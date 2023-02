Ab jetzt die harten Jungs

Michaela Wawerla, dienstälteste Richterin am Amtsgericht Erding, wechselt nach Landshut

Von Hans Moritz schließen

Am Dienstag ging am Amtsgericht Erding eine Ära zu Ende: Michaela Wawerla, trotz ihrer erst 48 Jahre dienstälteste Richterin am Amtsgericht Erding, hatte ihren letzten Tag an der Münchener Straße 27.

Erding - Zum 1. Februar wechselt die Juristin ans Landgericht Landshut, wo sie eine Jugendkammer für Strafsachen leiten wird. Zeit für einen Blick zurück.



Würde man Wawerla als Fließband-Richterin bezeichnen, läge man zwar nicht falsch, der Arbeit der 48-Jährigen würde diese Zuschreibung aber nicht gerecht. Tatsache ist, dass sie sich an ihren Sitzungstagen nicht schonte, und schon mal ein halbes Dutzend Verhandlungen am Stück im Schaukasten hing, sodass Wawerla selbst von rund 300 Sitzungen pro Jahr spricht.



Verhandlung ist auch nur der Teil, den man von der Justiz sieht. Jedes Urteil hat (neben dessen möglichst anfechtungssicherer Ausformulierung) eine Vorgeschichte, unabhängig von der Tat, die es zu bestrafen gilt, oder von der ein Angeklagter freizusprechen ist. „Die Akten kommen von der Staatsanwaltschaft. Darunter sind viele Strafbefehle“, erzählt Wawerla, die auch in Erding wohnt und an ihren Sitzungstagen mit dem Fahrrad bei Gericht vorfuhr.



Strafbefehle erleichtern die Arbeit der ohnehin überlasteten Justiz. Die Staatsanwaltschaft legt eine Tat zur Last, bewertet sie und verhängt eine Strafe. Ist Wawerla damit einverstanden, unterschreibt sie und lässt den Strafbefehl an den Delinquenten schicken. Akzeptiert dieser, zahlt er die Geldstrafe – und der Fall ist für beide Seiten erledigt. „Ich unterschreibe aber nicht alles“, erklärt Wawerla, „manchmal möchte ich eine Nachermittlung, weise die Kollegen darauf hin, wenn ich etwas anders sehe als sie oder schlage ein anderes Strafmaß vor“. Dann geht der Fall noch einmal an die Anklagebehörde.



Willigt der Beschuldigte nicht ein, kommt es zur Verhandlung – Körperverletzung, Unfallflucht, Sexualdelikte, Urkundenfälschung. Für Wawerla ist das strafrechtlicher Alltag.



Ob man da selbst absolut gesetzestreu wird, wollen wir von der Mutter zweier Kinder wissen. Ein Schmunzeln ist ihre erste Reaktion. „Ein Richter darf sich ohnehin so gut wie nichts zu Schulden kommen lassen, sonst darf er keine Prozesse mehr führen“, berichtet sie, gibt aber dann zu, „dass ich schon mal geblitzt worden bin, allerdings noch im Ordnungswidrigkeitenbereich“, schiebt sie augenzwinkernd hinterher.



Wer eine Rechtssprecherin zur Mutter hat, hat es manchmal nicht leicht. Wawerla erzählt, dass ihre Tochter vor dem Führerschein unbedingt mal selbst ans Steuer wollte. Natürlich lehnte die Mutter das kategorisch ab. Was ihr den Vorwurf einbrachte: „Mama, warum hast Du so einen scheiß Job?“



So sieht Wawerla, die in München geboren, in Dorfen aufgewachsen und in Passau studiert hat, ihren Beruf nicht. Im Gegenteil, mit 48 sucht sie noch einmal eine neue Herausforderung – als Jugendkammerrichterin am Landgericht Landshut. Es handelt sich um eine Berufungskammer, Wawerla wird es also eher mit den härteren Jungs (und Mädchen) zu tun bekommen. Sie wird künftig auch Tötungsdelikte verhandeln sowie Straftaten, die von einem Minderjährigen gemeinschaftlich mit einem Erwachsenen begangen wurden. „Großen Respekt“ habe sie vor Jugendschutzsachen, mit denen sie nun konfrontiert werden wird. Ein Wort, das schön klingt, hinter dem sich aber Jugendliche als Opfer schwerer Straftaten befinden. Grundsätzlich gelte im Jugendstrafrecht die Prämisse: Erziehung geht vor Strafe.



Die Landshuter Justiz ist der Erdingerin nicht unbekannt. Nach dem Studium war sie fünf Jahre lang bei der dortigen Staatsanwaltschaft, ehe sie für zwei Jahre ans Amtsgericht Freising wechselte. Zweimal legte sie eine Babypause ein, seit 2008 war sie am Amtsgericht Erding. „Es hat sich in diesen 15 Jahren viel verändert“, sagt die Richterin. „Wir sind mehr, jünger und vor allem weiblicher geworden.“ Zwölf Richterinnen und Richter seien es damals gewesen, 20 sind es heute.



Das liegt auch daran, dass das Amtsgericht immer mehr Zivilsachen verhandeln muss – Streitigkeiten von Passagieren mit Fluggesellschaften. „Das hat extrem zugenommen und ist sicher eine Besonderheit des Erdinger Gerichts. Früher hatten wir es mehr mit Nachbarschaftsstreitigkeiten zu tun“, erinnert sich die 48-Jährige. Die seien ohnehin herausfordernder: „Gegenseitige Streitereien sind besonders anstrengend.“



Und: Die Justiz sei digitaler geworden, auch wenn die E-Akte nach mehrmaliger Verzögerung erst jetzt kommt, zum 1. Februar am Zivilgericht. 2006 wirkte Wawerla bei einem Pilotprojekt mit, das heute wie aus der Zeit gefallen wirkt: die Einführung der EDV in der Justiz. „Man muss sich das mal vorstellen: Bis dahin hatten wir Richter keine Computer, alles war auf Papier.“



An ihre erste Verhandlung kann sich Wawerla nicht mehr erinnern. „Es waren damals viele Betreuungssachen. Was ich daraus gelernt habe: Ich habe allen in meiner Familie Vorsorge-Vollmachten besorgt.“



Wawerla kennt das Stammtisch-Gerede von der Kuscheljustiz, die zu viele Täter laufen lasse. „Wenn man diesen Menschen gegenüber sitzt, ergibt sich oft ein differenzierteres Bild“, erzählt sie. „Wir müssen schon die gesamte Persönlichkeit betrachten – und dann urteilen.“ Eine Körperverletzung etwa könne juristisch unendlich viele Schattierungen aufweisen.



Ein Defizit des Systems räumt die Richterin ein: „Wir sind immer noch zu sehr auf die Täter fixiert und zu wenig auf die Opfer.“ Sagen die als Zeugen aus, bemerke sie oft, „dass es ihnen vor allem darum geht, dass ihnen zugehört wird, dass sie ihre Sicht der Dinge erzählen, sich das Erlittene von der Seele reden, um mit dem Erlebten irgendwie abschließen zu können“.



Ein Gericht muss herausfinden, ob ein Angeklagter die Tat begangen hat oder nicht. Und ob der Zeuge die Wahrheit sagt. Doch in der Praxis sei das oft gar nicht so einfach, räumt Wawerla ein. „Man bekommt ein Gefühl dafür, aber sicher weiß man es manchmal nicht.“ Natürlich gebe es dazu Mittel, die Wawerla auch beherrscht – Aussagepsychologie. Ein bisschen lässt sie sich in die Karten schauen: „Wer sehr detailreich schildert und sich auch an vermeintliche Nebensächlichkeiten erinnert, der erzählt in der Regel die Wahrheit.“



Wawerla hat sich auch für Flüchtlinge engagiert, hat im Auftrag des Gerichts Integrationskurse gegeben. Und dennoch gehören massiv straffällig gewordene Asylbewerber zu ihrem Alltag. Ihre Einstellung ändert das nicht. „Man muss schon sehen, in welchen Verhältnissen viele Flüchtlinge hier leben müssen. Das Gefährliche sind die prekären Lebensumstände“ – oftmals beengter Raum, keine Privatsphäre, Fluchterfahrung, wenig Perspektive.



Ärgerlicher sind für sie da eher EU-Bürger, die seit 20 Jahren in Deutschland leben und kein Deutsch können. „Da kommt es schon mal vor, dass ich als Auflage die Teilnahme an einem Integrationskurs verhänge.“



Gibt es jemanden, der besonders dazu neigt, Straftäter zu werden? Wawerla nennt zumindest zwei Faktoren, die oft auf die schiefe Bahn führen: Alkohol und Drogen.



Darf sich eine Richterin Mitleid erlauben? Wawerla betont: „Ich lasse mich davon nicht leiten. Aber es gibt schon Angeklagte, bei denen man sieht, wie verkorkst ihr Leben bisher war und wie viel schief gelaufen ist.“ Und nicht immer sei das deren alleinige Schuld. ham