger Ingenieurbüro am Montagabend im Planungs- und Bauausschuss des Stadtrates.



OB Max Gotz (CSU) erklärte, trotz personeller Engpässe und an sich anderer Prioritäten im Bauamt gehe man den Abriss nun an – „weil es ein vielfach geäußerter Wunsch des Stadtrates ist“. Der Abriss befindet sich bereits im aktuellen Haushalt. 970 000 Euro wurden dafür bereitgestellt. Biersack schätzt die Kosten hingegen auf knapp 1,2 Millionen Euro, deswegen kommt der Posten in den Nachtragshaushalt.



Weiter berichtete der Ingenieur, dass der Abbruch in vier Schritten vollzogen werden solle, wenn über den Sommer ein Unternehmen gefunden worden ist. Zunächst werde man den Bestand entrümpeln, entkernen sowie Schadstoffe, darunter Asbest, ausbauen. Während der Abbruchphase kann der auf dem Metzgereigelände eingerichtete Parkplatz nur teilweise genutzt werden, informierte Biersack. Er werde als Baustellenlager benötigt.



Schritt zwei beinhaltet den Abriss der südlichen Bauteile, Schritt drei den der nördlichen. Diese Salamitaktik hat ihren Grund: Denn wechselweise wird der (Auto-)Verkehr ausschließlich über die Kordonhaus- beziehungsweise die Pferdeschwemmgasse abgewickelt werden können. Fußgänger sollen allerdings möglichst immer durchkommen, so Biersack.



Um die angrenzenden Gebäude und die Straßen nicht zu gefährden, bleiben die Kellerwände teils stehen. Der Keller selbst wird mit Kies verfüllt. Stadtbaumeister Sebastian Henrich erklärte in diesem Zusammenhang, dass man so auch beim ersten Abrisse verfahren habe – mit Erfolg. Es habe keine gravierenden Rutschungen gegeben.



Wie es nach dem Abriss weitergeht, ist nach den Worten Gotz’ weiter offen. Man müsse dann festlegen, was man auf dem Geviert wolle – auf jeden Fall wieder ein Gasthaus – und einen Generalunternehmer gewinnen. Die Rede ist aber auch davon, die Brachfläche (vorerst) als Baustellenlage zu nutzen, wenn schräg gegenüber das ehemalige Möbelhaus Falterer generalsaniert wird.



Im Ausschuss wurde die Nachricht mit Freude aufgenommen. „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür – trotz Personalknappheit in der Bauverwaltung“, meinte etwa FW-Fraktionschef Hans Fehlberger. Sein CSU-Kollege Burkhard Köppen sprach von einem „wichtigen und richtigen Signal an die Bevölkerung“. In der Tat gibt es viel Kritik, warum die einstige Heimat vieler Stammtische seit bald fünf Jahren leer steht. Anfangs sollte die Sparkasse als Investor auftreten, sie ist unterdessen aber wieder abgesprungen.



Gotz erklärte: „Wir hätten gerne mit dem alten Wirt weitergemacht.“ Das war bekanntlich Andi Mayr. Weiter sagte der OB: „Wir müssen dann dringend einen neuen Wirt finden, das dürfte gar nicht so einfach werden.



Den Beschluss fasste der Ausschuss einstimmig. Jetzt geht es an die Suche eines Abbruchunternehmens.

ham