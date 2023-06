Neikofs große Bio-Obstplantage

Weißrosa Blüten wie an diesen Apfelbäumen gibt es auf der Bio-Obstplantage von Verena Ippisch reichlich. Fast 4000 Obstbäume hat die Familie auf ihrem Grundstück bei Eichenkofen gepflanzt.

Familie Ippisch hat fast 4000 Apfel-, Birnen- und Zwetschgenbäume gepflanzt

Am nördlichen Stadtrand von Erding entsteht eine riesige Obstplantage. Verena Ippisch und ihre Familie haben dort Äpfel-, Birnen- und Zwetschgenbäume angepflanzt.

Eichenkofen – Eine ein Hektar große Obstplantage entsteht gerade am nördlichen Stadtrand von Erding. Fast 4000 Apfel-, Birn- und Zwetschgenbäume haben Verena Ippisch und ihre Familie auf Eichenkofener Flur gepflanzt. 2024 wollen sie dort die ersten Biofrüchte ernten.

Seit Jahrzehnten betreiben Birgit und Albert Ippisch in Eichenkofen ihren Naturlandhof mit Milchkühen und Ackerbau. Zwei ihrer Kinder, Sohn Jonas und Tochter Verena, sind inzwischen ebenfalls dort tätig. Verena hat sich vor ein paar Jahren zudem als Gärtnerin mit Fachrichtung Obstbau weitergebildet und danach ihren Meister-Abschluss an einer Fachschule für ökologischen Landbau erworben.

„Der Obstbau ist meine Leidenschaft. Er interessiert mich sehr, und ich habe schon immer gesagt, nach dem Meister will ich auch mal etwas anbauen“, erzählt die 25-Jährige. Da der Hof der Familie seit 30 Jahren als ökologische Landwirtschaft zertifiziert ist, sollte auch der Obstanbau biologisch umgesetzt werden. Das bedeutet, dass auf schädliche Pflanzenschutzmittel wie beispielsweise Schwefel oder Kupfer verzichtet wird. Stattdessen nutzt man „Mittel natürlichen Ursprungs. Der Aufbau eines ausgewogenen Ökosystems ist hier sehr wichtig“, erklärt Ippisch.

Drei Jahre lang reifte die Idee, vergangenes Jahr begann die Umsetzung. Eine Fläche für die Obstplantage war schnell gefunden. Das ein Hektar große Grundstück der Familie befindet sich außerhalb von Eichenkofen. Das Areal ist inzwischen eingezäunt. Ins Auge stechen sofort die vielen Pfähle zwischen den Pflanzen, die neugierig machen. Viele Passanten hätten hier schon eine Hopfenplantage vermutet, berichtete Ippisch lachend. Stattdessen wurden 3500 Apfelbäume sowie je 200 Birn- und Zwetschenbäume eingesetzt. Dies geschah ab Ende März und dauerte drei Wochen. „Das war schon eine brutale Arbeit“, sagt Ippisch und dankt der „großen Verwandtschaft“ für die tatkräftige Unterstützung. Und während viele Menschen über den nasskalten Frühling geschimpft haben, ist sie sehr zufrieden: „Das Wetter war perfekt. Jetzt hat es alles schön eingeregnet.“

Insgesamt wurden je elf Apfel- und Zwetschgen- sowie drei Birnensorten gepflanzt. Ippisch hat robuste Exemplare ausgewählt, die für den Bio-Anbau geeignet sind und zu unterschiedlichen Zeiten geerntet werden. Bis die Bäume voll tragen, dauert es zwei Jahre. Heuer sollen sie vor allem wachsen, 2024 können immerhin schon die ersten Früchte im Hofladen der Familie gekauft werden.

Die nächsten Schritte in der Plantage: das Anbinden der Bäume und der Pflanzschnitt. Außerdem will Ippisch Blühstreifen ansäen. 2024 folgt dann noch ein Hagelschutznetz. In die Bio-Obstplantage hat die Familie nicht nur viel Zeit investiert. Verena Ippisch schätzt die Kosten auf 100 000 Euro, „aber aller Anfang ist nun mal schwer“.

Sie freut sich über die positive Resonanz aus der Bevölkerung, denn einen solch großen Biogarten gibt es ihres Wissens in der näheren Umgebung nicht. „Es macht schon Spaß, und jetzt sieht man auch endlich etwas nach der vielen Arbeit“, sagt sie stolz.