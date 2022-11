Mobilität der Zukunft: Erding, die 15-Minuten-Stadt?

Die Mobilität im neuen Stadtteil im Fliegerhorst war das Vortragsthema von Zukunftsforscher Stefan Carsten (r.) am Mittwoch im Museum Erding. Mehr Raum für Fußgänger © Klaus Kuhn

Ideen für die Mobilität der Zukunft im neuen Fliegerhorst-Stadtteil haben Architekten und Planer in Erding vorgestellt. Das Auto spielt dabei keine große Rolle mehr.

Erding – Wohnen ohne Auto und damit Ansätze einer zukunftsfähigen Mobilität standen im Mittelpunkt des zweiten Vortrags über die zivile Nutzung des Fliegerhorstes Erding. Bekanntlich strebt die Stadt den Kauf des 350 Hektar großen Areals im Rahmen der Konversion an. Dort wird in den nächsten 25 bis 30 Jahren ein neuer Stadtteil entstehen.

Im Rahmen der Vortragsreihe „Rundflug Fliegerhorst“ war der Zukunftsforscher Stefan Carsten am Mittwoch im Museum Erding zu Gast – durchaus mit dem Willen zu provozieren und aus alten Denkmustern auszubrechen. Schon seine Unterscheidung zwischen männlicher und weiblicher Mobilität war dazu geeignet. Carsten erklärte, dass weibliche Mobilität anders, weil vielfältiger sei als männliche.

Dass Wohnen tatsächlich ohne eigenes Auto funktionieren kann, zeigte der Referent an einer Vielzahl von Beispielen aus Europa und Übersee. Dass die Chinesen eine Stadt mit fünf Millionen Einwohnern aus dem Boden stampfen, die diese Kriterien erfüllt, war dabei nur das imposanteste. Der Zukunftsforscher berief sich auf aktuelle Untersuchungen, nach denen bei der jüngeren Generation das eigene Auto schon gar nicht mehr die große Rolle spielt. Die Bemühungen der Stadt Erding, in diese Richtung zu gehen, sah er also auf der Höhe der Zeit.

Vielmehr gehe es um einen breitgestreuten Mix aus verschiedenen Mobilitätsangeboten, bei denen der öffentliche Personennahverkehr eine zentrale Rolle spielt. Carsten sprach von der „15-Minuten-Stadt“, in der alle wesentlichen Einrichtungen in 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sein sollten. Für alles weitere gebe es Carsharing-Angebote, wie sie auch in Erding bestehen.

Tatsächlich konnte in der Fragerunde am Schluss Tobias List, Vorsitzender des Carsharing-Vereins, berichten, dass gerade ein fünftes Auto beschafft werden konnte, der Verein aktuell 138 Mitglieder habe und weiter wachse. Er bestätigte damit in der Tendenz das, was der Referent vorgetragen hatte. „Der Fußgängerraum schafft Aufenthaltsqualität, steigende Umsätze beim Einzelhandel“, sagte Carsten. Das sei eine Erfahrung, die praktisch alle machten, die das Auto aus der Innenstadt verbannen.

Genau so soll auch die zentrale Erschließungsachse des Wohnquartiers im Fliegerhorst einmal funktionieren. Architekt Mathias Hähnig aus Tübingen, der mit seinem Team den städtebaulichen Ideenwettbewerb für einen Teil des Fliegerhorst-Areals gewonnen hatte, stellte diese noch einmal vor. Er sieht den geplanten neuen Bahnhof als zentralen Dreh- und Angelpunkt.

Es gab allerdings auch Kritik. Mehrere Teilnehmer an der Diskussion fanden die große Bebauungsdichte mit den vierstöckigen Gebäuden nicht besonders einladend. Die Planer hielten dagegen, dass das klassische Einfamilienhaus schon wegen des Flächenverbrauchs keine zukunftsfähige Option mehr sei. Das, was im Fliegerhorst geplant sei, nehme von der Gebäudehöhe her Rücksicht auf den Bestand. Darum werde auch kein Gebäude größer als sieben Stockwerke, so Hähnig.

Weil Wohnen und Arbeiten dort zusammenwachsen, stellte sich für einige Zuhörer die Frage nach der Zukunft der großen Gewerbegebiete. Hähnig und Carsten waren sich einig, dass auch diese sich mit der Zeit verändern werden. Carsten sah die größten Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich des Fahrrades, wobei das E-Bike gewaltige Potenziale berge. Er zitierte Untersuchungen, dass der Radius für Pendler gerade wegen der Elektro-Unterstützung dieser Fahrzeuge messbar größer werde. „Hier tut sich eine ganze Menge.“ KLAUS KUHN