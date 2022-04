Neu auf der Erdinger Künstlerbühne

Von: Veronika Macht

Ihre Kunst zeigt Nina Wabnik erstmals in einer eigenen Ausstellung. Zu sehen sich die Bilder der 17-Jährigen am Wochenende, 8. bis 10. April, im Frauenkircherl. © Vroni Macht

Kreide. Kohle. Öl. Nina Wabnik hat in Sachen Maltechniken so ziemlich alles ausprobiert, was es gibt. Am liebsten aber greift die Erdingerin zu Aquarellfarben und Gouache. Jetzt zeigt die erst 17-Jährige erstmals ihre Bilder öffentlich – an drei Tagen im Frauenkircherl.

Erding - „Ich male schon immer, eigentlich seit ich mich erinnern kann“, erzählt die Elftklässlerin am Korbinian-Aigner-Gymnasium. Was sie heute kann, hat sie sich selbst beigebracht – „mit Zeichenbüchern, ausprobieren und üben“, was sie seit rund drei Jahren jeden Tag tut.



In ihren Skizzenbüchern findet sich alles Mögliche an Motiven. „Tiere habe ich immer gern gemalt“, erzählt Wabnik – als Kind vor allem Pferde, heute sehr oft Hunde. Ihnen widmet die junge Künstlerin derzeit sogar ein Kunstprojekt in der Schule. Manchmal packt sie auch Skizzenbuch und Stifte ein, fährt in den Zoo und malt dort, oder mit der S-Bahn nach München. Denn das Zeichnen direkt vor Ort hat es ihr besonders angetan.



Beim sogenannten Urban Sketching bildet der Künstler Orte und Szenen ab, die ihm im Alltag oder auf Reisen begegnen. Zunächst wird skizziert, danach häufig koloriert. „Ich skizziere nur grob mit Bleistift vor, den Rest male ich live in Aquarell oder Gouache“, erklärt Wabnik.



Vorigen Sommer hat sie diese Art des Zeichnens auf Reisen unter anderem in Berlin ausprobiert – nur andersrum: Mit Farben aus einem kleinen Aquarellkasten, quasi ein Reise-Set, malte sie erst die groben Formen von Gebäuden, Straßenzügen und Landschaften, die sie danach mit dem Kugelschreiber bearbeitete. „Zwei Wochen malen, so schnell wie möglich und so exakt wie möglich“, das steckt laut der jungen Künstlerin dahinter.



Auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof zum Beispiel setzte sie sich einfach auf eine Bank und malte, neugierig beäugt von zahlreichen Passanten. Entstanden ist so ein ganzes Büchlein voller kleiner Aquarelle. „Es ist eigentlich unfassbar, was ich in zwei Wochen geschafft habe“, sagt Wabnik, wenn sie durch die Seiten blättert: „Draußen malen – das mache ich, um das Malen an sich zu lernen und meinen Stil zu finden. Landschaften sind sonst eher nicht so meins“, gibt sie zu und sagt: „Es geht darum, den Moment einzufangen.“ Ihr Skizzenbüchlein habe sie dafür fast immer dabei.



Von Öl bis Kreide, von Porträts bis Surrealismus – sie probiere sehr viel aus. Nur an eines hat sie noch nicht gewagt: Street Art. Dabei kam die Idee zur eigenen Ausstellung vom wohl bekanntesten Street-Art-Künstler im Landkreis: Daniel Westermeier alias Mr. Woodland. Er hatte den Kurs übernommen, weil ihr Kunstlehrer in Elternzeit ist – und ihr vorgeschlagen, eine Ausstellung zu machen. Aber selbst Kunst im öffentlichen Raum kreieren? „Vielleicht probiere ich das mal“, meint Wabnik, immerhin ist Street-Art-Ikone Banksy eines ihrer Vorbilder, ebenso wie der in Kiew geborene Oleksii Gnievyshev: „Ich mag Kunst, wenn sie eine Message hat und das Bild für sich spricht.“



Viele Bilder entstünden aus kleinen Unfällen, verrät Wabnik. „Da tropft Farbe aufs Papier, und man macht einfach was draus. Ich habe gelernt, mit Fehlern im Bild weiter zu arbeiten, dem Prozess zu vertrauen und nicht zu verzweifeln.“



Wenn es die Schule zulässt, widmet sie sich derzeit rund zwei Stunden täglich ihrer Kunst. Dann läuft im Hintergrund Independent-Musik, Jazz oder Pop. Ihr Atelier ist ihr Zimmer, ihre Staffelei der Boden und ihre Leinwand gern mal ein Stück Karton. „Ich mache sehr viel mit Pappe Manchmal hole ich dafür Reste aus der Papiertonne. Es ist was anderes, eine alte Pappschachtel von Amazon zu bemalen als ein Zeichenblatt.“



Im Moment experimentiert Wabnik auch viel mit Schnipseln, klebt Papier auf, reißt es weg, klebt es wieder auf. Zeichnungen komplett wegschmeißen, das käme für sie aber nicht Frage. „Ich bin durchaus perfektionistisch, aber wenn ich mit etwas nicht zufrieden bin, werfe ich es nicht weg, sondern übermale es. So entsteht aus Altem etwas Neues.“



Neben Schule und Kunst findet die junge Erdingerin auch Zeit für weitere Hobbys. Sie fährt Fahrrad oder geht joggen, und seit etwa einem Jahr spielt sie täglich Gitarre – auch das selbst beigebracht. Die Kunst aber bleibt ihre große Leidenschaft. „Ich werde immer malen, wahrscheinlich aber eher nebenberuflich“, sagt sie über ihre berufliche Zukunft. Zur Zeit könne sie sich gut vorstellen, Psychotherapeutin zu werden. Und auch Philosophie interessiert sie.



Die Ausstellung im Frauenkircherl in Erding ist von Freitag, 8. April, bis Sonntag, 10. April, täglich jeweils von 10 bis 12 und von 13 bis 18 Uhr zu sehen.

