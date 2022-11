Narrhalla Erding: Zweiter Anlauf fürs Prinzenpaar

Hannes Dornauer und Melanie Adam

Sie wollen endlich einen richtigen Fasching in Erding feiern: Hannes Dornauer und Melanie Adam übernehmen nach dem Faschingsaus 2021/22 erneut das Zepter bei der Narrhalla.

Erding – Das gab es bei der Narrhalla Erding noch nie: das Prinzenpaar 2021/22 ist das Prinzenpaar 2022/23. Grund dafür ist die Pandemie, die auch die vergangene Faschingssaison hat ins Wasser fallen lassen. Seit gut zweieinhalb Jahren hält die närrische Zwangspause nun schon an. Jetzt unternehmen die Erdinger einen neuen Anlauf – und Hannes Dornauer und Melanie Adam übernehmen erneut das Zepter. Am Freitagabend sind die beiden pünktlich um 23.11 Uhr im Gasthaus Erdinger Weißbräu proklamiert worden.

Der 24-jährige Garten- und Landschaftsbauer, der für den FC Langengeisling in der Bezirksliga kickt, und die 22-jährige Verwaltungsfachangestellte aus Wörth sind seit 16 Monaten auch privat ein Paar. Als Hannes I., von Erding und Tirol (sein Vater stammt aus dem Zillertal) und Melanie I. von Berg und Insel wollen sie den Fasching rocken. Der dauert bis Faschingsdienstag, 21. Februar. In der vergangenen Saison ging nicht viel. Bekanntlich musste die Narrhalla nach der Proklamation alle Veranstaltungen und Bälle absagen. Zumindest der Kasperl grüßte vom Frauenkircherl.

„Wir wollten es noch mal machen. Wir wollten einmal einen richtigen Fasching haben“, sagt Melanie Adam. Es wäre ja auch zu schade, wenn ihr Prinzessinnenkleid ungetragen bliebe. Seit fast einem Jahr hängt es schon im Schrank. Wie es ausschaut, will die Wörtherin nicht verraten – nur, dass sie es im Gewandhaus Gruber gekauft hat.

Für sie und ihren Liebsten ist es eine Ehre, die Narrhalla als Prinzenpaar durch den Fasching zu führen. Hannes Dornauer ist seit der Saison 2019/20 bei der Faschingsgesellschaft, damals war er Adjutant von Prinz Kilian (Zehner), seinem Spezl. Er weiß also, was ihn erwartet.

Für das Narrhalla-Präsidium waren die beiden heuer die erste Wahl. „Wir haben ihnen gesagt, sie sind die Ersten, die wir fragen, wenn sie noch Interesse haben“, erklärte Präsident Detlef Felixberger: „Und sie haben sofort Ja gesagt.“ Seither wird versucht, die Fährte zu verwischen. Dornauers Adjutanten sind Lucas Bruckbeck und Dominik Geigerseder. Adams Hofdamen heißen Franziska Kneidinger und Theresa Schreder. Aktuell wird schon fleißig bei Tanzlehrerin Britta Müller geübt.

Zeit bleibt bis 7. Januar. Dann findet in der Stadthalle der Galaball statt – mit Inthronisation des Prinzenpaares, Reden, Garden, Sketch und Jungelfer-Gesang. Das alles ist auch beim Prinzenball am Samstag, 4. Februar, an gleicher Stelle zu erleben.

Der Termin für die Reiherorden-Sitzung steht ebenfalls fest: Samstag, 11. Februar, in der Stadthalle. Mit dem Reiherorden zeichnet die Narrhalla Persönlichkeiten aus, die sich in besonderem Maße um die Pflege von bodenständigem Humor, Geselligkeit und Unterhaltung verdient machen. Diesmal werden es die Klinik-Clowns Bayern e.V. sein. Sie waren schon vergangene Saison vorgesehen. Zudem gibt es im Februar einen zweiten Preisträger: Hansi Kraus. Der 70-jährige Schauspieler ist Mitglied des Ensembles der Iberl-Bühne und wurde als Kind durch die Lausbuben-Geschichten bekannt, die bis heute im Fernsehen wiederholt werden.