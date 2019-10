Jede Menge Stress im Freudenhaus

Die Mimen des Neichinger Schupfatheaters haben sich dieses Jahr an ein etwas anderes Stück gewagt: „Zoff im Puff“ sorgt für Verwirrungen und jede Menge Gesprächsstoff.

Niederneuching –Es ist ein Wagnis, an das sich die Spielleiterinnen Anna Glück und Sabrina Klaedtke herangetraut haben. Die Bühne des ansonsten eher traditionellen Neichinger Schupfatheaters im Schuchardt-Stadl verwandelten sie in ein Bordellzimmer. Denn bei „Zoff im Puff“ dreht es sich, wie der Name schon sagt, um Irrungen, Wirrungen und finanzielle Desaster im Rotlichtmilieu. Auf diversen Fernsehsendern, im Internet oder auch in so mancher Boulevardzeitung ist es völlig normal, dass es ums Milieu, Sex und sogar um die Mafia geht. Auf unterhaltsame Weise wird dies nun auch in Niederneuching bei der Rotlichtkomödie von Markus Scheble und Sebastian Kolb thematisiert.

Puffmutter Berta (Beatrix Ertl) betreibt das in die Jahre gekommene Provinzbordell „Club Je t’aime“. Geplagt von Geldsorgen durch sinkenden Umsatz, das neue Erotik-Mega-Zentrum und die Spielschulden von Sohn Ringo (Pius Lanzl), müssen Berta und ihre Freudenmädchen Schantall (Sandra Burghardt) und Desireé, auch genannt Desi-Resi, (Magdalena Ertl) nun kreativ werden. Doch manchmal scheint es, als wäre es wie im richtigen Leben. In Notfällen muss man zusammenhalten, Probleme – auch finanzieller Art – gibt es überall. Und manchmal braucht man(n) nur jemanden zum Reden. So wie Willi (Ludwig Hermansdorfer), der 78-jährige Witwer. Er vermisst seine verstorbene Ehefrau und freut sich einfach, wenn er mit den beiden Mädels ein wenig ratschen und ihnen sein Herz ausschütten darf. Für die äußerlichen Schönheiten der beiden hat er kein Auge übrig.

Apropos äußerliche Schönheit: Die Kostüme samt Maske haben Corinna Fink und Tina Srbeny glänzend hingekriegt. Im Vorbereitungsraum hängt sogar ein detailliert aufgezeichneter Plan, wie und mit welchen Kosmetika jede Dame geschminkt wird. Und Ludwig Hermansdorfer hat federführend das amouröse Bühnenbild gebaut, unterstützt von Hausherr Klaus Schuchardt.

Was aber wäre das Neichinger Schupfatheater ohne Walter Schindlbeck? Die Antwort ist einfach: nur halb so schön. Diesmal schlüpft er zwar „nur“ in die vermeintliche Nebenrolle des Hausmeister Hausl. Diesen spielt er dafür aber wieder authentisch, lustig und mit einer tollen Mimik und Gestik. Er ist und bleibt der Top-Darsteller des Schupfatheaters.

Fazit: Es ist mal ein anderes Theaterstück. Fernab vom Suchen der großen Liebe, auch wenn es im Je t’aime spielt. Ein Genuss, der natürlich für viel Gesprächsstoff im Ort gesorgt hat, ist es allemal.

Gespielt wird zwar noch heute, 25. Oktober, und Samstag, 26. Oktober, doch beide Vorstellungen sind schon ausverkauft.

Restkarten gibt es hingegen noch für den „Vogelmayer“ am Sonntag, 27. Oktober, denn die Theatersaison im Schuchardt-Stadl endet traditionell mit einem Kabarett. Der niederbayerische Kabarettist, mit bürgerlichem Namen Thomas Mayer, präsentiert das Beste aus 15 Jahren Musik-Kabarett. Dabei gibt es eine unterhaltsame Mischung aus Gaudi, Gesellschaftskritik und seiner Liebe zur Heimat. Karten im Vorverkauf gibt es zum Preis von 14 Euro bei der VR-Bank Oberneuching, bei Lebensmittel Kornek in Niederneuching sowie für 16 Euro an der Abendkasse. (Daniela Oldach)