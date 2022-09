Musikfestival in Erding: Jazziger November-Anfang

Von: Gabi Zierz

Teilen

International bekannt ist Trompeter Nils Wülker. Er spielt am 5. November im Rahmen der Jazz Tage mit seiner Band in der Kreismusikschule. © Foto: David Königsmann

Erding – Die Stadt Erding startet mit einem hochklassigen Musikfestival in den November. Die Jazz Tage finden von Freitag bis Sonntag, 4. bis 6. November, statt.

Den Auftakt bilden Schlagzeuger Benny Greb und seine Band Moving Parts am Freitag, 4. November, um 19.30 Uhr in der Kreismusikschule (Eintritt: 25 Euro). „Während Greb bereits auf allen maßgeblichen internationalen Drum-Festivals als Headliner zu sehen war und verschiedene Lehrbücher veröffentlicht hat, gilt Moving Parts als Band mit einem äußerst breiten Spektrum, das bis zu DJ- oder elektronischen Sounds reicht“, erklärt dazu Christian Wanninger, der die Jazz Tage im Auftrag der Stadt organisiert.

Der Samstagvormittag, 5. November, steht ganz im Zeichen der traditionellen Frühschoppen. Im Gasthaus zur Post in der Innenstadt geben die Stützles Halbe Stompers ein Gastspiel (Eintritt: 10 Euro). Sie spielen Musik, die von Jelly Roll Morton, Fats Waller und Turk Murphy inspiriert ist. In der Airbräu-Tenne am Flughafen ist die Münchner Banjoband zu hören (Eintritt frei). Die 15 Mann starke Combo macht Gute-Laune-Musik und zeigt die Vielfalt ihrer Instrumente. Beide Frühschoppen beginnen um 11 Uhr.

Nach dem Jazz-für-Kinder-Konzert am Samstag um 14.30 Uhr in der Kreismusikschule (Eintritt: 5 Euro, Kinder frei) und dem Hoppel Hoppel Rhythm Club kommt am Samstag um 19.30 Uhr der nächste international bekannte Künstler mit seiner Band in die Kreismusikschule: Nils Wülker. (Eintritt: 25 Euro). Er zählt zu den erfolgreichsten Jazztrompetern und Komponisten Europas. „Die Liste seiner musikalischen Partner ist so lang wie prominent und enthält unter anderem die Namen von Ute Lemper, Gregory Porter, Dominic Miller oder Max Mutzke“, so Wanninger.

Zu Ende gehen die Jazz Tage mit der Matinee am Sonntag, 6. November, um 11 Uhr in der Kreismusikschule, die die siebenköpfige Augsburger Band „Swing tanzen verboten“ bestreitet (Eintritt: 15 Euro).

Die Band erinnert an die 1930er Jahre, als es nicht selbstverständlich gewesen sei, nach Lust und Laune seiner künstlerischen Leidenschaft zu frönen und die Nationalsozialisten Swing-Musik und ihre Anhänger als Gegner ausgemacht hatten, erklärt Wanninger. OB Max Gotz verweist auf den aktuellen Bezug: Der zeitgeschichtliche Hintergrund „führt uns vor Augen, wie schnell sich Umstände in eine völlig ungeahnte Richtung bewegen können“. Deshalb gelte es, aktuelle Entwicklungen aufmerksam zu verfolgen.

Karten für die Jazz Tage gibt es im Vorverkauf in der Stadthalle, Tel. (0 81 22) 99 07-12 und auf www.stadthalle-erding.de.