Museum Erding: Die Detektivin im Fotoarchiv

Richtig viel Freude hat Simone Lachmann an ihrer Arbeit. Sie erstellt Datensätze für jede einzelne Fotografie im Museum Erding. Die ältesten Aufnahmen dort stammen aus dem 1860er Jahren. © Stadt Erding

Erding – Seit 1. Juli ist Simone Lachmann im Museum Erding für das Fotoarchiv zuständig. Im Interview erklärt die 34-jährige Kunsthistorikerin, die in Moosinning wohnt, ihre Arbeit.

Frau Lachmann, wie alt sind die ältesten Aufnahmen im Fotoarchiv?

Die frühesten reichen bis in die 1860er Jahre zurück. Davon befinden sich sogar die originalen Foto-Glasplatten in der Sammlung. Mit wenigen Lücken rund um die Jahrhundertwende bildet die Sammlung zahlreiche stadtgeschichtlich relevante Themen bis in die heutige Zeit ab. Die ersten Farbaufnahmen stammen aus den 1950er Jahren – angefertigt von US-Soldaten des damaligen Erding Air Depots, dem heutigen Fliegerhorst.

Wie lassen sich die Aufnahmen ordnen?

An Motiven ist alles dabei: Stadtansichten, die das Werden und die baulichen Veränderungen in der Stadt dokumentieren, aber auch Aufnahmen aus dem gesamten Landkreis. Porträts von Erdinger Bürgern, Gruppenaufnahmen und zahlreiche Klassenbilder sowie Alltagsszenen. Herbstfeste, Kirchenfeiertage und Veranstaltungen, Fotografien von Geschäften, Firmen und dem Handwerk. Schulen, Kindergärten, Vereine, Post und Bahn, Landwirtschaft – all das findet sich im Archiv. In zahlreichen Bildern sind auch die Kriegsjahre mit den Schäden nach dem verheerenden Luftangriff auf die Stadt am 18. April 1945, Hochwasser sowie der Fliegerhorst dokumentiert.

In welcher Form liegen die Bilder vor?

In unterschiedlichen Techniken. Es gibt Fotografien, die auf Gelatinesilberpapieren entwickelt sind, Albuminabzüge, Glasplatten, Fotografien auf PE-Papier oder auch Drucke. Es beginnt beim klassischen Postkartenformat 9 mal 13 Zentimeter und geht über DIN A5 und -A4 Formate bis hin zu Aufnahmen in DIN A2. Kaum eines ist gerahmt, selten sind sie auf einen Karton aufgezogen.

Und der Zustand?

Der ist sehr unterschiedlich, wobei der Großteil gut erhalten ist. Manche Fotografien, vor allem die aus Schenkungen, wurden über Jahre unter schlechten Bedingungen gelagert, meistens ganz klassisch irgendwo im Keller oder auf dem Dachboden, wo es meist zu feucht für Fotografien ist. In diesen Fällen haben sich Knicke oder Risse gebildet, die Kanten sind stark angegriffen und die Aufnahmen auch mal verfärbt oder verblichen.

Wie gehen Sie bei Ihrer Arbeit vor?

Im Zuge der Inventarisierung werden von allen Originalen Digitalisate angefertigt und mit dem Datensatz verknüpft. Jede Fotografie erhält eine eigene Inventarnummer, so wie jedes andere Objekt der Sammlung auch – vom steinzeitlichen Beil bis hin zu einem Ölgemälde. Seit dem Beginn der Digitalfotografie Mitte der 2000er Jahre werden analoge Fotoabzüge immer rarer. Hier müssen in allen Museen und Archiven aktuell neue Strategien entwickelt werden, damit auch diese Bilddokumente dauerhaft erhalten werden können. Denn auch das Museum Erding sammelt Fotografien der Gegenwart. Das beste Beispiel ist die Corona-Sammlung der Jahre 2020 bis 2022.

Das Fotoarchiv wird also ständig größer …

Ja. Pressefotografen der Erdinger Zeitungen überlassen uns gerne ab und an mitsamt Bildrechten stadtgeschichtlich relevante Fotografien. Damit wir ein umfassendes Abbild des sich stets verändernden Stadtbilds mit allen Ortsteilen, Gewerbegebieten und Freizeiteinrichtungen erhalten, greifen Mitarbeiter des Museums auch selbst zur Digitalkamera. Gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Arbeitskreis haben wir vor einigen Jahren begonnen, das Gebiet der Großen Kreisstadt systematisch Straße um Straße durch zu fotografieren.

Wie ermitteln Sie auf älteren Aufnahmen fehlende Daten, insbesondere zu unbekannten Personen oder wann die Aufnahme entstanden ist?

Wichtige Quellen sind unser eigener Bestand, die Literatur oder das Stadtarchiv. Nehmen wir als Beispiel eine Stadtansicht aus Erding. Da unser Bestand über Fotografien aus fast allen Jahrzehnten der zweiten Hälfte des 19. und des gesamten 20. Jahrhunderts verfügt, kann man hier Vergleiche mit anderen, sicher datierten Fotografien anstellen: Wann war welches Geschäft in diesem oder jenem Haus und wie sieht das Firmenschild aus? Welche Art der Straßenbeleuchtung ist zu erkennen? Welche Autos sind geparkt und welche zeittypische Kleidung tragen die Menschen? Sind markante Bäume im Stadtbild erst jung und neu gepflanzt oder sind sie schon ausgewachsen? Ist der entsprechende Fotograf bekannt und wann hat er in Erding sein Atelier betrieben? Im besten Fall existieren handschriftliche Notizen zu den Aufnahmen, die weiterhelfen. Oft ist es möglich, einen Zeitraum auf wenige Jahre oder zumindest ein Jahrzehnt einzugrenzen.

Und bei Personen?

Da wird es schwieriger, vor allem je älter die Aufnahmen sind. Aus den letzten Jahrzehnten kennen wir im Team sowie die ehrenamtlichen Mitarbeiter viele Personen des öffentlichen Lebens. Bei älteren Aufnahmen liegen uns nur teilweise Aufzeichnungen der Nachfahren vor. Ist das auch nicht der Fall, bleibt die Person „stumm“. Deshalb haben wir großes Interesse, den Fotobestand beständig zu erweitern und bestehende Lücken zu schließen. Unser Auftrag ist es, qualifizierte Datensätze für jede einzelne Fotografie zu erstellen sowie das Original und die Informationen dazu mit der Inventardatenbank des Museums Erding zu verknüpfen. Eine teils detektivische Herausforderung, die aber richtig viel Freude macht.

Wie viele Fotoanfragen erreichen das Museum Erding im Jahr?

Im Durchschnitt vielleicht 20. Manche Recherchen sind umfangreich, manche kurz. Bei neuen Fotografien durch Schenkungen oder möglichen Ankäufen muss erst entschieden werden, ob wir es in die Sammlung aufnehmen können. In einem Vertrag wird zuletzt auch noch das Nutzungsrecht der Fotografien geregelt, damit wir sie gegebenenfalls auch für Forschung und Ausstellungen verwenden dürfen. Dieser Prozess kann von wenigen Stunden bis zu einigen Wochen dauern, vor allem wenn ich mich mit anderen Forschungseinrichtungen austauschen oder in externen Archiven weitersuchen muss.

Welchem Zweck dienen die Anfragen?

Die Anfragen sind ganz unterschiedlicher Natur. Das beginnt bei Bildmaterial für einen Zeitungsartikel. Oder Studierende und Wissenschaftler wollen ihre Thesen mit Fotografien stützen. Heimatforscher benötigen immer wieder Bildmaterial für Publikationen, Vorträge und Ortschroniken. Es gibt aber auch Privatpersonen, die mehr zu ihrer Familiengeschichte erforschen wollen oder für Klassentreffen historische Motive und Personen aus ihrer Schulzeit suchen. Andere Museen benötigen ein Motiv für eine Ausstellung oder Publikation. Wichtig ist auch die Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege sowie der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Erding. Frühere Fassadengestaltungen, Veränderungen von Anbauten und Fensteranordnungen stehen hier meist im Blickpunkt. red