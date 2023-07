„Neigschaut“ - die neue Bühne für Erdings Wirtschaft

Von: Hans Moritz

Volles Haus im Architekturbüro: Das erste Unternehmerfrühstück, organisiert von der Stadt Erding, stieß am Donnerstag auf große Resonanz. © Hans Moritz

In Erding gibt es eine neue Plattform für die Wirtschaft. „Neigschaut“ soll Unternehmern die Möglichkeit geben, sich kennenzulernen und auszutauschen. Zur Premiere hatte ein namhaftes Architekturbüro geladen. Das steckt dahinter:

Erding - Erding – Die Krise schweißt zusammen, Netzwerken bringt alle Beteiligten voran. Es dürften Gedanken wie diese gewesen sein, die Julia Flötzinger-Wilson, Chefin des Stadtmarketings, bewegt haben, ein Unternehmerfrühstück ins Leben zu rufen. Zweimal jährlich werden sich die örtlichen Unternehmer von nun an in wechselnden Betrieben treffen, um sich bei Kaffee und Butterbrezn kennenzulernen und auszutauschen – gewissermaßen die Kinder des großen Unternehmerempfangs.



Am Donnerstag fand die Premiere statt – im Architekt.Ur-Büro von Ulrich Reiser, Markus Schertler und Tobias Eder an der Landshuter Straße. Erdings Mittelstand scheint aus Frühaufstehern zu bestehen: Schon vor 8 Uhr fanden angeregte Gespräche statt. Die 40 Plätze waren laut Flötzinger-Wilson früh vergeben. „Wir haben tolle Unternehmer in Erding, und die sollen sich besser kennenlernen“, meinte sie zur Begrüßung. Das Motto laute bewusst „Neigschaut“.



Architekt und Gastgeber Ulrich Reiser pflichtete ihr bei und erinnerte daran, das man in herausfordernden Zeiten lebe, in denen gute Netzwerke umso wichtiger sei. Die gesamte Baubranche handhabe das schon immer zu – mit Erfolg. Reiser, 1964 geboren und in St. Wolfgang und Erding aufgewachsen, hat sein Büro 1997 in Erding gegründet. Schon damals mit Schertler als Partner: „Wir haben uns gleich am ersten Tag an der Uni kennengelernt“, berichtete Reiser.



Er gewährte interessante Einblicke in die Philosophie eines Architekten. „Es geht uns selbst in Funktionsbauten darum, in den Räumen gezielt Räume der Begegnung zu schaffen.“ Menschen sollten sich hier wohlfühlen und – wie beim Unternehmerfrühstück – gerne zusammenkommen. Auch das sei Aufgabe von Architektur.



Reiser erinnerte sich an seinen ersten öffentlichen Auftrag: das Vordach für die Grundschule am Grünen Markt. „Das steht bis heute“, meinte er schmunzelnd und unter Verweis auf einen Statiker, der ihm aufgrund der Konstruktion das Gegenteil prophezeit hatte.



Die drei Architekten stellten drei ihrer Projekte und die dahinter stehende Philosophie vor: So habe man beim Lehrschwimmbecken im Hallenbad mittels Glasfassaden bewusst eine (optische) Verlängerung in den Freibadbereich herstellen wollen. Bei der Sanierung der benachbarten Eishalle habe man darauf geachtet, „dass ein echter Arena-Charakter entsteht, sodass die Zuschauer ganz nah an der Eisflächen stehen“, erläuterte Eder. Auch hier sei eine Verbindung entstanden – vom Eisstadion zum Volksfestplatz.



Nicht zuletzt hat das Büro Architekt.Ur darauf geachtet, aus dem Vereinsheim des FC Langengeisling einen Ort vielfältiger Begegnungen und Nutzungsmöglichkeiten zu schaffen. Denn, so Reiser: „Gemeinschaft und Begegnung sind der Kitt der Gesellschaft.“ ham