Neues Busnetzim Süden

Erding – Ein Busnetz ist wie ein großes Puzzle – mit dem Unterschied, dass sich die Teile des ÖPNV-Puzzles immer wieder verändern. Jetzt reagieren MVV und Landkreis auf die Entwicklung im öffentlichen Verkehr – mit der Fortschreibung des Nahverkehrsplans. Für den Süden sind die Überlegungen nach zwei Workshops schon weit gediehen. Dort soll eine komplett neue Rufbuslinie entstehen, die frühestens Ende 2020 in Betrieb gehen könnte. Arbeitsgruppen gibt es auch für den westlichen und östlichen Landkreis.

Die Details stellte Markus Haller vom MVV im Kreisausschuss vor. Die neue Linie soll unter anderem Forstern, Harthofen, Pastetten, Buch, Walpertskirchen, Wörth und Hörlkofen mit kleineren Nebenorten an Erding anbinden. „Damit könnten wir etwa 9800 Bürger bedienen, die maximale Fahrzeit würde 35 Minuten betragen“, so Haller. Weil es ein nachfrageorientiertes Angebot sei, könnten Leerfahrten vermieden werden. Allerdings, so Haller weiter, wäre eine Anmeldung erforderlich. „Und es könnte problematisch werden, einen Anbieter, etwa einen Taxiunternehmer zu finden.“

Ein zweites Projekt wird Buch am Buchrain öfter und in kürzerer Fahrzeit (25 bis 30 Minuten) an die Kreisstadt anbinden. Die Linien 445 und 505 sollen laut Haller aufeinander abgestimmt und der Takt verdichtet werden. Dadurch würden auch die Umsteigebeziehungen in Harthofen verbessert. Die Züge in Erding, Ebersberg und Markt Schwaben müssten aber noch erreicht werden.

Zwei Verbesserungen sind zum Fahrplanwechsel im Dezember in Kraft getreten: Auf der Linie 505 gibt es um 18.32 Uhr eine zusätzliche Fahrt von Mittbach nach Markt Schwaben. Beim Rufbus 5050 Isen-Markt Schwaben gibt es in beiden Richtungen eine zusätzliche Abendfahrt.

Der neue Nahverkehrsplan soll den Busverkehr im Landkreis insgesamt aufwerten. „Wir wollen die Fahrgastinformation verbessern“, kündigte Haller an. Geplant seien mehr Werbung für den ÖPNV, die Digitalisierung der Fahrplanauskunft, Echtzeitinformationen im Regionalbusverkehr sowie die Integration zusätzlicher Mobilitätsangebote in die elektronische Fahrplanauskunft.

Nicht zuletzt soll das E-Ticket kommen. Weil Rufbusse oder -taxen nicht nur die Erschließung der Fläche sicherstellen, sondern in verkehrsschwachen Zeiten auch den Linienverkehr abdecken, erwägt der MVV eine einheitliche Anmeldezentrale.

Der Nahverkehrsplan wird auch festlegen, wie oft Busse verkehren. Dazu führte Haller aus, alle Orte und Ortsteile mit mehr als 1000 Einwohnern sollten in der Haupt- und Nebenverkehrszeit (also zwischen 6 und 19 Uhr) mindestens im Stundentakt – samstags alle zwei Stunden – mit zentralen Orten verbunden sein. In den Stoßzeiten sei der Takt „nachfragegerecht zu verdichten“. Die gleichen Standards regt der MVV für ein Hauptnetz an, nämlich von Erding nach Wartenberg (Linie 501), nach Berglern und Langenpreising (502), nach Notzing und Hallbergmoos (515), nach Moosinning und Ismaning (531), nach Fraunberg, Kirchberg und Wartenberg (561), nach Taufkirchen (562) und nach Lengdorf und Isen (567) sowie von Isen nach Markt Schwaben (505). Die Erdinger Stadtbusse sollen mindestens im Stundentakt fahren.

Rege diskutierte der Ausschuss über die Hauptverkehrszeit mit dem dichtesten Angebot. 19 Uhr war nicht nur Günther Kuhn (Grüne) zu wenig. Er schlug 20.30 Uhr als letzte Abfahrtszeit vor, damit auch Angestellte und Kunden heimkommen. Dem schlossen sich alle an.

Allerdings wies Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) darauf hin, dass das nicht zwangsläufig mehr Fahrten bedeute. „Wenn eine Linie nicht angenommen wird, stellen wir sie ein. Dafür haben wir einen Grundsatzbeschluss.“ Michael Gruber (SPD) erklärte: „Nur wenn es ein Angebot gibt, kann es auch genutzt werden.

Petra Bauernfeind (FW) sagte, in den Abendstunden sei etwa der Bus nach Dorfen über eine Stunde unterwegs. „Den nutzt doch keiner.“ Rupert Lanzinger (FDP) regte zwischen den Zentren zusätzliche Expressbusse an. Kuhn forderte Discobusse freitags und samstags bis 1 Uhr.

