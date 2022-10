Ministerin Scharf: „Unsere soziale Struktur leidet derzeit stark“

Von: Friedbert Holz

Teilen

Stelldichein beim Stehempfang (v. l.): MdB Andreas Lenz, Erdings CSU-Ortsvorsitzende Janine Krzizok, Staatsministerin Ulrike Scharf, JU-Ortsvorsitzende Monika Pieczonka und OB Max Gotz. © Thomas Obermeier

Kritik an der Ampelkoalition in Berlin übte die CSU beim JU-Stehempfang in Erding. Sozialministerin Scharf rief angesichts der Krise zu Zusammenhalt auf.

Erding – Zum parteiinternen Austausch beim traditionellen Stehempfang hatte die Junge Union (JU) ins Speak Easy eingeladen. Was auf Englisch „Flüsterkneipe“ bedeutet und zurückgeht auf die Zeiten der Alkohol-Prohibition, hat heute keine Bedeutung mehr. Im Gegenteil: Wer am Rednerpult sprach, gleich ob von JU oder der großen Schwesterpartei CSU, tat dies lautstark.

So wollte JU-Ortsvorsitzende Monika Pieczonka eigentlich nur die Gäste, in erster Linie Mitglieder und die versammelte CSU-Prominenz, begrüßen. Doch sie fand schnell zu bundespolitischen Themen und betonte dabei vor allem ihr Unverständnis wegen der Zögerlichkeit der aktuellen Regierung, mehr auf Kernkraft zu setzen. Als Resümee ihres Ampel-Bashings kam sie zu dem Schluss, „dass man bei der Lösung von Problemen eher auf die CSU vertrauen kann“.

Aber sie betonte auch, wie wichtig es sei, bei den Landtagswahlen 2023 die Zweitstimmen zu berücksichtigen und sprach sich gegen die Ämterhäufung einiger Parteimitglieder aus.

Andreas Lenz, CSU-Bundestagsabgeordneter für die Landkreise Erding und Ebersberg, regte an, „nicht nur Vordenker haben zu wollen. Wir brauchen auch Leute, die nachdenken.“ Er sei sicher, dass Deutschland wahrscheinlich noch einige Zeit im Krisenmodus sei, dass Unsicherheit und Angst viele Menschen bewegten. Umso wichtiger sei es, etwa das zwar wirtschaftliche, aber ebenso riskante „Just-in-time-Prinzip“ der deutschen Industrie zu hinterfragen, also die Anlieferung von Teilen zeitgenau im Fertigungsprozess. „Wir müssen wieder mehr Reserven auch auf Lager haben.“ Außerdem verstehe er nicht, weshalb sich viele in Berlin mehr darum bemühten, die richtige Sprache und Essensregeln zu erfinden, als sich etwa um bayerisches Biogas und Wasserkraft zu kümmern, so Lenz.

Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf betonte: „Unsere Gesellschaft darf nicht auseinanderbrechen, unsere soziale Struktur leidet derzeit stark.“ Daher habe Bayern einen eigenen Härtefallfonds in Höhe von 500 Millionen Euro aufgelegt, es brauche dringend eine Perspektive für die Menschen.

Sie sei sehr beunruhigt und könne „kaum mehr schlafen, wenn ich an das geplante neue Bürgergeld denke. Da soll es nicht mehr das von uns geforderte Prinzip des Förderns und Forderns geben. Doch wer verdient eigentlich das Geld für diese Art von Sozialstaat?“, fragte sie. Keinen Kummer bereitet ihr indes ein Leck im bayerischen Atommeiler: „Solche Schäden sind mir in meiner Zeit als Umweltministerin immer wieder gemeldet worden“, erinnerte sie sich.

Bevor sich die gut gelaunte Gesellschaft weiter bei Drinks und kleinen Häppchen unterhielt, ergriff die CSU-Ortsvorsitzende Janine Krzizok das Wort. Sie kündigte ab 17. November die Fortsetzung der Wirtshaus-Tour ihrer Partei an und warb dafür, „dass Bayern auch weiterhin gut regiert werden muss. Die CSU ist schließlich kein Auslaufmodell.“