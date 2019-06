Frontalcrash auf der FTO: Zwei weitere Unfälle halten Retter auf Trab

Zu einem schweren Frontalunfall kam es am Mittwoch auf der Flughafentangente Ost. Zwei weitere Unfälle halten die Retter auf Trab.

Update vom 10. April 2019, 17.34 Uhr: Drei Unfälle binnen einer Stunde haben am Mittwochnachmittag zahlreiche Einsatzkräfte gefordert. Vier Personen wurden teils schwer verletzt. Gegen 14.30 Uhr ereignete sich auf der Flughafentangente Ost auf Höhe Erding-Nord ein schwerer Frontalzusammenstoß. Polizei-Einsatzleiter Florian Leitner berichtet, dass ein Kranzberger (62), der in Richtung Flughafen fuhr, mit seinem VW Passat aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet.

Dort kam ihm ein 48-Jähriger entgegen. Geistesgegenwärtig wich der Altenerdinger nach rechts aus, konnte aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Er wurde schwer verletzt eingeklemmt. Nach der aufwendigen Befreiung flog ihn der ADAC-Rettungshubschrauber Christoph 1 ins Münchner Klinikum Rechts der Isar. Der Verursacher und seine 36 Jahre alte Beifahrerin aus Freising erlitten mittelschwere Verletzungen und wurden von BRK und Maltesern in die Kliniken Erding und Freising eingeliefert. Der Schaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Erding, Schwaig und Niederding. Bei der Umleitung krachte es erneut. Zwei Fahrzeuge stießen im Stau zusammen. In der Nähe des Nordkreuzes am Flughafen erfasste gegen 15 Uhr ein Lastwagen einen Fußgänger, der aus unerklärlichen Gründen auf die Straße getreten war. Schwer verletzt wurde er in eine Münchner Klinik geflogen. In beiden Fällen brach der Verkehr wegen stundenlanger Vollsperren zusammen.

Schlimmer Unfall auf der FTO: Zwei Rettungshubschrauber landen

Erding - Am frühen Mittwochnachmittag kam es zu einem schweren Unfall auf der Flughafentangente Ost, kurz vor der Anschlussstelle Erding-Nord. Ein Audi mit einem Erdinger am Steuer kollidierte frontal mit einem VW Passat aus dem Kreis Freising.

Bei dem Frontalunfall wurden zwei Insassen schwer verletzt. Zwei Rettungshubschrauber landeten auf der FTO, die derzeit komplett gesperrt ist.

