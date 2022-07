Kostenwelle schwappt über Mehrzweckhalle

Wo einst die beiden Turnhallen der Grund- und der Mittelschule (im Hintergrund) am Lodererplatz standen, soll bis 2025 eine große Mehrzweckhalle errichtet werden. Momentan gleicht das Gelände noch einer Mondlandschaft. In die werden 28,4 Millionen plus X Euro fließen. © Hans Moritz

Vor den stark steigenden Preisen am Bau ist auch die öffentliche Hand nicht gefeit. Das erlebt derzeit die Stadt Erding, die am Lodererplatz eine Mehrzweckhalle für den Schulsport und Großveranstaltungen zu bauen begonnen hat.

Erding - Obwohl noch keine Mauer steht, liegen die Kosten nach etwa der Hälfte aller erforderlichen Ausschreibungen schon jetzt 15 Prozent über der noch nicht gerade alten Planung. „Wir leben in wilden Zeiten und wissen nicht, was noch auf uns zukommt“, kommentierte Stadtbaumeister Sebastian Henrich am Donnerstag im Stadtrat die Lage.



Geplant ist auf dem Gelände zweier abgerissener alter Turnhallen eine Dreifach-Sporthalle, die auch für Großveranstaltungen mit bis zu 1800 Zuschauern genutzt werden kann. Im Frühjahr dieses Jahres hatten die Arbeiten begonnen. Ursprünglich war von 28,4 Millionen Euro Baukosten und einer Fertigstellung im Jahre 2025 die Rede.



Von den teils beträchtlichen Teuerungen erwischt worden war die Stadt bei der Ausschreibung der zentralen Gewerke. Für die Baumeisterarbeiten wurden 24 Ausschreibungen herausgegeben, gerade einmal vier Firmen reichten ein Angebot ein, die Bücher sind voll. Der wirtschaftlichste Bieter möchte 6,5 Millionen Euro. Das sind laut Henrich 29 Prozent über der Kalkulation.



Noch extremer ist es bei der Heizungs- und Kältetechnik. Für 1,14 Millionen Euro ging der Zuschlag an eine Passauer Firma, die aber satte 41 Prozent mehr möchte, als die Stadt errechnet hat.



Fast eine Punktlandung konnte hingegen nur bei den Elektroarbeiten erzielt werden. Die gebotenen knapp 1,3 Millionen Euro liegen laut Stadtbaumeister lediglich zwei Prozent über dem Rahmen. Bei anderen Gewerken reichen die Überschreitungen von sechs bis 20 Prozent – im Schnitt laut Henrich bislang 15 Prozent. Wie viel die Stadt am Ende wirklich zahlt, ist heute noch nicht absehbar. Bei den prognostizierten 28,4 Millionen Euro wird es aber sicher nicht bleiben.



Oberbürgermeister Max Gotz (CSU) zeigte sich dennoch optimistisch und sprach von einem „gewaltigen Investitionsimpuls, den wir hier setzen“.



Immerhin: Zum Zuge kommen ausschließlich bayerische Firmen, darunter eine aus Erding: Für 250 000 Euro erhielt de Bavaria Lifttechnik GmbH den Zuschlag für den Aufzug in der neuen Halle. Sie stach zwei Mitbewerber aus – trotz eines Angebots 17 Prozent über der Berechnung der Stadt. Alle Beschlüsse zur Halle ergingen einstimmig.



Gleichzeitig macht sich die Stadt an den Bau ihrer 20. Kindertagesstätte. Entstehen soll sie bekanntlich am Ludwig-Simmet-Anger in Altenerding in unmittelbarer Nachbarschaft zur Grundschule und dem BRK-Kinderhaus Wolperdinger. Einen ersten Schritt dorthin unternahm der Stadtrat mit der Besetzung des Preisgerichts, dem neben Experten und dem OB auch sieben Stadtratsmitglieder angehören. Gotz sprach von einem „ganz wichtigen Projekt, bei dem wir zügig vorankommen wollen“. Hintergrund der Eile: Ab dem Schuljahr 2026/27 haben Eltern einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbeschulung. Deswegen soll die neue Kita nicht nur drei Kindergarten und vier Krippengruppen aufnehmen, sondern auch eine Mensa für die Grundschule.

