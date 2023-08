Fußgängerin (22) schwer verletzt

Von: Hans Moritz

Die junge Frau kam schwerverletzt in eine Münchner Klinik. © Ess Archiv

Ein 40-Jähriger Autofahrer aus dem Kreis Erding ist am späten Mittwochabend in einen schweren Verkehrsunfall in München verwickelt worden.

Erding/München - Nach Angaben des Polizeipräsidiums München war der Mann mit seinem VW gegen 22.45 Uhr auf der Kreillerstraße in Richtung Wasserburger Landstraße unterwegs, als eine 22 Jahre alte Münchnerin an einer ausgeschalteten Ampel unvermittelt auf die Fahrbahn trat. Der Erdinger konnte nicht mehr ausweichen. Die 22-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei beziffert den Sachschaden mit 1000 Euro. ham