Große Klappe,flotte Schrift

Am Montagabend durfte sich Monika Gruber in das Goldene Buch eintragen.

Als Monika Gruber 2009 den Kulturpreis des Landkreises erhielt, lästerte sie: „In Erding derfn sie de Schönen ins Goldene Buch eintragen, und die Greisligen kriagn an Kulturpreis. Damals spielte die Kabarettistin aus Tittenkofen, die in Erding wohnt, auf das Topmodel Sara Nuru an, die in Erding aufgewachsen ist und sich wenige Monate zuvor im Goldene Buch verewigt hatte. Nun hat es auch die Gruberin geschafft: Am Montagabend unterzeichnete sie im Beisein ihrer Eltern Sepp und Magdalena sowie Oberbürgermeister Max Gotz in dem wertvollen Buch. Gotz würdigte dabei Grubers jüngste Auszeichnungen, den Bambi und den Bayerischen Dialektpreis. Er dankte Gruber, dass sie sich stets öffentlich zu ihrer Heimat Erding bekenne und sich für den örtlichen Handel einsetze. Respekt zollte er der Künstlerin, „weil sie immer wieder auch kritische Themen anspricht“. Gruber freute sich sichtlich über die Ehre und den kunstvollen Eintrag, unter den sie stolz und flott ihre Unterschrift setzte.