Meisterliche Jubelfahrt im Eicher-Traktor

Mit Bayernfahne und Papp-Meisterschale dekoriert war der Eicher-Traktor, mit dem Michael Maidl und seine Kinder Martina und Matthäus am frühen Samstagabend durch Erding fuhren.

Michael Maidl ist großer Fan des FC Bayern München

Erding - Michael Maidl ist großer Fan des FC Bayern München. Die neunte Meisterschaft seines Lieblingsvereins in Folge feierte er mit einer Triumphfahrt in seinem Eicher-Traktor durch Erding.

Michael Maidl ist mit Leib und Seele Bayern-Fan. Das zelebriert er Jahr für Jahr, wenn sein Lieblingsverein Deutscher Fußball-Meister wird. So schmückte der 59-Jährige am Samstag wieder seinen Eicher-Traktor, Baujahr 1952, mit Papp-Meisterschalen und Fahnen und machte sich mit seinen Kindern Martina (19) und Matthäus (18) auf zur Triumphfahrt von Wattendorf nach Erding. Da staunten die Passanten in der Innenstadt nicht schlecht.

Ausgerechnet Borussia Dortmund hatte die Bayern am Nachmittag mit seinem 3:2-Erfolg gegen RB Leipzig vorzeitig zum Meister gemacht. Schon vor dem 6:0-Kantersieg der Bayern am Abend über Mönchengladbach war das Maidl-Gespann in der Erdinger Innenstadt unterwegs. Seit 1974 ist Michael Maidl Bayern-Mitglied, seine Kinder seit ihrer Geburt. Dass sie Dauerkarten für die Allianz Arena haben, versteht sich von selbst. Nächstes Jahr feiert Maidl übrigens runden Geburtstag, er sagt 59B, „denn Sechzger werd’ ich keiner“. THOMAS OBERMEIER