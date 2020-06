Neuer MTU-Chef im Erdinger Fliegerhorst

Der Luftfahrtkonzern MTU hat am Standort Erding einen neuen Leiter: Michael Hergeth. Der 48-Jährige folgt auf Gerhard Bähr. Seit Anfang Juni ist er im Amt.

Erding – Hergeth ist seit 20 Jahren in verschiedenen Leitungsfunktionen bei der MTU tätig. Zuletzt führte er die Teilinstandsetzung in München.

„Unter der Führung von Gerhard Bähr konnten wir den Standort Erding kontinuierlich stärken. Mit Hergeth folgt ihm ein Experte mit großem Know how auf der Teile- und Triebwerksebene“, lobt Olaf Rokitta, Leiter Instandsetzung, Montage und Produktionsservices bei der MTU Aero Engines. Zudem verfüge er über langjährige Erfahrung im Militärgeschäft.

MTU residiert in Erding auf dem Gelände des Fliegerhorsts und arbeitet dort eng mit der Luftwaffe zusammen. Der Konzern will auch nach dem Abzug der Bundeswehr 2024 in der Herzogstadt bleiben. Hier werden durch die MTU die Triebwerke der Bundeswehr-Kampfjets Eurofighter, Tornado, des Transporthubschraubers Sikorsky CH-53 sowie der Antrieb des Hubschraubers Tiger montiert und instandgesetzt.

Auf über 10 000 Quadratmetern Fertigungsfläche betreibt MTU zwei Produktionshallen im Fliegerhorst für Instandhaltungs- und Logistikzwecke. MTU ist das erste Unternehmen, das eine Instandsetzungslinie innerhalb einer Bundeswehrliegenschaft unterhält. In Erding führen 120 Mitarbeiter sowie 17 Soldaten die Instandhaltungsaktivitäten der ehemaligen Luftwaffeninstandhaltungsgruppe 15 weiter. ham