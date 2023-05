Nach dem Frühlingsfest: 25-Jähriger fährt mit 1,8 Promille los

Von: Timo Aichele

Im Suff vollkommen orientierungslos war ein 25-Jähriger Samstagnacht in Erding. Er fuhr direkt der Polizei in die Arme - und musste die Nacht auf der Wache verbringen.

Erding – Einen lauten Knall haben Zivilbeamte der Polizei in der Nacht zum Sonntag gegen 2.40 Uhr am Volksfestplatz in Erding gehört. Kurz darauf sahen sie einen Transporter losfahren. Bei der folgenden Kontrolle stellten die Streifenbeamten fest, dass der 25-Jährige am Steuer offenkundig betrunken war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,8 Promille.

Der Knall hatte wohl daher gerührt, dass der junge Mann nach dem Besuch des Frühlingsfest nicht mehr sicher zu Fuß war und gegen sein eigenes Fahrzeug stürzte. Der 25-jährige wurde in der Folge zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Da er keinerlei Orientierung mehr hatte und nicht mehr geradeaus laufen konnte, verbrachte er die Nacht bei der Polizei Erding. Neben einer Strafanzeige droht der Entzug der Fahrerlaubnis.