„Das war erst der Anfang“

Von: Wolfgang Krzizok

Imposantes Bild: Rund 13 000 Menschen waren zu Demo auf den Erdinger Volksfestplatz gekommen. © Stefan Rossmann

Ausnahmezustand herrschte am Samstag in und um Erding.

Erding – Optikermeister Franz Widmann und Kabarettistin Monika Gruber hatten zur Demonstration gegen die Heizungs-Ideologie aufgerufen, und die Resonanz war überwältigend. Mit dabei waren rund 13 000 Menschen, nach Angaben der Polizei, die am Ende des Tages eine positive Bilanz zog. „Ich freue mich über den durchgehend friedlichen Verlauf der Versammlungen und das besonnene Verhalten weitgehend aller Teilnehmenden“, resümierte der Einsatzleiter, Erdings Polizeichef Rainer Kroschwald.

Schon über eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn schoben sich Fahrzeugkolonnen im Schritttempo durch Erding in Richtung Volksfestplatz. Autokennzeichen aus nahezu ganz Bayern waren zu entdecken, und auch mehrere Busse rückten an – vorwiegend mit niederbayerischen Kennzeichen. „Es läuft alles wie geplant“, erklärte Organisator Widmann, der mit dem Radl noch eine Runde auf dem Gelände drehte. „Ich hoffe auf eine friedliche, ausdrucksstarke Veranstaltung.“

Neben der Haupt-Demo waren noch drei weitere Demonstrationen angemeldet worden: Eine Anti-Gruber-Demo, zu der sich nur rund zehn Teilnehmer einfanden, ein Protestmarsch durch Erding sowie eine AfD-Kundgebung. Die Grünen hatten ihre ursprünglich geplante Gegendemo offenbar abgeblasen. „Die haben nichts angemeldet“, erklärte Einsatzleiter Kroschwald.

Der AfD war ein Platz direkt an der Einfahrt zum großen Parkplatz zugeteilt worden. Kreisvorsitzender Wolfgang Kellermann begrüßte mit etwas Verspätung die, laut Polizeibericht, rund 150 Personen „bei der einzig echten demokratischen Opposition“. Er tat seinem Ärger kund, dass die AfD nicht bei der Großkundgebung sprechen dürfe und meinte: „Wir sind nicht rechtsextrem, wir haben extrem recht.“

Landtagskandidat Martin Huber aus Taufkirchen trat sehr kampfeslustig auf, schimpfte unter anderem auf die Verbots-Politik der Grünen und auch auf die Freien Wähler: „Das sind verkappte Schwarze.“ Abschließend meinte er: „Schade, dass es die AfD geben muss – früher war die CSU da.“ Anschließend trat die AfD-Landesvorsitzende und Landtagsabgeordnete Katrin Ebner-Steiner ans Mikrofon. Und während sie noch eine AfD-Phrase nach der anderen abspulte, begann pünktlich auf dem Volksfestplatz die Demo zum Thema „Stoppt die Heizungs-Ideologie“.

Während sich immer noch Autoschlangen in Richtung Parkplatz schoben, begrüßte Widmann die Besucher auf dem Volksfestplatz und betonte ausdrücklich: „Ich habe das als einfacher Bürger gemacht, ich gehöre keiner Partei oder politischen Organisation an.“ Und zu Gruber meinte er: „Ich hab den Zug aufs Gleis gestellt, du hast ihn auf Volldampf gebracht.“

Erding Oberbürgermeister Max Gotz freute sich in einem Grußwort „dass die bürgerliche Mitte ein Zeichen setzt“. Er hoffe, dass die Menschen in Deutschland weiter gegen die Bundesregierung aufstehen. Gruber meinte mit Blick in die Menge und dann zu Widmann: „Da sieht man, was ein einzelner Mensch bewegen kann. Es ist einfach geil.“ Und schmunzelnd fügte sie an: „Gut, dass Wahlkampf ist, sonst wäre ich hier mit dem Optiker allein dagestanden.“ Die Ampel ignoriere den Mehrheitswillen. Sie warf der Bundesregierung „Bürger-, Leistungs- und Wirtschaftsfeindlichkeit“ vor und ergänzte grinsend: „Man wählt so lange Grün, bis das Geld der Eltern ausgeht.“ Schließlich kündigte sie noch an, demnächst eine Demonstration auf der Theresienwiese in München zu veranstalten.

Brachte den Stein ins Rollen: Optikermeister Franz Widmann organisierte die Demo. © Stefan Rossmann

Als erster Redner trat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ans Mikrofon und konnte sich kaum Gehör verschaffen. Allen voran die „Allgäuer Friedenstrommler“, ein Gruppe, die während der Pandemie regelmäßig gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert hatte, veranstaltete mit Trommeln und Trillerpfeifen einen Höllenlärm. Grubers Beschwichtigungsversuche halfen nichts, aber Söder zog seine Rede durch.

Der niederbayerische Kaminkehrermeister, Energieberater und Landtagsabgeordnete Hans Ritt, ein Mann mit 44 Jahren Berufserfahrung, beklagte unter großem Gelächter den „Fachkräftemangel in der Politik“ und verteidigte das Heizen mit Holz. Der Bayerische Bauernpräsident Günther Felßner betonte anschließend, dass die Landwirte die Natur schützen und meinte: „Die wirklichen Klimaaktivisten sind die Bauern und nicht irgendwelche Klima-Idioten.“

Ein schweren Stand hatte Bayerns FDP-Chef Martin Hagen, der anfangs ähnlich heftig ausgebuht wurde wie Markus Söder. Er wetterte ebenfalls gegen das Heizungsgesetz und stellte fest: „Das, was Habeck vorgelegt hat, ist Mist, das ist nicht praxistauglich.“ Als „Irrsinn“ bezeichnete er es, auf Steinkohle zu setzen, die dann auch noch aus Übersee importiert werde. „Wir brauchen Pragamatismus statt Ideologie“, sagte Hagen abschließend.

„Berlin und Brüssel koppeln sich von der Realität ab“, schimpfte Josef Ziegler, Präsident des Bayerischen Waldbesitzerverbands, und meinte zum Heizungsgesetz: „Was muss man rauchen, damit man auf solche Ideen kommt?“

Für viel Gelächter sorgte Andi Gassner, Obermeister der Metzgerinnung München, der das Essen von Fleisch und Wurst leidenschaftlich verteidigte. Anschaulich beschrieb er die bayerischen Brotzeiten, dass dem einen oder anderen Besucher das Wasser im Mund zusammenlief. „Das ist das bayerische Lebensgefühl“, rief er unter großem Applaus.

Er werde sein Handwerk bald aufgeben müssen, erzählte dann der Chamer Bäckermeister Jarno Hutterer. Einst hatte er sieben Filialen, jetzt nur noch eine. Mit Schuld daran seien vor allem die hohen Stromkosten. Die Grünen möge er nicht, bekannte Hutterer, und ergänzte unter Beifall: „Die anderen vorher haben aber auch ihren Teil beigetragen.“

Letzter Redner war Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der anfangs – wie alle Politiker – ebenfalls ausgebuht wurde. Aber die Stimmung schlug schnell um, denn der Freie Wähler holte zur Generalabrechnung mit den Grünen aus. So sei beispielsweise eine Wärmepumpe keineswegs klimaneutral. Die Erbschaftssteuer sei „Enteignung durch die Hintertür“, und das Heizungsgesetz könne man getrost „in die Tonne treten“. Er bedankte sich abschließend überschwänglich bei Monika Gruber. „Du bist unsere Heldin von Erding und Bayern und wirst bald die Heldin von ganz Deutschland sein“, prophezeite Aiwanger unter tosendem Applaus und rief: „Holen wir uns die Demokratie wieder zurück.“

„Das war erst der Anfang“, betonte die Kabarettistin und kündigte demnächst ein Demonstration auf der Münchner Theresienwiese an. Zuvor hatte sie erklärt, dass dies ihre erste Demo sei und fragte, für wen es ebenso der Fall sei? Unendlich viele Arme gingen nach oben, und Gruber stellte fest: „Das sind 90 Prozent.“

Ziemlich genau die restlichen zehn Prozent machten sich dann noch auf zum – angemeldeten – Protestzug durch die Innenstadt. Es war ein kurioses Konglomerat an lautstark Protestierenden, von denen schon zuvor auf dem Volksfestplatz ein nicht unerheblicher Teil als Störer aufgefallen war. Es wurde gegen die Ampel, die Grünen und Markus Söder demonstriert, außerdem unter anderem gegen Rundfunkgebühren, Corona-Maßnahmen, eine Impfpflicht, Kindesmissbrauch sowie für eine menschliche Politik und schließlich den Weltfrieden.

Zugabe: Nach der offiziellen Demo zog noch ein Protestzug durch die Erdinger Innenstadt. © Günter Herkner

Widmann freute sich, „dass so viele friedliche Leute wegen diesem einem Thema gekommen sind“. Die Resonanz mache ihn zuversichtlich, „dass dies nicht die letzte Aktion war und somit die Sache auch nicht umsonst war“.