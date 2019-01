Lieder aus dem Leben – groovig, fetzig, bairisch

Erding – Michael Benker ist kein Unbekannter in der Erdinger Musikszene. Seit Jahren ist er Dauergast auf vielen Bühnen – mal solo, mal mit Kameraden wie Peter Heger oder mit der Cover-Band Blackjack. Im Kleinen Saal der Stadthalle Erding präsentierte der Vollblut-Musiker nun sein Herzensprojekt – das Programm „Meine Liada“.

Die Stücke darauf entstammen hauptsächlich seiner eigenen Feder, mit ein wenig Hilfe des Künstlers Harry Seeholzer – ebenfalls ein Freund Benkers. Benker verpackte mit jeder Menge Lokalkolorit kluge Lebensweisheiten und -beobachtungen in groovige Blues-Songs und ruhige Balladen. Die Spielfreude stand ihm dabei ins Gesicht geschrieben. „Am liebsten würde ich nur Balladen spielen, aber dann würde das Publikum vermutlich einschlafen,“ meinte er grinsend.

Viele seiner Songs stammen von seiner aktuellen CD „Wia a Blattl im Wind“. Aber auch Premieren waren an diesem Abend zu hören. Unterstützt wurde Benker musikalisch von Markus Olbrich an Bass und Tuba, Hannah Gawelek (Gesang) und Thomas Bittner an den Drums.

Erst nach drei Zugaben ließ das Publikum die Musiker von der Bühne. Nach dem Konzert war Benker begeistert: „Wenn ich spiele, und die Leute sind ganz still und lauschen meinen Texten – das ist für mich das größte aller Komplimente.“

phi