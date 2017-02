Funkenmariechen heben Schwerkraft auf

Narrenschranne bei zehn Grad plus – so einfach hatte es Petrus der Narrhalla schon lange nicht mehr gemacht, Erdings gute Stube zu füllen. Rund 3000 Besucher erlebten die Regenten der fünften Jahreszeit. Eine Augenweide waren einmal mehr die Garden der SpVgg Altenerding.

Beim Fasching neigen die Veranstalter dazu, sich zu messen: Wer hat den größten Umzug? In Erding war gestern einer der kleinsten zu bestaunen: Die jüngsten Kostümierten drehten fröhlich ihre Runden – im Kinderkarussell. Was ein paar Meter weiter auf der Bühne vor dem Frauenkircherl passierte, interessierte sie weniger.

Dafür richteten rund 3000 Besucher ihre Augen auf das bunte Treiben in Erdings guter Stube: Die Narrenschranne bildete wieder einen der Höhepunkte der fünften Jahreszeit. Unter ihnen war einer, der am Aschermittwoch auch wieder offiziell die Amtsgeschäfte übernimmt: Oberbürgermeister Max Gotz.

Er hatte am 11.11. den Rathausschlüssel in die Hände von Carolina I. von Tönung und Krönung sowie an Ferdinand II. von Jagd und Trieb gelegt. Dass sie sich als würdige Vertreter erwiesen, zeigten sie nicht zuletzt bei ihrer Rede, beim Walzer und ihrem Blitzauftritt beim Kasperltheater. Auch der Nachwuchs gab eine gute Figur ab, allen voran das Kinderprinzenpaar Xaver I. von Angel und Haken sowie Carolina I. von Gardetanz und Schützenstand.

Souverän durchs mehrstündige Programm führte Stefan Neumaier, Präsident der Faschingsgesellschaft, die immerhin schon Kulturpreisträger des Landkreises ist.

Fast schön königlich war die Eröffnung: Das Prinzenpaar fuhr in einer von den Jungelfern gezogenen Kutsche über die Lange Zeile und die Landshuter Straße auf den Schrannenplatz ein.

Narrenschranne der Narrhalla Erding - Die Bilder Zur Fotostrecke

Ein Hingucker ist die Narrenschranne aber auch wegen der Garden, die unter dem Dach der Spielvereinigung Altenerding tanzen. Hier kann man sie in ganzer Pracht bewundern. Possierlich zu beobachten war, wie die Sternchen als jüngste Tänzerinnen ihre ersten Schritte auf der Bühne wagten. Young Stars, Kinder-, Teenie und Prinzengarde überzeugen von jeher durch ihre Professionalität. Gekrönt wurden diese Einlagen von den Auftritten der beiden Funkenmariechen Annalena Hennig und Emma Kohlmüller. Letztere hatte offensichtlich den Wetterbericht nicht gelesen, denn sie erschien in Regenmantel und mit Schirm. Aber nein, das gehörte zur Choreografie. Die beiden demonstrierten, was man aus einem trainierten Körper alles herausholen können. Jungelfer und Lieselotten stehen eher für das Gegenteil – was man so alles in einen Körper hinein tun kann. Aber ein Männerballett wie die Lieselotten spricht ohnehin andere Reize an.

Wer den Reiz von Hunger und Durst verspürte, hatte nur beschränkte Möglichkeiten. Stadt und Narrhalla sollten sich überlegen, mehr Händler zuzulassen. Denn die Wartezeiten waren einfach zu lang.