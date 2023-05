Mittelschule Erding: Pausenhof als Jobmesse

An 32 Ständen konnten sich die Jugendlichen der Mittelschule am Lodererplatz über Ausbildungsberufe informieren. Viele wissen noch nicht so recht, welchen Berufsweg sie einschlagen sollen.

32 Stände mit vielen Berufen und Ausbildungen

Für jeden was dabei gewesen sein müsste bei der große Job- und Azubimesse der Mittelschule Erding.

Erding – Noch nie gab es so viele offene Ausbildungsstellen in Deutschland wie derzeit. Trotzdem ist die Entscheidung für manche Jugendliche schwierig, ihren (Bildungs-)Weg nach der Schule zu finden. Hier können Berufsmessen helfen. Eine solche fand nun t auf dem Pausenhof der Mittelschule am Lodererplatz statt, das zweite Mal seit der Corona-Zwangspause.



Immerhin 32 Stände warteten auf die Jugendlichen, um ihre jeweiligen Berufsangebote plakativ zu präsentieren. Da waren Behörden genau so vertreten wie städtische Betriebe, Handwerker aus dem gesamten Landkreis und darüber hinaus, auch ein paar Mittelständler. Alle hatten kompetente Mitarbeiter dabei, um interessierte Schüler zu informieren, auch viel schriftliches Info-Material lag aus, Werbetafeln dienten als Hintergrund, mancher Stand bot sogar kleine Präsente an.



Von der Mittelschule aus hatte sich auch deren Förderverein mit engagiert, Getränke und Brotzeiten waren im Angebot. Nachdem Rektor Stephan Treffler per Megafon die Jugendlichen und Aussteller begrüßt hatte, ging auch schon der Ansturm auf die verschiedenen Stände los, ganz nach dem jeweiligen Berufswunsch.



Manche zog es etwa zum Stand der Deutschen Bahn, andere zum Info-Tisch der Stadt Erding. „Wir bieten zwei Berufslinien bei uns an, etwa den Verwaltungswirt mit zweieinhalb Jahren Ausbildungszeit oder den Verwaltungsangestellten (drei Jahre)“, erklärte Madeleine Waldbauer aus der Personalabteilung. Daneben warb eine Orthopädie-Firma aus Erding für ihre Berufe, gleich daneben und zum ersten Mal dabei das Amt für ländliche Entwicklung Oberbayern. Kristina Klenner, stellvertretende Ausbildungsleiterin der Behörde: „Wir suchen händeringend junge Leute, die sich für unsere ganz unterschiedlichen Berufe interessieren“.



So ergeht es auch der Firma Herrmann aus Hohenlinden (Kreis Ebersberg). Sie stellt Dreh- und Frästeile für die Luft- und Raumfahrt her, bietet eigene Betriebsrundgänge an und konnte schon 2022 aus fünf Bewerbern immerhin zwei Auszubildende für ihre Materie gewinnen. Das versucht auch Sebastian Haindl, Zimmerer aus Grucking, der zum großen Spaß vor allem für junge Burschen ein Nagelbrett aufgebaut hat. Hier konnten sich mögliche Bewerber schon einmal mit dem Hammer probieren, eine Ausbildung dort dauert drei Jahre.



Wer sich eher für den Beruf des Fachangestellten für Bäderbetrieb – im Volksmund Bademeister – erwärmt, war bei Carola Bock von der Personalabteilung der Stadtwerke Erding richtig. „Zu diesem Beruf gehört aber weit mehr als nur scheinbar lässiges Flanieren am Beckenrand. Da ist auch Wissen in Chemie gefragt, eine Ausbildung als Rettungsschwimmer sowieso“, wusste die Expertin zu berichten.



Wer lieber Polstermöbel baut, bekam Auskunft am Himolla-Stand, auch hier herrscht, wie Johanna Karbaumer erklärte, großer Fachkräftemangel. Und ihr Standnachbar Christian Westermair von der Firma Riedl aus Erding, die in den Bereichen Kunststofftechnik und Formenbau arbeitet, bietet den jugendlichen Suchern sogar ein einwöchiges Schülerpraktikum an.



Doch viele Jugendliche, kurz angesprochen auf ihre möglichen Pläne, sind sich noch nicht schlüssig, was sie machen sollen. Die 15-jährige Anesa jedoch sucht bereits eine Stelle als Medien-Designerin, ihre gleichaltrige Freundin Julia wird sogar noch präziser: „Ich möchte als Rezeptionistin in einem Hotel arbeiten, denn ich spreche neben Deutsch noch Englisch, Polnisch und Russisch“. Zuerst aber möchten die beiden jungen Damen noch die Mittlere Reife ablegen. Ihr Schulkamerad Andreas (16) würde gerne als Verleger von Parkettböden arbeiten.



Rektor Stephan Treffler jedenfalls sieht eine solche Berufsmesse als gutes Angebot zur Information, „denn viele wissen nach der neunten Klasse oft noch nicht, was sie einmal machen wollen. Wer sich aber hier umschaut, sieht an den verschiedenen Ständen durchaus auch Jugendliche, die sich schon für einen Berufsweg entschieden haben und mittlerweile selbst werben, somit zeigt das System also erste Wirkung“. Schon deshalb war die Berufsmesse aus seiner Sicht ein Erfolg. fez