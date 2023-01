Keiner will mehr hinters Steuer: Fahrermangel bei den Speditionen

Von: Uta Künkler

Teilen

Viele Brummis, wenige Fahrer: Über mangelnde Arbeit können sich Markus Obermaier (l.) und Karl-Heinz Grathwohl vom Fuhrpark-Management bei Fürmetz Logistik in Taufkirchen nicht beklagen. Recruiting im Ausland Darlehen für den teuren Führerschein © Birgit Lang

Auch die Logistikbranche kämpft mit dem Fachkräftemangel. Die Spediteure reißen sich um Mitarbeiter. Unternehmer: „Es ist eine Katastrophe.“

Landkreis – „Wir können unsere Arbeit so gut machen, wie wir wollen. Wenn wir am Ende niemanden haben, der die Sachen von A nach B bewegt, bringt das alles nichts.“ Stephan Kohlhuber vom gleichnamigen Transportunternehmen in Erding spricht das Dilemma aus, in dem sich eine ganze Branche befindet: Es gibt immer weniger Berufskraftfahrer. Logistiker, Busunternehmer und Spediteure beklagen gleichermaßen einen existenzbedrohenden Fahrermangel – auch im Landkreis Erding.

Mehr als 80 000 Lkw-Fahrer fehlen derzeit in Deutschland, meldet der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL). Tendenz steigend. Der Verband warnt vor einem „drohenden Versorgungskollaps“. In England blieben schon Supermarkt-Regale leer, und an Tankstellen ging der Sprit aus. Auf ähnliche Szenarien könnte laut BGL auch Deutschland zusteuern.

Den Fahrermangel bekommt auch Ismet Dogan. Geschäftsführer der Erdinger Spedition ETT, zu spüren. Er beschäftigt keine eigenen Fahrer, vermittelt aber die Leistungen fester Kooperationspartner. Immer häufiger komme es vor, „dass ein Kollege sagt, er hat mehrere leere Lkw im Hof stehen, aber keinen, der sie fährt“. Die Situation sei „schon sehr kritisch“, sagt Dogan.

Ähnliches erlebt Kohlhuber. Zwar halte seinem kleinen Familienbetrieb ein Stamm an Fahrern seit Jahrzehnten die Treue. „Wir stehen noch nicht an Raststätten und versuchen, Fahrer abzuwerben“, sagt er. Einige seiner Konkurrenten seien jedoch bereits so verzweifelt, dass sie zu derartigen Recruitingmitteln greifen.

Die Unternehmen versuchen, sich mit Personal aus dem Ausland zu behelfen. Während gerade größere Betriebe davor früher aufgrund der Sprachbarriere eher zurückgeschreckt hätten, sei ausländisches Personal heute „absolut gängig“, sagt Sanjin Mitrovic, Chef von M & S Transporte in Erding. „Der Kampf ist groß, mittlerweile nimmt jeder jeden. Vor fünf Jahren war das noch ganz anders.“ Aber auch im Ausland sei die Konkurrenz von umwerbenden Firmen groß. Vorteile böten da persönliche Kontakte – Mitrovic ist selbst gebürtiger Serbe und rekrutiert hauptsächlich aus dem Raum Kroatien/Serbien.

Auch Scharf Omnibus & Reisebüro setzt notgedrungen vermehrt auf Kräfte aus dem europäischen Ausland. Der Tittenkofener mittelständische Betrieb beschäftigt derzeit rund 70 Fahrer. Neuanstellungen gab es in jüngerer Zeit „fast nur noch für Leute aus dem Ausland, überwiegend aus Osteuropa und Spanien“, berichtet Geschäftsführer Andreas Scharf.

Um diese ins Land zu locken, stellt das Unternehmen 25 Betriebswohnungen zur Verfügung. Auch ansonsten pampert der Betrieb seine Fahrer, um sie zu halten – angefangen bei übertariflicher Bezahlung. „Was anderes bleibt dir nicht übrig“, sagt Scharf. Da holt der Chef selbst die Neuen am Flughafen ab, fährt mit ihnen zu allen Ämtern und zum Einkaufen und anschließend in die hergerichtete Wohnung. Und dann sind manche nach wenigen Wochen wieder weg. Das strengt an und frustriert, sagt Scharf.

Ein weiteres Bonbon für Fahrer ist eine Unterstützung bei der Ausbildung. Ein Lkw-Führerschein kostet an die 6000 Euro und muss alle fünf Jahre aufgefrischt werden, erklärt Kohlhuber. Seine Firma hat schon das Geld für den Führerschein ausgelegt, das die Angestellten dann im Anschluss als Darlehen abstotterten. „Dund Zuschüssen für den Führerschein. amit binden wir sie gleichzeitig einige Zeit ans Unternehmen, und allen Seiten ist geholfen“, sagt Kohlhuber.

Auch Fürmetz Logistik in Taufkirchen setzt auf betriebliche Aus- und Weiterbildung, um möglichst viele Eigengewächse heranzuziehen, sagt Chef Anton Fürmetz jun. Außerdem achte die 400 Kopf starke Firma auf ihren Fuhrpark, stelle modernste Lkw mit allerlei Schnickschnack vom komfortablen Führerhaus bis zur Alufelge zur Verfügung.

„Es gibt zum Glück noch Leute, die leben diesen Job“, erklärt Fürmetz. „Wir tun alles, um ihnen ein möglichst gutes Arbeitsmaterial zu stellen.“ Außerdem nehme die Fahrtenplanung Rücksicht auf private Belange. „Wir müssen schauen, dass wir immer einen Schritt über dem Durchschnitt sind“, sagt Fürmetz. „Sonst hast du keine Chance mehr. Es ist wirklich eine Katastrophe.“

Die Gründe für den Fahrermangel seien vielfältig, meint Scharf: Einer davon sei in der verhältnismäßig teuren Ausbildung – „derselbe Führerschein kostet in Deutschland das doppelte wie in Österreich“ –, schwierigen Prüfungen in deutscher Sprache und überbordender Bürokratie zu finden. Außerdem sei der Job kaum mehr zu vereinbaren mit dem wachsenden Wunsch nach einer ausgewogenen Work-Life-Balance, ergänzt Fürmetz. „Jeden Tag von früh bis spät unterwegs, schlafen auf Raststätten im Führerhaus, wenig Zeit für die Familie, keine Möglichkeit für regelmäßige Hobbys – dazu ist die Jugend nicht mehr bereit.“