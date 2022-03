Trotz guter Umsätze: Bayerisches Traditionsgeschäft schließt - „Überlegen schon seit Jahren“

Von: Gabi Zierz

Teilen

Alles für den Haushalt gibt es noch bis 23. April beim Wild an der Zollnerstraße. Der Räumungsverkauf läuft seit Donnerstag. © Peter Bauersachs

Im April ist es soweit: Dann schließt das Traditionsgeschäft Haushaltswaren Wild in Erding für immer seine Pforten. Das Bedauern bei den Stammkunden ist groß.

Erding - Die Erdinger Altstadt ist bald um ein traditionsreiches Fachgeschäft ärmer. Haushaltswaren Wild an der Zollnerstraße schließt Mitte April seine Pforten. Viele alteingesessene Erdinger bedauern das. Der Räumungsverkauf läuft bis 23. April. Der Grund für die Geschäftsaufgabe sind keineswegs schlechte Umsätze, wie Inhaber Max Wild im Gespräch mit der Heimatzeitung betonte.

Vielmehr wolle sich seine Ehefrau Andrea, die das Geschäft geführt hat, beruflich verändern. Das von Max Wild geführte Heizungs- und Sanitärgeschäft ist von dieser Entscheidung nicht betroffen.

Traditionsgeschäft in Erdinger Altstadt schließt: Eigentümerin will sich beruflich verändern

Am gestrigen Donnerstag begann der Totalräumungsverkauf mit 20 Prozent Rabatt auf alle Artikel namhafter Hersteller. Und davon gibt es viele. Wer etwas für seinen Haushalt brauchte, ging zum Wild: Geschirr, Töpfe, Pfannen, Bretter, Messer, große und kleine Küchengeräte und -utensilien, aber auch Deko- und Geschenkartikel sowie Koch- und Backbücher gab es in dem Ladengeschäft, das auch über ein geräumiges Untergeschoss verfügt, in großer Auswahl.

Die Stammkunden hat Familie Wild vorab per Brief informiert und seit Anfang der Woche zu Stammkundentagen mit Preisnachlässen eingeladen. In dem Schreiben heißt es unter anderem: „Es war keine leichte Entscheidung, doch wir werden unser Haushaltsfachgeschäft im Zentrum von Erding Mitte April schließen.“

Traditionsgeschäft Wild schließt: Kein kurzfristiger Entschluss

Wild betont, dass der Entschluss nicht kurzfristig gefallen sei: „Wir überlegen schon ein paar Jahre.“ Die Umsätze seien sehr gut gewesen, „die Leute kochen und backen sogar mehr seit Corona. Finanziell hat alles gepasst.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.

Von der Schließung betroffen sind auch zwei Vollzeitkräfte, die frühzeitig informiert worden seien, so Wild. Eine weitere Vollzeitkraft sei in Ruhestand gegangen, eine andere in Mutterschutz. Wie die Geschäftsräume künftig genutzt werden sollen, das steht noch nicht fest. Aber Hauseigentümer Max Wild hofft, dass wieder ein ansprechender Laden einziehen wird.

Lesen Sie auch Corona: Mehr Neuinfektionen und Patienten Lockerungen, Ferienende, Schulbeginn und ein wohl noch ansteckenderer Omikron-Subtyp: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen nimmt wieder spürbar zu. Corona: Mehr Neuinfektionen und Patienten Heute kommen die ersten 50 Flüchtlinge nach Erding Der Landkreis Erding baut ein eigenes Ukraine-Ankunftszentrum auf. „Man kann beide Situationen nicht miteinander vergleichen“, sagt Landrat Martin Bayerstorfer zur vorigen Flüchtlingskrise. Heute kommen die ersten 50 Flüchtlinge nach Erding

Die ersten Anfänge der Firma sind auf das Jahr 1898 datiert, damals habe der Urgroßvater ein Radlgeschäft eröffnet, erzählt Max Wild. Seit 1945 werden an der Zollnerstraße Haushaltswaren verkauft. Im April ist damit Schluss.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Erding finden Sie hier.