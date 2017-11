Schurer rät seiner SPD: Sag niemals nie

Er hat das Kartenhaus zum Einsturz gebracht: FDP-Chef Christian Lindner in der Nacht auf Montag. Er erklärte, seine FDP scheide aus den Jamaika-Sondierungen aus. Wie es nun weitergeht, darüber rätselt auch die Politik in Erding.

Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen

von Hans Moritz schließen

Das vorzeitige Aus für die Jamaika-Koalition in Berlin hat auch die Politik in Erding in Ratlosigkeit gestürzt. Neuwahlen will ein Jahr vor der Landtagswahl kaum jemand. Und ein SPDler mahnt seine Partei, ihr striktes Nein zu überdenken.