Mehr Geld für die Tafeln

Von: Hans Moritz

Sozialministerin Ulrike Scharf (M.) tauschte sich in Erding mit Tafel-Vertretern aus ganz Bayern aus. © Ministerium

Erding war am Samstag nicht nur Bühne für den Landesparteitag der Linken (wir berichteten). Auch die Tafeln in Bayern versammelten sich hier.

Erding - Und das zu einem besonderen Anlass: Denn vor genau 30 Jahren war die erste Tafel in Deutschland gegründet worden. Mittlerweile gibt es allein in Bayern, 174 – auch im Landkreis Erding. Die Tafeln, die entweder haltbar oder kurz vor dem Ablauf des Haltbarkeitsdatums stehende Lebensmittel von Supermärkten erhalten, um sie an Sozialschwache weiterzugeben, stehen alle vor dem Problem: Der Kundenkreis wird immer größer, zuletzt durch die Geflüchteten aus der Ukraine.



Gast in der Mitgliederversammlung war Sozialministerin Ulrike Scharf. Und die CSU-Stimmkreisabgeordnete aus Erding kam nicht mit leeren Händen: „Der Freistaat wird seine Fördermittel für die Tafeln auf insgesamt knapp eine Million Euro erhöhen“, kündigte Scharf an. Außerdem stünden – vorbehaltlich der Zustimmung des Landtags – aus Mitteln der Bayerischen Härtefallfonds bald weitere 400 000 Euro für die Tafeln sowie tafelähnliche Einrichtungen zum Abruf bereit.



Scharf lobte: „Was die Ehrenamtlichen der Tafeln leisten, ist unglaublich! Sie verdienen unsere höchste Anerkennung.“ Sie erkenne aber auch die besondere Herausforderung, die sich durch die Inflation ergebe, und bedauerte, dass das Spendenaufkommen zurückgehe. Ihr Credo: „Lebensmittel müssen bezahlbar bleiben.“ ham