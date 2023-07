MVZ Erding: Mehr Fachrichtungen unter einem Dach

Enge Kooperation mit dem nahen Klinikum

Renovierte Räume, neue ärztliche Fachrichtungen: Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) am Klinikum Erding stellte sich bei einem Tag der offenen Tür den Bürgern vor.

Erding – Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) heißt die Einrichtung des Landkreises im Erdgeschoss des Personalwohngebäudes an der Bajuwarenstraße 3, in der in unmittelbarer Nähe zum Klinikum verschiedene Fachrichtungen untergebracht sind. Beim Tag der offenen Tür konnten Bürger die renovierten Räume besichtigen und sich von den Beschäftigten der Arztpraxen beraten lassen.

Als neue ärztliche Leiterinnen stellten sich die Gynäkologin Julia Schweigert und die Anästhesistin Annette Buchroth vor. Vorgänger Dr. Steffen Mitzschke hat seinen Ruhestand angetreten. Seit Anfang Juli bietet das MVZ Behandlungen in den Bereichen Gynäkologie, Orthopädie, Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie, Gefäßchirurgie sowie erstmals im Bereich der Anästhesiologie an. Das Team der Chirurgie ergänzt Stefanie Jabs (Fachgebiet Plastische Chirurgie).

Das MVZ ist für alle Bürger unter Tel. (0 81 22) 59-17 17 erreichbar und enger Kooperationspartner des Klinikums. Durch diese direkte Vernetzung seien sowohl Kernspin- und Computertomografie-Aufnahmen in Erding als auch eine schnelle Weiterleitung an die richtige Stelle beispielsweise für eine notwendige Operation problemlos möglich, betonten die Verantwortlichen.

Sie sehen das MVZ als wertvolle Bereicherung des Klinikums, da die zur Operation oder zu diagnostischen oder therapeutischen Zwecken eingewiesenen Patienten vorher schon von den eigenen Ärzten und Ärztinnen gesehen worden sind.

Landrat Martin Bayerstorfer hob bei einem Rundgang mit den MVZ-Geschäftsführern Karin Fuchs-Weber und Dr. Dirk Last den Vorteil des Standorts hervor: „Durch die räumliche Nähe zwischen MVZ und Klinikum wird der Informationsaustausch zwischen den medizinischen Einrichtungen erleichtert. Dies ermöglicht eine bessere Koordination und Kontinuität der Versorgung für Patienten, insbesondere, wenn sie sowohl ambulante als auch stationäre Behandlungen benötigen.“ Gesellschafter der gemeinnützigen MVZ Landkreis Erding GmbH ist der Landkreis, politisch zuständig sind Krankenhausausschuss und Kreistag. PETER BAUERSACHS