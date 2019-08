Staatliches Bauamt Freising bekommt mehr Personal

„Die derzeitige Situation ist nicht länger hinnehmbar“, sagt MdL Ulrike Scharf (CSU) über die Personalengpässe beim Staatlichen Bauamt Freising. Sie hat sich deshalb für mehr Mitarbeiter eingesetzt - scheinbar mit Erfolg.

Landkreis– MdL Ulrike Scharf (CSU) fordert mehr Personal für das Staatliche Bauamt Freising. In den vergangenen Monaten habe sich herausgestellt, dass insbesondere der Mangel an Personal in der Behörde „zu massiven Verzögerungen bei der Planung und dem Bau der wichtigen Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen führt“, teilte sie in einer Presseerklärung mit.

Viele notwendige Projekte, von der Nordumfahrung bis zum Ringschluss

„Die derzeitige Situation ist nicht länger hinnehmbar. Das Personal und die Kapazitäten des Staatlichen Bauamts Freising müssen dringend aufgestockt werden. Nur mit einem verstärkten Personalkörper kann die Bearbeitung der vielen notwendigen Projekte erfolgen“, betont Scharf und nennt als Beispiele die Planung der Erdinger Nordumfahrung ED 99, den Erdinger Ringschluss oder den Ausbau der FTO. Sie habe die Dringlichkeit der Projekte und die Notwendigkeit der Aufstockung des Personals deutlich bei Verkehrsminister Hans Reichhart angemahnt, betonte Scharf.

Scharf: „Überdurchschnittlich viele zusätzliche Ingenieurstellen“

Die Planungs- und Bauaufgaben seien zurzeit umfangreicher denn je. „Ich freue ich, dass die Umstände nun im Rahmen der aktuellen Stellenoffensive berücksichtigt werden.“ Das Bauamt werde „überdurchschnittlich viele zusätzliche Ingenieurstellen zugewiesen bekommen“, so Scharf.

vam