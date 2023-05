Mitten in Erding: Bulldog-Oldies am Kreuzmarkt

Von: Hans Moritz

Historische Bulldogs standen im Mittelpunkt des Kreuzmarktes in Erding. © Hans Moritz

In Erding war am Sonntag Kreuzmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag. Es war gut was los.

Erding - Einst war der Schrannenplatz, der Name sagt es, ein Ort, an dem die Bauern zusammengekommen sind. Erding, zwischen München und Landshut gelegen, war Umschlagplatz etwa für Getreide. Wieder fest in bäuerlicher Hand war der Stadtkern am Sonntag: Beim traditionellen Kreuzmarkt konnten die Besucher einige historische Bulldogs bestaunen. Doch nicht nur die Fans von Fendt, Eicher, Schlüter & Co. kamen bei Traumwetter auf ihre Kosten, der Kreuzmarkt wurde wieder zu einem Familienfest. Denn Lange Zeile und Landshuter Straße waren von Verkaufsständen gesäumt – ebenfalls ein Relikt aus früheren Zeiten. Und am Nachmittag hatten auch die Läden in der Innenstadt geöffnet. ham