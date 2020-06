Museum Erding verleiht seine größte Kostbarkeit

Mit zwei Leihgaben beteiligt sich das Museum Erding an der bayerischen Landesausstellung über die Städtegründungen der Wittelsbacher im 13. Jahrhundert.

Erding–Mit zwei Leihgaben – dem Pfarrschatzschrank aus Reichenkirchen und einer Helmbarte – beteiligt sich das Museum Erding an der diesjährigen bayerischen Landesausstellung über die (alt-) bayerischen Städtegründungen der Wittelsbacher im 13. Jahrhundert. Dazu zählt auch Erding. Das Thema ist also „absolut Erding-relevant“, sagt Museumsleiter Harald Krause.

150 Leihgaben aus dem In- und Ausland werden bis zur Eröffnung am 10. Juni in die Ausstellungsräume gebracht. „Das Museum Erding freut sich, unter den Leihgebern zu sein und eines seiner wertvollsten Objekte im Friedberger Schloss zu präsentieren“, betont Stadtsprecher Christian Wanninger. Der so genannte Pfarrschatzschrank aus Reichenkirchen stammt aus dem Spätmittelalter. Als Einbaumschrank – aus einem Stück Eichenstamm gefertigt – stand er bis 1948 in der Sakristei der Kirche St. Michael, um den Kirchenschatz zu verwahren.

Nur ein weiterer, ähnlicher Schrank ist in Deutschland noch erhalten. Er steht in Sachsen. Die Eiche für das Erdinger Exemplar wurde laut einer Holz-Jahrring-Analyse um 1330 gefällt – also vor 690 Jahren.

Auch eine Helmbarte des 16. Jahrhunderts wird nach Friedberg verliehen. „Ob sie tatsächlich noch aus der Erdinger Rüstkammer stammt und somit für die Stadtverteidigung vorgesehen war, lässt sich heute jedoch nicht mehr nachweisen“, erklärt Krause.

Die vom Haus der bayerischen Geschichte organisierte Schau mit dem Titel „Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte“ beschreibt den Aufstieg der Wittelsbacher, die mit Otto I. im Jahr 1180 die Herzogswürde über das bayerische Territorium erlangt haben, obwohl ihre eigenen Besitztümer damals nicht sehr umfänglich waren. Mit Geschick und auch Glück erlangten die Wittelsbacher in den nachfolgenden Jahrzehnten große Gebietsgewinne. Sie festigten mit zahlreichen Stadt- und Marktgründungen ihre Macht. In nur 100 Jahren – von 1200 bis 1300 – entstanden zahlreiche Städte, zum Teil als Neugründungen (wie Landshut 1204), zum Teil direkt bei bereits vorhandenen Altsiedlungen (wie Straubing 1218 oder Erding, wohl 1230er Jahre).

Die Landesausstellung wird im Wittelsbacher Schloss in Friedberg und im FeuerHaus in Aichach gezeigt – vom 10. Juni bis 8. November täglich von 9 bis 18 Uhr.

Das Museum Erding schickt regelmäßig Ausstellungstücke auf Reisen. So war Ende 2018 der Spangenbarrenhort aus Oberding, Europas größter Kupferschatz aus der Frühbronzezeit (um 1650 vor Christus), für mehrere Monate Leihgabe in der Bundesausstellung „Bewegte Zeiten. Archäologie in Deutschland“ in Berlin.